[ポケトーク株式会社]

~約1000人の参加者に、英→日の同時通訳を提供~



ポケトーク株式会社(本社:東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター33 階 代表取締役社長:松田 憲幸)は、

「ポケトーク for BUSINESS カンファレンス」が、日本スウェーデン歯科学会が開催する「スウェデンティスト認定講習会2023」に導入されることをお知らせいたします。







日本スウェーデン歯科学会 「スウェデンティスト認定講習会2023」は、日本語および英語での講演会や研修を開催しており、昨今、より積極的に海外からのスピーカーを招いています。こういった状況の中、多言語での開催にまつわる準備にかかる時間や導入に際する費用など、あらゆるコストの効率化が求められています。加えて、医学にまつわる高度な翻訳精度を求められる中、AId通訳サービスとしては初となる「ポケトーク for BUSINESS カンファレンス」の導入が決定いたしました。



本学会は、科学的に効果が実証されたプログラムにのっとり、一人ひとりの状態に応じた適切な指導内容で、歯科予防処置を実践しているスウェーデン式の最新の知識と技術を日本に普及することを目的としています。





今回開催される「スウェデンティスト認定講習会2023」では、4名の登壇者が英語による講演を開催します。その際、日本語での聴講を希望される参加者に、日本語での同時通訳を提供します。





今後より一層、海外からゲストを招いて開催するグローバルカンファレンスの増加が見込まれる中、多言語対応は急務です。ポケトーク株式会社は「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、相手の言葉を話せなくても互いに自国語のまま対話でき、深くわかり合える世界の実現を目指し、「ポケトーク」シリーズの提供を世界中に広げてきました。引き続き、より多くの方に多言語サービスをお届けできるよう、展開を加速させていきます。





【日本スウェーデン歯科学会について 】

イエテボリ大学日本スクーリング「スウェデンティスト認定講習会 2023」

口腔感染症予防外来認定医習得

■開催日時:2023年12月3日(日)

■会場 :東京大学 安田講堂

10年に1度改定されるスウェーデンナショナルガイドラインの責任者ピーター・リングストロム教授より最新の情報が発信されます。

ステファン・レンバート教授、フォーサイス研究所からアルプドガン・カンタルチ博士を招き、時代を変えていく講師陣による特別講演です。

今回、緊急特別講演「光技術で変わる矯正とインプラント」の画期的な歯科治療の講演も開催決定!

詳細URL:https://swedentis.com/seminarlist/seminar20231203/

参加申込はこちら(THC招待枠): https://pro.form-mailer.jp/lp/b851452b290021/

※応募資格:ご応募可能な方は歯科関係者、メディア関係者のみになります。





【 「ポケトーク for BUSINESS カンファレンス」とは 】

「カンファレンス」は、聞き手側のソフトウェアインストールが必要なく、多言語での会議を AI

技術によって簡単に通訳することができるソフトです。聞き手側は自身のスマートフォンから

「二次元バーコード」を読み取るだけで、登壇者の言語(10言語)を74言語へ音声とテキスト

で同時通訳します。

詳細URL:https://pocketalk.jp/forbusiness/conference





【 AI通訳機 「ポケトーク」とは 】

「ポケトーク(POCKETALK)」は、互いの言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるAI通訳機です。74言語を音声・テキストに翻訳し、11言語をテキストのみに翻訳できます。クラウド上の最新最適なエンジンとAIを使った翻訳精度の高さが特長で、長い文章も訳せます。Wi-Fiのない所でも世界130以上の国と地域(「ポケトーク S」:141の国と地域、「ポケトーク W」:139の国と地域)で、そのまま使えるモバイル通信機能を内蔵し「契約不要、通信料なし(2年間)」で、買ってすぐ使えます。

「ポケトーク」シリーズ(初代、「ポケトーク W」、「ポケトーク S」および「ポケトーク S Plus」を含む)の累計出荷台数(サンプル等除く)は、2017年12月の発売以来、2022年12月時点で100万台を突破しました。

詳細URL:https://pocketalk.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-20:40)