[カサナレ株式会社]

Generative AIの社会実装を加速するカサナレ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安田喬一)は、2023年11月9日(木)から11月10日(金)に沖縄アリーナにて開催される沖縄県最大級IT展示会「Resortech EXPO 2023 in Okinawa」に出展し、メインステージにて講演を実施します。







「ResorTech EXPO 2023 in Okinawa」概要





ResorTech EXPO 2023 in Okinawa(リゾテックエキスポ)は、沖縄県最大級のDX・ITの展示商談会です。

豊富なセミナー・シンポジウムをご覧いただけるほか、展示商談会として県内外のIT企業とビジネスマッビジチングをサポートする1年に1度のDXに関するビッグイベントです。







名称:ResorTech EXPO 2023 in Okinawa

会期:(会場)2023年11月9日(木)・10日(金)両日共に10:00~17:00

(セミナー・シンポジウム配信)2023年10月2日(月)~2023年11月30日(木)(仮)

会場:沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市山内1丁目16-1)

主催:ResorTech EXPO in Okinawa 実行委員会

展示コンセプト:

・観光地沖縄が起点となる国際ビジネス創出

・全産業のDX推進。稼ぐ力の向上

・地方創生。地域課題の解決

主な来場者:全ての産業でテクノロジー・サービスを必要とする事業者、行政関係者、学生、

マスコミ

公式サイト:https://resortech-expo.okinawa/



ブース出展情報 「I-16」





会場では、実際のデモを用いてオーダーメイドの生成AIチャットシステムのご紹介や導入の相談を受け付けます。





社名:カサナレ株式会社

会場:沖縄アリーナ メインフロア1F 「I-16」



講演情報について





会場:沖縄アリーナ メインフロア1F 特設ステージ

時間: 11月10日(金)15:40~16:00

テーマ:生成AI活用によるDX推進

登壇者:カサナレ株式会社 代表取締役 安田喬一





参加ご検討中の企業様へ





入場にはオンラインでの事前登録が必要です。下記より登録をお願いいたします。



■来場登録はこちら:https://qpass.resortech-expo.okinawa/f/8018/resortech-expo2023inokinawa?_gl=1*e1t229*_ga*MjAyNTI4ODU2Ny4xNjk3Njk0MDcy*_ga_L2YX1VR5RD*MTY5NzY5NDA3Mi4xLjEuMTY5NzY5NDIyNi4zMS4wLjA.



カサナレの提供するAIプロダクト「Kasanare」について





「Kasanare」は、ChatGPT等生成AIの大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)により開発されたGenerative AIチャットシステムです。





さらに運用期間中は、生成AIとユーザーの会話内容を、言語分析AIによるフィードバックを実施しています。これにより、顧客満足度の調査やロイヤルティ向上に役立てることが出来ます。



会社概要





感情的なコミュニケーション、パーソナライズされた体験、先進的なテクノロジーの活用。

私たちカサナレ株式会社は、Generative AIの実装により顧客の心を捉え、新たな価値を紡ぎ出します。





社名:カサナレ株式会社

設立:2022年8月

住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目12−1 渋谷マークシティWEST棟 22F

事業内容:Generative AIを用いた業務特化型クラウドサービスの開発

URL:https://www.kasanare.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-10:46)