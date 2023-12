[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

アンバーマグネットフィルム(TM)技術とMagSafe 蝉翼(TM)モジュール2.0技術を採用した超極薄0.69mm&超軽量13gのMagSafe対応iPhone15用スマホケース



独創的なスマートフォン及びAppleWatch関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、新型iPhone 15シリーズ向けスマホケースとして、「Break the Line MagEZ Case 5 for iPhone 15 Series(読み:ブレイク ザ ライン マグイージー ケース ファイブ フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)」とアートシリーズ「Weaving+」から「Weaving+| Sunset・Moonrise MagEZ Case 5 for iPhone 15 Series(日本語読み:ウィービング プラス サンセット・ムーンライズ マグイージー ケース ファイブ フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)」を、2023年12月4日(月)より楽天市場PitakaDirect、 PITAKA日本語公式サイトにて正式販売を開始いたしました。







MagEZ Case 5の特徴





■超極薄/超軽量化のために新技術を採用



MagEZ Case 5 for iPhone 15は、「アンバーマグネットフィルム(TM)」と「MagSafe 蝉翼(せんよく)(TM)モジュール2.0」という2つの新技術を採用しています。当社では、 2023年9月に超軽量・超薄型のMagEZ Case 4を発売しました。しかし、それに満足せず、Apple社が初めてチタンを採用してiPhone史上最軽量を実現した新型iPhone15が、本来持つ美しさとスリムなシルエットを活かしたいと考えました。その中で、よりスリムなスマホケースの開発を行いました。数々の実験を繰り返した結果、私たちは、MagSafe 蝉翼(TM)モジュール2.0技術を開発し、 9月に発売したばかりのMagEZ Case 4を、さらにより薄く、より軽くしました。



■MagSafe 蝉翼(せんよく)(TM)モジュール2.0技術とは

技術名称にある「蝉翼(せんよく)」とは、まさに文字通り、蝉(せみ)の翼のように薄いマグネットシートのことを指しています。

MagSafe 蝉翼(TM)モジュール技術(※以前の名称は「MagSafe SlimBoard(TM)技術」)は、2022年からMagSafe 蝉翼(TM)モジュール1.0として導入しているPITAKAの独自技術です。金型の中で磁石(N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール)を樹脂に注入して1枚の薄いマグネットシートを成形します。従来の1.0版では、マグネットシートの両側を2枚のアラミド繊維で挟み込むことで、耐久性を維持しつつ、ケース全体の厚みを軽減していました。

さらにMagSafe 蝉翼(せんよく)(TM) モジュール2.0技術では、さらなる進化として、N52SH MagSafeマグネットアレーモジュールのシートとアラミド繊維でできた保護ケースを一体化させることで、ケース全体の構成層数をMagEZ Case 4の3層からMagEZ Case 5では2層に減らし、iPhone 15用スマホケースの薄型化と軽量化を実現しました。



■アンバーマグネットフィルム(TM)技術とは

PITAKAが2023年に開発した画期的な接着剤不要のマグネットコーティング技術で、MagEZ Case 5シリーズに初めて採用されました。アンバーマグネットフィルム(TM)技術の原理は、磁石( N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール)の表面に特殊なコーティング技術を施し、ケース素材のアラミド繊維や樹脂と融合する外層を形成し、磁石があたかも琥珀(アンバー)のように繊維に包み込まれています。磁石(マグネット)の外側が繊維や樹脂に完全に浸透・融合しているため、磁石は希望の位置に確実にセットされ、従来の接着剤による固定で問題となる磁石の脱落や欠損を回避可能です。そして、特にスマートフォンのような熱源に常時接触している場合、接着剤の不具合によってさらに制御不能になる危険性を回避することができます。 同時に、アンバーマグネットフィルムは、水を使用しない技術であるため、人の健康や環境にも非常に優れています。マグネットリングが見える状態になっていますが、マグネット部分が飛び出してiPhone 15の背面を傷つけることはありません。



●ケース内にNFCタグを内蔵

MagEZ Case 5には、NFCタグが二枚内蔵されており、NFC対応のスマホを使ってPITAKA製ケースの真贋判定ができます。さらに、正規品のケースを購入したユーザー限定で、ゲーム、壁紙、音楽などの特別コンテンツを提供します。



●優れたグリップ感と手触り

アラミド繊維で作られた生地は独特の織り文様となっており、真空成形技術と何度も繰り返される研磨と塗装によってグリップ力と手になじむ感触が向上しています。まるで裸のiPhoneを持っているかのような快適なグリップ感を提供します。



●PITAKAエコシステム製品との連携

強力な「N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール」を内蔵しており、Apple社の各種MagSafeアクセサリーやPITAKAの「PitaFlow for Phonesシステム」と簡単に繋がることができます。「MagEZ Slider 2」や「MagEZ Car Mount Pro 2」などのMagSafe対応充電器にiPhone 15をしっかりと固定し、安定したワイヤレス充電が可能です。その他にも、MagEZ Grip、MagEZ Card Sleeveなど、MagSafeを活用したアクセサリーと連携可能です。



●環境保護・サステナブルに配慮した素材の採用

2019年からPITAKAでは、使用後は土に還る環境にやさしい生分解性のパッケージを使用するだけでなく、環境を汚染するEVAフォームを紙に置き換えました。2021年には発泡スチロールを全廃、そして2022年には、パッケージに環境にやさしい100%分解可能なバガス再生繊維パルプを使った生分解性のある素材を使用して、環境に対して無毒無害な取り組みを行っています。また今年からはパッケージだけではなくケース本体にも、100%再生可能なサーモ・アラミド繊維を使用した「MagEZ Case Pro 4」の製造を開始、さらにカメラレンズ保護リング部分は古いスマートフォンケースを回収・リサイクルして作っています。



PITAKA主要製品比較表



Break the Line MagEZ Case 5







●製品コンセプト:Break the Line

夜が訪れると、街が目を覚まします。まばゆいばかりの車のライトが街を上下に分け、ネオンの光が機械的で差別化されたサイバーシティを照らし出します。しかし私たちは、警告を振り切り、限界を追い求め、永遠の真実と美を探求する勇気をもったプレーヤーたちが、この世界から決していなくならないことを知っています。

製品コンセプトである「Break the Line」は、まさにPITAKAの創業者であるJames Zhengのモットーである、「勇気をもって手を伸ばせ、星を捕まえるために」を表現した製品だと言えます。これからも、PITAKAは勇気をもって一歩踏み出す人を支援していくような製品作りをしていきます。



<製品概要>

●製品名:Break the Line MagEZ Case 5 for iPhone 15 Series

(日本語読み:ブレイク ザ ライン マグイージー ケース ファイブ フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)

●対応機種:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

●素材:600D/1500D アラミド繊維、NFCタグ、金属製レンズ保護フレーム、N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール

●販売価格:¥8,499(税込)※限定販売品ではありません。

●販売チャンネル:

・楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mci14-01620200-jp/

・公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/break-the-line-magez-case-5-for-iphone-15

●カラーバリエーション:Break the Line



Weaving+|Sunset・Moonrise MagEZ Case 5







●製品コンセプト:Sunset・Moonrise

2023年3月9日に限定販売を実施したWeaving+シリーズ第1弾の「SUNSET MOMENT Weaving+ Limited Edition」をiPhone15シリーズ用に再現しました。リバイバル版の発売にあたり、従来の日没(Sunset)だけではなく、月の出(Moonrise)までのブルーアワー(blue hour)も表現したケースを追加しました。ブルーアワーは、日の出前と日の入り後に発生する空が濃い青色に染まる時間帯のことです。夕焼けの終わりの頃、日没後、15分ほどして太陽の高さがマイナス4~6度となる時間に見ることができます。昼間の空の青さとは違い、夜に近いような濃い青となるため、別の美しさを感じられる時間です。一日の終わりの夕焼けと日没後の月の出の間のほんの少し時間に、癒しと自由を感じさせてくれる静かで穏やかな時間を浮織で表現しました。



<製品概要>

●製品名: Weaving+| Sunset ・ Moonrise MagEZ Case 5 for iPhone 15 Series

(日本語読み:ウィービング プラス サンセット・ムーンライズ マグイージー ケース ファイブ フォー アイフォン フィフティーン シリーズ)

●対応機種:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

●素材:600D/1500D アラミド繊維、NFCタグ、金属製レンズフレーム、N52SH MagSafeマグネットアレーモジュール

●販売価格: ¥9,999(税込)

●販売チャンネル:

・楽天市場 PitakaDirect :https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mci14-01620200-jp/

・公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/sunset-moonrise-magez-case-5-for-iphone-15

●カラーバリエーション:Sunset、Moonrise



■Weaving+ シリーズについて





「Weaving+(ウィービング プラス)シリーズ」は、 PITAKAが2023年から発売しているアートシリーズです。今シリーズは、PITAKAが2022年から実施するGlobal Creators Competitionである「Weaving Project」から生まれた、各クリエーターのインスピレーションを表現したアートシリーズとなっています。

PITAKA世界デザインコンテスト第2弾となる「Weaving the Next 2023」を、2023年9月26日(火)~10月12日(木)の期間に開催しました。今年の受賞作品と優秀作品は下記の公式サイト上の特設ページから確認可能です。

https://pitakajapan.com/pages/weave-the-next-2023-challenge



Weaving+は、PITAKAの定番製品と異なる新しいデザインとアート表現を実現しています。さらにアートクリエーターとのコラボやタイアップをし、よりクリエイティブなデザインを追加されることで、従来の浮織(日本語読み:うきおり、英語名:Fusion Weaving)デザインだけではなく、「ピクセルアート」(pixel art)の浮織デザインも可能になります。 Weaving+シリーズの各作品を使うことで、アートを日常生活の中に取り入れていき、その結果、あなたの想像力を膨らませ、自己を表現し、変化を受け入れるためのインスピレーションの源となることを期待しています。





PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、

物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。

私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。



Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について





Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。



≪会社概要≫

【企業名】 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100,Guangdong, China

【代表者】CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設立】2015年11月

【資本金】 :1000万元(約2億円)



