[アバナード株式会社]

【2022年12月7日 - 東京発】 マイクロソフト ソリューション プロバイダーとして業界をリードするアバナード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木 淳一、以下アバナード)は、トヨタ自動車株式会社(本社:愛知県豊田市、代表取締役社長:豊田 章男、以下トヨタ自動車)における市民開発者育成支援を通して社内DX推進を支援したことをお知らせします。





市民開発は、現場に精通した業務担当者がノーコードやローコードなどのソリューションを活用し、自立的にデジタル化を推進することで業務を変革していく取り組みです。トヨタ自動車では、社員自らが変革の担い手になるという点で、市民開発を社内DXにおいて大きな柱の1つと考えています。



「トヨタ生産方式」などの生産管理手法や革新的な自動車製品で世界をリードしてきたトヨタ自動車では、デジタル化を本格的に推進しています。市民開発の考え方を浸透させる活動は、トヨタ自動車のデジタル変革推進室が技術コミュニティを立ち上げ推進してきましたが、コミュニティのメンバーが増えるにつれて初心者も多くなり、一部のコミュニティ参加者の負担になるという課題も発生していました。そこでアバナードは主に社内DX推進のCoE(Center of Excellence)の立ち上げをサポートし、特に市民開発支援教育とガバナンス支援に注力しました。市民開発支援教育では、アバナードとの相談会を重ね、2022年8月には蓄積したナレッジを数百単位で共有する「技術紹介セミナー」を実施しました。ガバナンス支援では、市民開発者拡大に伴い製作されたアプリケーションの統制などセキュリティ、ガバナンス面の仕組みの整備やライセンス管理などを支援しました。結果、アバナードが支援を開始した2021年11月から2022年7月末までに技術相談会を1,200回以上開催。参加者の60%以上が中級レベルにスキルアップ、アクティブな市民開発者を2,845名に拡大させることができました。



トヨタ自動車 デジタル変革推進室の永田 賢二氏は次のように述べています。

「アバナードのPower Platform技術相談会を始めとした支援により、当社内で広まっている市民開発を技術面で補強することができ、全社的なITスキルの底上げができていると実感しています。また、個々のアプリ開発においては、ユーザーエクスペリエンスまで踏み込んだご支援をいただいており、システムを利用するだけだった人たちが、より良い業務アプリを自立的に提案・開発できるようになりつつあります。社内だけではなく、トヨタグループにおいても市民開発が広がりを見せており、デジタル人材育成におけるアバナードのご協力に感謝しています」



事例詳細:https://www.avanade.com/ja-jp/clients/toyota-digital-transformation

ビデオ:https://bit.ly/3FseuUr



また、ブランド キャンペーン「Do what matters ~ 今すべき大切なことは何か。アバナードが見極め、実現します」の中でも本取り組みに関するトヨタ自動車様によるビデオも公開致しました。「Do what matters」は、アバナードのブランドを再定義し、認知向上を図るキャンペーンです。

キャンペーン ビデオ:http://bit.ly/3ixUnv2



アバナードでは、今後もデジタル化やDXに課題を抱える多くの企業に向けて最適なノウハウとソリューションを提供してまいります。



アバナード株式会社について

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタル、クラウド、アドバイザリーサービス、各業界向けソリューション、デザイン主導のエクスペリエンスを提供するリーディングプロバイダーです。26カ国、60,000人のプロフェッショナルなスタッフが、顧客、その従業員、またそのお客様に、素晴らしい体験・影響という “真のヒューマン インパクト” を日々もたらしています。

アバナードは、親会社のアクセンチュアと共に、マイクロソフトのGlobal SI Partner of the Yearを他社よりも多く受賞しています。また、最も多くのマイクロソフト認定資格(60,000以上)と18のゴールドレベルのマイクロソフト技能を持ち、企業の成長と困難な課題の解決を支援する稀有な企業です。私たちは従業員を第一に考え、誰もが自分らしさを発揮できるインクルーシブな職場環境の提供に尽力しています。また、責任ある企業として持続可能な世界を構築し、恵まれない環境にある可能性を持った若者の支援もしています。

アクセンチュアが筆頭株主であり、2000年にアクセンチュアとマイクロソフトによって設立されました。公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。



*記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



