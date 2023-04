[株式会社クイーポ]

株式会社クイーポ(所在地:東京都新宿区、代表:岡田 敏)は、韓国発の人気ブランド「JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)創業者:ホ・ジスク氏」の正規総代理店として日本国内での取り扱いを開始いたします。





それを記念し、プレス及びインフルエンサーを招いたプレビューイベントを下記詳細にて開催いたします。

是非お立ち寄りください。なお、一般の方のご入場はお断りさせていただきます。



【日時】4/26(金) 13:00 - 20:00

4/27(木) 10:30 - 19:00

【場所】東京都港区北青山3-15-5 ポルトフィーノ A12 (2F)

表参道駅A1口 or B2口 徒歩4分

https://onl.tw/81n9TfS

オリジナルのフィンガーフードやドリンクをご用意し、よりポップでカラフルな世界観を表現。





2022年4月26日より日本でのオンライン販売を開始した当ブランドは、オープン当初から大きな反響をいただいており、本日に至るまで順調に日本での売上を伸ばしてきております。同年7月には某テレビドラマにおいて、衣装としてのご提供をさせて頂きました。加えて該当テレビドラマとのコラボレーションという形での商品開発の取組など、日本でのプロモーションに注力してきました。



オンラインでの販売がメインとなっております当ブランドですが、未だ当ブランドをご存じでいない新規顧客へのリーチや既存のお客様に対して実際に手に取って触れていただく機会を増やすことを目標に、全国各地にてポップアップショップを出店いたします。



■2023/5/3(水)~2023/5/9(火)

・阪急うめだ本店1Fシーズン雑貨売場

■2023/5/31(水)~2023/6/6(火)

・銀座三越3F登りエスカレーター前「ルプレイス」

■2023/6/21(水)~2023/6/27(火)

・大丸札幌店1F吹き抜けPOPUPペース

■2023/6/30(金)~2023/7/13(木)

・ルクアイーレ(大阪)2F POPUPスペース

■2023/9/7(木)~2023/9/20(水)

・渋谷ShinQs2Fイベントステージ2



【「JOSEPH AND STACEY」(ジョセフアンドステイシー)日本公式ショップの概要】

ブランド名:JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)

プレオープン日:2022年4月26日(火)

ショップ所在地:オンライン

ショップURL:https://josephandstacey.jp

Instagram:https://www.instagram.com/josephandstacey_jp/



【JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)について】

ホ・ジスク氏/株式会社March International

『JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)創業者』

大学時代に、経営学とファッションについて学ぶ。韓国の大手Eコマースサイトの創設に立ち合い、バイヤーとして海外を周り、商品買い付けや企画などを担当。2009年に社内で「JOSEPH AND STACEY」のブランドを立ち上げる。2013年に独立し、株式会社March Internationalを設立。現在理事を務める。

「JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)」は持続可能な経営のために、原料から工程まで細心の注意を払っています。プラスチックボトルをリサイクルした環境にやさしい繊維で製作され、ニットバッグを使えば使うほど地球のプラスチックがなくなります。開発の際には素材の追求を徹底的に行い、様々なファブリックにて施策を重ね、現在の『ラッキープリーツニット』という素材が誕生いたしました。

ブランドを代表する特徴的なデザインは韓国の建築物と伝統的な衣装からインスピレーションをうけた「しわ」をニット、レザー、キャンバスに落とし込むことで誕生いたしました。

特にレザーとキャンバスについては「しわ」を加工する技術が当時の韓国には存在しておらず、ブランド独自でその製法を研究。約半年の研究期間を経て、均一に折りたたみ高温の熱で成形するという手法を確立し、現在のなめらかで自然なプリーツを生み出しました。

カラー展開についてもこだわりが見られ、アート的な側面を意識した豊富なカラーバリエーションをブランド初期コレクションより展開。今ではそのカラバリだけでも50色以上に上ります。

ブランドコンセプトとして、"GOOD DESIGN, GOOD LIFE" を掲げ、

「暮らしとデザインの間から生まれる価値観」を大切にし、「日常から生まれる実用性と美しさの共存」を目指しています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-18:46)