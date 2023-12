[株式会社エスアイアソシエイツ]

今後、公式サイトで限定グッズの販売や限定コンテンツの配信のほか、年会員制のファンクラブ会員も公式サイトオープンと同時に募集開始。ファンクラブ会員限定の特典も今後予定している。



株式会社エスアイアソシエイツ(以下、SIA。 所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:岩井 淳行)が、ミュージシャン、ベーシスト「Ju-ken(ジューケン)」の公式サイトを立ち上げた。公式サイトの制作と運営、商品企画などWebに関わる部分はSIAが行う。SIAは2004年の創業から様々なWebサイトやシステムを立ち上げてきており、自社のECプラットフォーム「EverCart(エバーカート)」を使ったECサイトの構築や運用代行まで行うことを得意としている。ミュージシャン、ベーシストJu-kenがより本業に専念できるように、SIAはwebマネジメント全般から商品企画、サイト運営を行い少しずつ収益化を目指していく。





Ju-ken(ジューケン)とは?







ミュージシャン、ベーシスト。自身のバンドCrave、Derailers、でメジャーデビューの傍ら、数多くのミュージシャンのサポートをこなす。

現在はTerminal3、LMDO、MY WAY MY LOVE、VER2U2、T2等のバンドに所属し活動中。



■ベーシストとして参加したミュージシャン(順不同、敬称略)

VAMPS / うちだまさのり / Ends / 大黒摩季 / Oblivion Dust / GACKT / KAMIJO / KIYOSHI / SAYAKA / Jasmine / Juon / S.K.I.N. / S.Q.F / Spin Aqua / 戦国時代 / D.I.E. / Char / 土屋アンナ / day after tomorrow / Days / 中島美嘉 / 中島卓偉 / HYDE / BUG / HEATH / FAKE? / 福山雅治 / ブライアン・セッツァー / BREAKERZ / Berry / 星村麻衣 / 布袋寅泰 / 光永泰一朗 / Move / 森若香織 / LIV / Wipe / wanderers





公式サイト:Ju-ken Official の紹介







https://ju-ken-official.jp/



公式サイトでは、Ju-kenのプロフィールから今後の予定、活動内容、公式グッズ販売や動画やブログなどのコンテンツ更新を予定している。

また、年会員制のオフィシャル会員になると限定グッズや限定コンテンツを楽しむことができる。



公式サイトは、SIAが持つEコマース&CMSのプラットフォーム「EverCart(エバーカート)」を利用して構築することで、限定コンテンツやファンクラブ会員機能、グッズ販売など、特別な開発をせずに公式サイト(ファンクラブサイト)のオープンが実現した。



SIAは、 ECサイト構築支援・運用代行、各種WEBシステム構築をおこなっており、EverCart(エバーカート)を軸に成果報酬型の運用代行サービスのShopassist(ショップアシスト)を展開。10年以上、ECサイト運営に携わっている。





公式サイト グッズ販売第一弾





公式サイトではオープンを記念した公式サイト限定グッズの販売をスタート。



Ju-ken official membership 限定ペンダント 2024

apolloのイラストをモチーフにいた、小さなネックレス。

有料会員(Ju-ken official membership)のみがご購入いただける、シリアル入り・ピンクゴールドカラーの限定グッズ。









※限定ペンダントは有料会員のみ購入ができる商品となります。





Ju-ken official 会員証 2024(年会員制)

表面にはポートレート、Ju-kenサインと会員番号を印刷した2024年版オフィシャルメンバーカード。







商品ページ:https://ju-ken-official.jp/item/jk-2023pvc076/





コットンシャーリングマフラータオル

オリジナルデザインが入った、輪っか状に織り込まれたパイルの表面を平らにカットしたシャーリング生地を使用したアイテム。





商品ページ:https://ju-ken-official.jp/item/jk-tr-1159-044black/



※各商品画像はサンプルです。





2024ファンクラブ会員募集中





Ju-ken Officialでは、公式サイト限定特典がついてくる年会員制のファンクラブ会員(有料)の入会を受付中。

ファンクラブ会員証/ファンクラブ会員限定グッズ/特別コンテンツ(ブログ、動画配信)/メルマガ配信など、準備を進めている。





https://ju-ken-official.jp/membership/





公式サイト運営企業情報





株式会社エスアイアソシエイツ

〒160-0006 新宿区舟町1-18 ロイクラトン四谷3F

URL:https://siaj.co.jp/

お問い合わせ:https://siaj.co.jp/inquiry/



