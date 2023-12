[株式会社モンドリアン]

リアルとバーチャルが融合した「ハコスコカフェ」に応募作品が集結



ゲーム・メタバース事業を手掛ける株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、メタバースクリエイターの祭典「メタバースクリエイティブアワード2024(以下、「MCA2024」)」におけるFortnite部門「MCA2024 featuring Fortnite」の エントリーを2023年12月19日より開始いたしました。







MCA2024 featuring Fortnite エントリー開始





今回のアワードでは、Fortnite上のクリエイティブモードとUnreal Editor for Fortniteで創作されたオリジナルのワールドを対象に、審査員を最も感動させた作品を最優秀賞に選出いたします。最優秀賞には、賞金として10万円を贈呈。この他にも、グラフィック賞、ゲーム部門賞、新人賞もご用意しております。



リアルとバーチャルが融合した「ハコスコカフェ」がクリエイターのハブに





MCA2024のFortnite部門では、クリエイターの創造的な応募作品を展示する場として、リアルとバーチャルが融合したカフェ空間「ハコスコカフェ」を選定いたしました。「ハコスコカフェ」は、熱海伊豆山の海を見下ろす築40年の廃屋を、メタバース空間上に「再生」した、時空間を超えるコミュニケーション実験スペースです。MCA2024では、建物と土地が持つ記憶を毀損しないことを最優先としながら、何にでもなれるアノニマスなハコを目指したこの場所を、メタバース空間が持つ可能性や価値を創造する場所として相応しい場所と考えました。新たな価値創造を意味するこの場所で、クリエイターたちが新たなインスピレーションを得て、創造力が刺激されたより魅力的なコンテンツが生み出され、革新的なゲーム体験やエンターテインメントが生まれることを期待しています。



【MCA2024 featuring Fortnite 開催概要】





参加資格:

一般部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加しており、

Fortnite内、及び、Unreal Editor for Fortniteで制作したワールドを一般公開できる方。

新人部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加していない方。





応募方法:

1.noteへの作品概要の投稿

2.Googleフォームの申込み及び大会運営Discordサーバーへの参加

応募方法の詳細はこちらをご確認ください

https://note.com/mondriangg/n/n126ea3b18876





選考基準:審査員をいかに感動させるか



審査員:近日発表





スケジュール:

応募期間:2023年12月19日(火)~ 2024年1月31日(水)23:59

結果発表:2024年2月下旬予定





各賞:

最優秀賞(1名):Amazonギフト券 10万円

グラフィック部門賞(1名):Amazonギフト券 3万円

ゲーム部門賞(1名):Amazonギフト券 3万円

新人賞(1名)※: Amazonギフト券 1万円

※クリエイターサポート未承認のため、マップコードを発行できないクリエイター限定





主催・協賛・協力:

主催:株式会社モンドリアン

協賛:chihiro Design

物品協賛:株式会社タイムマシン



クリエイターの皆様、MCAにご興味のある方は、ぜひモンドリアン公式X(旧Twitter)アカウントフォローをよろしくお願いします。

モンドリアン 公式X(旧Twitter)アカウント @mondriangg

(https://twitter.com/mondriangg)







「メタバースクリエイティブアワード2024」について





メタバースクリエイティブアワードは、メタバースにおけるクリエイターの創作活動の活性化や認知度の向上を目的としたクリエイティブアワードであり、2022年より開催しております。

クリエイターたちがそのクリエイティビティを遺憾なく発揮し、切磋琢磨することで、技術力や創造力が磨かれることを期待しています。また本アワードを通じて、優れたクリエイターの存在をより多くの方に知っていただけることを目指しています。

2023年に開催された「MCA2023夏」では、幅広い年代のクリエイターから累計202件の魅力的なメタバース作品が集結し、大変盛り上がりました。第3回の開催となる本アワードは、2つのプラットフォーム(Roblox、Fortnite)を対象に開催いたします。



Fortnite(フォートナイト)とは





Fortniteは登録アカウント数5億人を超え、メタバース領域でも圧倒的な存在感を放つオンラインゲームです。オンライン対戦モードであるバトルロイヤルモードの他に、クリエイティブモードとして、メタバース上に自由にオブジェクトを配置して自分でワールドを作成することができます。クリエイティブモードには、ワールドを作成するためのさまざまなツールとリソースが用意されており、その自由度の高い機能が人気で、SNS上でもコミュニティの交流が大変活発です。また、2023年3月には「Unreal Editor for Fortnite」がリリースされ、よりゲーム開発環境に近いツールでマップ作成することが可能となり、クリエイターの新規参入やこれまで以上の高度グラフィック制作など、更なる発展を遂げています。





株式会社ハコスコについて





「現実を科学し、ゆたかにする」をミッションに、理化学研究所の理研ベンチャー制度により、2014年に創業。メタバースや360度映像配信などのXR事業とBMIや脳活動計測ソリューション開発のブレインテック事業を展開。XRコンソーシアムおよびブレインテック・コンソーシアムの代表理事を務めるなど、先端技術の業界コミュニティ形成にも尽力。



<会社概要>

商号:株式会社ハコスコ

所在地:静岡県熱海市伊豆山1173-439

設立:2014年7月

代表取締役:浜崎 克敏

URL:https://www.hacosco.com/



株式会社モンドリアンについて





株式会社モンドリアンは、数億人規模のユーザーを抱える圧倒的な影響力を持つ4大プラットフォームを中心に、ゲーム・メタバースの法人・個人向けサービスを最前線で提供しています。国内外に業界トップクラスの6つの制作スタジオを形成し、単純に3Dモデルを納品するだけでなく、プランニングからコンテンツの作成、集客、運用までワンストップかつ柔軟に対応し、コミュニティやeスポーツ、メディアなどをも巻き込んだ立体的で蓋然性の高い戦略を打ち出すことで、ステークホルダーの勝率を最大化することを目指します。ゲーム・メタバース業界の先駆者として、サステナブルなエコノミー形成とメタバースのマスアダプションによるクリエイター支援を実施していきます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/



<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:3288)の一員です



<SNS 公式アカウント>





