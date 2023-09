[株式会社スマッシュ]

ケミカル帰還!9/8にリリースされた4年ぶりとなるニュー・アルバム『フォー・ザット・ビューティフル・フィーリング』を引っ提げ、2024年2月東京ガーデンシアターにて2days開催!



爆音で奏でられる音楽と光やスモークなどで緻密に練られたライヴ・パフォーマンス。

ここ日本でも絶大な人気を誇るダンス・ミュージック界を代表するデュオ・THE CHEMICAL BROTHERSが、フジロック'19以来5年ぶりとなる来日公演が実現!



THE CHEMICAL BROTHERS

For that beautiful feeling tour ~2024 LIVE IN TOKYO~

w/Special Guest DJ James Holroyd

2024年2月2日(金)3日(土)

東京ガーデンシアター



9月15日(金)10:00~最速先行予約受付開始!

▶︎https://smash-jpn.com/chemicalbrothers2024







THE CHEMICAL BROTHERS

-For that beautiful feeling tour-

2024 LIVE IN TOKYO

+ SPECIAL GUEST DJ JAMES HOLROYD





2024年2月2日(金)東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:30

2024年2月3日(土)東京ガーデンシアター

OPEN 16:30 / START 18:00



<チケット>2公演共通

アリーナ・スタンディング ¥17,500 / スタンド・指定S席 ¥17,500 / スタンド・指定A席 ¥14,500

●オフィシャル先行予約

9/15(金)10:00~9/27(水)23:59 ※抽選受付

●オフィシャル2次先行予約

9/28(木)12:00~10/9(月)23:59 ※抽選受付

▶︎受付先:https://eplus.jp/tcb/





最新アルバム『フォー・ザット・ビューティフル・フィーリング』9/8リリース







30 年以上の経歴の間で 9 作の先駆的なアルバムやミュージック・ビデオ、そして音楽に加えて光、スモーク、映像などで緻密に練られた心を揺さぶるライヴで境界線を打ち破ってきたダンスミュージック界のパイオニア・ケミカル・ブラザーズが、4 年ぶり・10 枚目のスタジオ・アルバムを9/8にリリース。

フィーチャリング・アーティストにフランスを拠点とするシンガー・ソングライターのヘイロー・モードを迎えた表題曲「For That Beautiful Feeling」や先行カットされた「Live Again」など、これまで以上にカラフルでサイケデリックな楽曲群で構成され、モダン・ミュージックの新たな可能性を示す、彼ら以外には作りえない傑作が誕生した。

今までに1300 万枚以上のアルバム(全英 1 位を 6 回獲得)と約 2000 万枚以上のシングルのセールスを記録し、楽曲は 30 億回以上再生され、ここ日本でもフジロックフェスティバルのヘッドライナーを務め、多くの CM に楽曲が起用されるなど高い人気を誇る。

ダンス・ミュージックとロックの融合を体現する彼らのパフォーマンスが、来年2月ここ日本で実現!

THE CHEMICAL BROTHERS

For That Beautiful Feeling | フォー・ザット・ビューティフル・フィーリング

発売中(2023年9月8日)

▶︎https://www.universal-music.co.jp/p/uicw-10032/







