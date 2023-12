[株式会社モン・スイユ]



2023年12月11日

株式会社モン・スイユ







遊び心をくすぐるもぐもぐパペットに新しく「ネコ」と「サル」が仲間入り。他にもクラシカルなこぐまのアンジュールの新色やふわふわ可愛いヌイグルミも新発売。



オリジナルぬいぐるみや人気キャラクターの生活雑貨等を企画・販売を行う株式会社モン・スイユ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長 木村英和)は、12月の新商品として人気のぬいぐるみシリーズ「もぐもぐパペット」や「オレーユ」、「シフォンミルクM」、「アンジュール」などのぬいぐるみを発売いたします。



【商品概要】

商品名 :もぐもぐパペット

発売開始日 :2023年12月13日(水)

価格 :2,200円(税込)

種類 :ネコ/サル

素材 :ポリエステル

サイズ :ネコ250×140×240mm(耳含まず)/サル240×125×240mm

販売店舗 :全国小売店

公式オンラインショップ

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/



もぐもぐパペットはクチをパクパクして、それぞれの持っている食べ物を食べさせて遊べるパペットです。子供と一緒に楽しく食べることなどを遊びながら教えるのに役立ちます。













【商品概要】

商品名 :オレ―ユ

発売開始日 :2023年12月13日(水)

価格 :2,090円(税込)

カラー :アイボリー/ブラウン

素材 :ポリエステル

サイズ :75×75×130mm(耳含まず)

販売店舗 :全国小売店

公式オンラインショップ

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/



にっこりして優しい表情のオレーユは、小さな胴体に大きな頭でアンバランスなところがとても可愛いサルです。ちょこんと座った姿は大きな耳でお話しを聞いているようでとても癒されます。







【商品概要】

商品名 :シフォンミルクM くま

発売開始日 :2023年12月13日(水)

価格 :3,300円(税込)

素材 :ポリエステル

サイズ :130×140×210mm

販売店舗 :全国小売店

公式オンラインショップ

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/



大人気のシフォンミルクに少し大きなMサイズのくまが仲間入りです。ふわふわした触り心地の柔らかいぬいぐるみです。サイズが大きくなり抱っこもしやすく一層可愛くなりました。





【商品概要】

商品名 :アンジュール アイボリー

発売開始日 :2023年12月13日(水)

価格 :2,530円(税込)

素材 :ポリエステル

サイズ :100×90×200mm

販売店舗 :全国小売店

公式オンラインショップ

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/



クラシカルな雰囲気が上品なこぐまのアンジュールに、新色の「アイボリー」が仲間入りです。アンジュールはとても肌ざわりの良い生地で、いたずらっ子のような表情とおしりにちょこんと付いた小さなしっぽがとてもキュートなクマです。











■モン・スイユ オリジナルぬいぐるみについて

1980年に誕生したうさぎのぬいぐるみ「ラズベリー」を皮切りに、動物をモチーフにした愛らしく、けれども媚びることのないベーシックなぬいぐるみを展開。子供だけではなく大人にも喜ばれるぬいぐるみを送り出し続けています。

http://www.monseuil.co.jp/images/nuigurumi.html







■会社概要

称号 :株式会社モン・スイユ

代表取締役社長 :木村英和

所在地 :〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-20 サンゴバンビル6F

創業 :1977年12月

事業内容 :幼児向け玩具、玩具及び室内装飾の企画・販売

資本金 :3,000万円



