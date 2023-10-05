アジア圏における業務拡大と人材活用を目指しプノンペン支店開設…
［翔設計］
～建築総合コンサルタント企業の翔設計 経済成長率年平均7％のカンボジアから世界市場へ～
「楽しさを共に創り続ける」を理念とする建築総合コンサルタント企業の株式会社翔設計（本社：東京都渋谷区、代表取締役 貴船美彦、以下 翔設計）は、アジア圏における業務の拡大および人材の活用を目指してカンボジア プノンペン支店を2023年10月1日に開設いたしました。また、開設に先立ち、プノンペン市内にて支店開設に伴う説明会＆レセプションを9月29日（金）に開催いたしました。説明会には、在カンボジア日本国大使館 特命全権大使 植野篤志氏、カンボジア文化芸術省 副長官 EK BUNTHA（エク ブンタ）氏をはじめとする多くのご来賓のほか、非営利活動法人Globe Jungle運営「くっくま孤児院」からお祝いのダンスを披露いただく等、翔設計プノンペン支店は華やかにスタートをきることができました。
「くっくま孤児院」お祝いのダンス 在カンボジア日本国大使館 特命全権大使 植野篤志氏
翔設計は、生存戦略を見直し、日本国内にとどまらず世界市場に焦点を向ける重要性を認識し、ASEAN・東南アジアへの足掛かりとしてカンボジアに進出いたします。
プノンペン支店開設の大きな目的として、
１. 建築総合コンサルタント企業として約40年の実績を基盤とし、アジア圏に進出することで
グローバル企業として革新し続けること
２. 日本とカンボジアの平和と友好の象徴として設立された“ひろしまハウス（プノンペン）”※１を
活動の拠点とし、文化を通じた社会とのつながりから生まれる人々の交流や、情報収集を中心とするHUBとなることを掲げています。
カンボジアの経済成長率は、年平均で７％※２、平均年齢25歳※３という若い国であり、この先60年にわたる生産年齢人口の増加による人材の供給など、大きなポテンシャルを秘めています。
翔設計は、建築総合コンサルタント企業として40年の経験と知識を活かし、カンボジア王国の発展に寄与するため業務を推進してまいります。
※1 “ひろしまハウス”とは、カンボジアの首都プノンペンにあるウナローム寺院に、広島とカンボジアの平和と友好を祈念して2006年に建てられました。現在、貧困家庭の児童を対象に無償で教育と給食の支援をしています。
※2 出典：INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Database, October 2018
※3 出典：Population Pyramid.net
カンボジア文化芸術省 副長官 EK BUNTHA氏 プノンペン支店説明会＆レセプション出席者による記念写真
◆株式会社翔設計 プノンペン支店 https://www.sho-global.com/
開設日：2023年10月1日
支店名：株式会社翔設計 プノンペン支店 / Phnom Penh Branch Office
支店長 尾形雄樹 / Manager Yuki Ogata
所在地：Hiroshima House
Onalom Pagoda, St.13, Sangkat Chey Comneas Khan Doun Penh,
Phnom Penh Camnodia
業務内容：1.新築建物の建築・設備・構造に係る業務
2.土地・建物・空間・地域コンサルティング
3.マンション総合コンサルティング
4.既存建物の建築に係る業務
5.既存建物の設備（機械・電気）に係る業務
6.既存建物の構造・防災に係る業務
◆株式会社翔設計について https://www.sho-sekkei.co.jp/
会社名：株式会社翔設計
代表取締役：貴船 美彦
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-15鈴福ビル※本社ビル建替えにつき移転中
業務内容：1.新築建物の建築・設備・構造に係る業務
2.土地・建物・空間・地域コンサルティング
3.マンション総合コンサルティング
4.既存建物の建築に係る業務
5.既存建物の設備（機械・電気）に係る業務
6.既存建物の構造・防災に係る業務
※記載されている団体名、会社名及びサービス名は、各団体、各社の商標または登録商標、および著作物です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
課題解決のために取り組まれている事例を紹介！ 文研出版より『未来を考える まちとくらしづくり』を発売！(10/05 21:46)
田中圭、高梨臨が恋愛リアリティ番組MCに初挑戦！結婚したい男女が100歳の顔で出会う新感覚婚活リアリティショー「the FACE ～100まで愛して～」Leminoにて10月12日より配信スタート(10/05 21:46)
Love Me Do(ラブミードゥ)直筆サイン入り新書籍をプレゼント！公式占いサイトで『書籍発売記念プレゼントキャンペーン』開催中(10/05 21:40)
フェンディ、「ミニ バイ ザ ウェイ」の新作を発売！(10/05 21:40)
JR大阪駅前の屋外広告でセレッソ大阪のプロモーション映像を放映！(10/05 21:40)
【deleteC大作戦2023】 10/1～買い物、旅行、音楽鑑賞、スポーツ観戦するだけで、がん治療研究の応援につながるカジュアルソーシャルアクション続々登場(10/05 21:40)
2023-24スローガン 決定のお知らせ(10/05 21:40)
【ＢＳ日テレ】極楽とんぼの週末極楽旅 金田哲（はんにゃ.）、小宮浩信（三四郎）と群馬旅(10/05 21:40)
【一般社団法人日本国際ダンス連盟FIDA JAPAN】故 坂見誠二 永久名誉理事就任のお知らせ(10/05 21:40)
フューチャーアース対話プロジェクトを実施(10/05 21:40)
ROKOKOの公式パートナー日米スタジオと業務提携をスタート | 株式会社GILD(10/05 21:40)
Japan Resale Center株式会社、不用品の売却・処分ニーズに応える「リユースサービス」のカオスマップを作成・公開(10/05 21:40)
「WM防鼠付きシャープ水切り」が、2023年度グッドデザイン賞を受賞！(10/05 21:16)
【2023年版｜シニアエンジニアの将来への不安」に関する定点調査】昨年までのコロナ禍と比較してどのような動向が見られるのか(10/05 21:16)
JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)は、Foundation Level Specialist自動車ソフトウェアテスト担当者の資格認定試験を開始します(10/05 20:46)
【埼玉県戸田市】令和５年度「戸田市未来の学び応援プロジェクト」を始動(10/05 20:40)
第11回 無担保社債発行に関するお知らせ＜栃木銀行「銀行保証付私募債」＞(10/05 20:40)
デウス エクス マキナ ホリデイ ギフト コレクション(10/05 20:40)
デウス エクス マキナ ホリデイ コレクション(10/05 20:40)
【開催報告】第30回研究会：アジア競技大会を控えた愛知で、国際大会とeスポーツの共生を考える(10/05 20:40)
アストロスケール、商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」の出荷を完了(10/05 20:40)
国内シェアNo.1の真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」が、国内最大級スニーカーイベント「Snex/Sneaker Expo 2023 Yokohama」のメインスポンサーに就任(10/05 20:40)
JR西日本グループデジタル新子会社「TRAILBLAZER」へ、採用ブランディングサービス「talentbook」を提供開始(10/05 20:40)
アジア圏における業務拡大と人材活用を目指しプノンペン支店開設！プノンペンにて盛大に開設説明会を開催！(10/05 20:40)
【アメリカ発のSTEAMキットを使って様々なミッションに挑戦！】2023年 9月30日、10月1日、子ども向け玩具のブース出展・ワークショップを開催しました(10/05 20:40)
“DIY感覚”でコンクリートのひび割れ補修が出来る、簡易的なクラック補修材「クラックイレイザー」登場(10/05 20:40)
金属3Dプリンター使用時に出るくずを約100%再利用する新たな手法を確立(10/05 20:40)
【JAF広島】路面電車とクルマの接触事故防止を目指して(10/05 20:16)
令和5年度「チャレスポ！TOKYO」を開催決定！(10/05 20:16)
パラアスリートと一緒に走ろう！(10/05 20:16)