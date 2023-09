[株式会社ニジゲンノモリ]

株式会社ニジゲンノモリ(代表取締役社長:貞松宏茂、兵庫県淡路市)が『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』とコラボレーションしたステルス潜入ゲーム『CITY HUNTER THE MISSION』では、9月13日(水)~11月12日(日)の期間、『「CITY HUNTER THE MISSION」ファイナルキャンペーン』と題し、期間中に6つのキャンペーンを開催しております。

キャンペーン第4弾では、10月2日(月)~8日(日)の期間限定で「CITY HUNTER THE MISSION」を体験した思い出を画像や動画と一緒にSNS投稿し、その画面を現地のスタッフに見せて頂くことで、射的ゲームに挑戦することができます。高得点を獲得したお客様には、ニジゲンノモリ限定シティーハンターオリジナルグッズ・オリジナルドリンクをプレゼント!シティーハンターこと冴羽獠のようにカッコよく、華麗な銃捌きで最高得点を狙おう!







■『「CITY HUNTER THE MISSION」ファイナルキャンペーン』第4弾 概要

期間:

10月2日(月)~10月8日(日)

参加方法:

1.「CITY HUNTER THE MISSION」を体験頂き、その思い出に、指定のハッシュタグを付けて投稿

※指定ハッシュタグは「#ニジゲンノモリ」「#劇場版シティーハンター」「#CITYHUNTERTHEMISSON」

2.投稿した画面を現地スタッフに提示

3.射的ゲームに挑戦し、高得点を狙おう!高得点獲得のお客様には、景品をプレゼント

実施場所:

ニジゲンノモリ内、「CITY HUNTER THE MISSION」

URL:

https://nijigennomori.com/cityhunter/

備考:

キャンペーン第5弾以降の情報は、適宜発表いたします

過去のキャンペーン情報は下記の通り

【第1弾】学生キャンペーン/9月13日(水)~9月17日(日)

学生の方を対象に、4名以上の参加で入場料が1名無料となります。※学生証の提示必須

【第2弾】ファミリーデーキャンペーン/9月16日(土)~9月24日(日)

大人・小人のチケット両方を購入されたお客様限定で、チケット総額から20%OFF

【第3弾】グループ割キャンペーン/9月25日(月)~10月1日(日)

グループ4名で以上で参加されたお客様限定で、1名分のチケットが50%OFF



■『CITYHUNTER THE MISSION』概要

期間:

2023年7月15日(土)~ 11月12日(日)

場所:

兵庫県淡路市楠本 2425-2(兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容:

2023年9月8日(金)公開の『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』とニジゲンノモリのコラボイベント。参加者はハッカーとして、シティーハンター冴羽獠とその相棒の槇村香とともに、国民をコントロールする陰謀を企てているNMSの施設に潜入し、組織の陰謀阻止と依頼者の救出に挑む。

施設内では警備スタッフが監視をしており、見つかると制限時間が減少。監視を潜り抜けながらセキュリティを解除し、時間内に目的地への到達を目指す。

その他、ニジゲンノモリでしか買えないオリジナルグッズや、冴羽獠、槇村香、海坊主などのキャラクターをモチーフにしたオリジナルフードなども販売。

料金:

大人/2,000円(税込)、小人/1,000円(税込)

※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください

※大人は12歳以上、小人は11歳以下

※小人の入場には、1名以上の保護者(大人)の同伴が必要となります

※本イベントには、1組あたり最大4名まで同時に参加することができます

※イベントの制限時間を増加させる「コンティニューチケット」は現地にて販売します

購入方法:

右記よりお申込み https://ticket.nijigennomori.com/

営業時間:

10:00~18:00

※営業時間は季節に応じて変わります

※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください

備考:

・記載は現時点のもので、変更の可能性あり

・最新情報は下記HPにて順次公開

URL:

https://nijigennomori.com/cityhunter/

お問合せ: 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

(C)北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-19:16)