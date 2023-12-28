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サンゴヘリの遊覧商品が石垣市と竹富町のふるさと納税返礼品に採…

サンゴヘリの遊覧商品が石垣市と竹富町のふるさと納税返礼品に採択

［Space Aviation株式会社］

計6コース、79,000円～790,000円で販売

Space Aviation株式会社（読み：スペース・アビエーション、本社：京都市伏見区、代表取締役社長：保田 晃宏）が沖縄県内で提供しているヘリコプタークルーズブランド「サンゴヘリ」の遊覧商品が2023年12月より、沖縄県石垣市および竹富町のふるさと納税返礼品として採択されました。寄附は各種ふるさと納税サービスサイトにて受け付けています。販売開始時点で、両市町合わせて6つの返礼品を提供しています。今後さらなる返礼品造成に向けて取り組んでまいります。


■返礼品概要（離発着：石垣島中央サンゴヘリポート）

サンゴヘリふるさと納税プラン一覧

■会社概要
会社名：Space Aviation株式会社
本社　：京都府京都市伏見区向島柳島１
代表　：保田 晃宏
設立　：2019年5月7日
資本金：11億4,442万円（資本準備金を含む。2023年10月末時点）
ＵＲＬ：https://space-aviation.com/


石垣島上空（撮影：Space Aviation）


石西礁湖（黒島・新城島、撮影：Space Aviation）

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-17:17）

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