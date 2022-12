[スカイライト コンサルティング株式会社]

スカイライト コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表:羽物 俊樹、以下 スカイライト)の子会社Skylight Consulting Vietnam Co., Ltd.(以下 スカイライト ベトナム、代表 渡部智樹)は、ホーチミンを拠点にASEAN地域へのコンサルティングサービスを開始いたしました。



スカイライト ベトナムは事業開始にあたり、11月22日にホーチミン市内にて開業式を執り行いました。開業式では、ご列席いただいた多くの日本とベトナム企業の方に向け、スカイライト ベトナムのミッションや事業方針をご説明いたしました。









スカイライトベトナム代表 渡部智樹による、開業式でのスピーチの要旨を示します。



「日越外交関係樹立50周年という記念の年を来年に控えた本年に、ここベトナムでの事業開始を皆様にご報告できたことを大変嬉しく思います。



事業開始まで多くの皆様よりご支援を賜りました。改めて御礼を申し上げます。



スカイライト ベトナムは、スカイライト コンサルティングの海外コンサルティング拠点としては、北米カリフォルニア州サンマテオに続いて、2拠点目になります。ベトナムを中心に、東南アジアエリアにおいてコンサルティングサービスを中心に提供していきます。



主たるコンサルティングサービスとして、新規事業やサービスの立ち上げのご支援、デジタルトランスフォーメーション(DX)やオペレーション改革といった既存事業の変革のご支援、企業内の組織や人の活性化のための研修や組織開発のご支援を展開してまいります。



加えて、スポーツビジネスやベンチャー投資、グローバルオープンイノベーションのサービスも順次拡充していく予定です。



日本企業からのベトナムマーケットへの期待の高さは今後も継続していくことが予想されます。他方、ベトナム企業、特に新しいテクノロジーを持ったスタートアップ企業においては日本企業との連携により、その強みを取り入れて成長していく動きがますます拡大していくことが予想されます。



このような両国企業間の架け橋となり、「いい未来を、共に生みだす。」というスカイライト コンサルティングのビジョンを、ここベトナムでも実現していきたいと考えております。」





【Skylight Consulting Vietnam Co., Ltd. 会社概要】



本社 : 25th floor, Lim Tower Building, No. 9-11 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

設立 : 2022年8月

事業内容 :

ベトナムを中心としたASEAN地域での事業開発/成長コンサルティング

・事業開発コンサルティング

・企業変革コンサルティング

・組織風土変革コンサルティング



ホームページURL: https://www.skylight-vietnam.vn/





【スカイライト コンサルティング株式会社 会社概要】



本社 : 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 : 2000年3月

代表者 : 羽物 俊樹 (はぶつ としき)

事業内容:

・事業開発コンサルティング

・企業変革コンサルティング

・組織風土変革コンサルティング

・ベンチャー投資・育成

・スポーツビジネス

・グローバルビジネス



ホームページURL: https://www.skylight.co.jp/





