株式会社HIROTSUバイオサイエンス(本社:東京都千代田区、代表者:広津崇亮、以下当社)は、線虫がん検査「N-NOSE」の開発・提供とともに、がん早期発見の重要性を伝えるためさまざまな啓発活動にも取り組んでいます。このたび、若い世代のがん検診への意識を向上させることを目的として、新たなプロジェクト「これからも、君が好きでした」(以下、「#これ好き」)を立ち上げました。







本プロジェクト「#これ好き」では、若い世代に支持されるインフルエンサーやドラマ・ドキュメンタリーの分野で実績がある映像クリエーターが、Twitterのプラットフォームを活用して視聴者と複数回コミュニケーションをとりながら、メッセージ性のある一つの映像作品を制作していきます。



初回配信は12月19日(月)で、「もし、恋人や友達、家族がもしがんになったらどう接したらよいか」、「自分にできることは何か」といった問いかけを起点とし、参加者からのさまざまな想いや意見を集約しながら次回配信にむけた方向性を探ります。完成版はWatchParty※1で配信予定です。



当社は、このインタラクティブかつリアルタイムに進捗が体感できるスタイルをとることで、普段がんについて考えることがあまりないであろう若年層に積極的にアプローチし、「早期がん検査」を受けることへの関心を向けてもらい、今後長期的にみたがん検診受診率の向上に寄与することを目指します。



※1:WatchPartyとは:

ネット配信される動画を同時に視聴しながら、SNSで印象や感想を投稿し合うイベントのこと。



【プロジェクト概要】



早期がん検診啓発プロジェクト「これからも、君が好きでした」presented by N-NOSE





[第1回]配信日:2022年12月19日(月)20時~

配信プラットフォーム:https://twitter.com/soki_koresuki

出演者:あいらみょん、岡田蓮(おかだ・れん)、前田俊、前田まはる、みとゆな、りゅうと

特設サイトURL:https://so-ki-koresuki.com/

企画制作:エイベックス・エンタテインメント株式会社

運営:エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社



【参考】線虫がん検査 N-NOSE(エヌノーズ)について



嗅覚に優れた線虫という生物が人の尿中に含まれるがん特有の匂いを検知することを利用した、簡単・高精度・安価・全身網羅的(※)に早期がんのリスクが調べられる、一次スクリーニング検査です。

※線虫が反応することが分かっているがん種:胃、大腸、肺、乳、膵臓、肝臓、前立腺、子宮、食道、胆嚢、胆管、腎、膀胱、卵巣、口腔・咽頭(15 種類)

「N-NOSE」関連サイト:https://lp.n-nose.com/



2022年11月からは、N-NOSEの次世代型検査である“がん種特定検査”の第一号として、世界初の早期すい臓がん検査「N-NOSE plus すい臓」の発売が開始されました。

「N-NOSE plus すい臓」関連サイト:https://lp.n-nose.com/suizou/



【HIROTSUバイオサイエンスについて】



会社名 株式会社HIROTSUバイオサイエンス

所在地 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート

代表者名 代表取締役 広津 崇亮

設立年月 2016年8月

主な事業内容 線虫および線虫嗅覚センサーを利用したがん検査の研究・開発・販売

コーポレートサイト https://hbio.jp/



【関連の啓発活動】



2021年11月22日の「いい夫婦の日」に、DJKOOさん他、著名人をゲストにしたオンラインイベント「~大切な人と一緒にがん早期検査を~」を開催いたしました。



