世界中のベトナム人向けの、ライブコマースを軸にした新しいECプラットフォーム



ベトナムでの小売・ECや日本企業向けの販売コンサルティングを行うONE-VALUE株式会社(東京都江東区)の代表取締役であるフィ ホア / PHI HOA)はこの度、世界中のベトナム人向けの、ライブコマースを軸にしたECプラットフォームである『Global2ME 』をリリースしました。













Global2MEとは



Global2ME は、世界各国にいるベトナム人向けの、ライブ配信を軸にした新しいECプラットフォームです。



Global2MEは「世界をあなたに届ける」というコンセプトのもと、通常のライブ配信だけでなく、短編ドラマなどの娯楽要素を掛け合わせ、世界中のベトナム人消費者と出店者を繋ぎます。もちろん、日本からの出店も受け付けています。



<配信コンテンツ>

消費者はGlobal2MEで4種類のライブ配信コンテンツを体験することができます。具体的には、

1.Let Me Talk(ライブ配信での商品レビュー、商品の特徴や機能の紹介)

2.Style With Me (店舗、オフィス、生産工場への取材)

3.Let Me Show(ファッションショー、メイクアップショー、ヘアショー等)

4.Viral With Me (商品紹介を交えた短編ドラマ)



の4つです。

他にも、ベトナム全国から才能あるストリーマーを発掘するオーディション番組も配信しています。



▲Global2MEのファンページにて、毎日20:00から放送中の短編ドラマ「Công Sở 365 (365オフィス)」





▲「Streamer Siêu Đẳng(ザ ベスト オブ ストリーマー)」のオーディション参加応募者の様子



<現在の取扱商品>

2022年12月時点では、アパレル、アクセサリー類、化粧品、健康食品、子ども向け健康商品、各地の特産品、インテリア、電子機器など、既にECでの購入が一般に馴染んでいて、高品質な商品を集中的に取り扱っています。



なぜベトナム人向けライブコマースなのか





日本では、ライブコマースは新たなECの潮流として注目度が高まっていますが、ベトナムでも同様です。



ベトナムは世界でも特にECの成長率が高い国です。経済発展に伴うベトナムの所得増加はもちろんですが、インターネットやスマートフォンの普及率も高く、コロナ禍を契機にECが急速に浸透したという背景があります。

実際に、2022年のベトナムでは約6000万人がオンラインショッピングを利用したとされています。

ライブコマースも徐々に広まっており、農村部に住む少数民族の方がライブ配信を通じて物を販売したという例もあります。



日本人/日本企業向け情報





Global2MEはベトナム人向けの新しいECプラットフォームですが、日本人・日本企業の出店と投資を歓迎しています。



<Global2MEの強み>

Global2MEは市場分析、様々なチャネルに跨がるデジタルプラットフォーム、有用性や信ぴょう性のある娯楽コンテンツ作成、影響力のあるプロストリーマーのネットワークを用いた企業向けのソリューションを提供することで、ライブコマースの市場を率先していきたいと考えています。具体的には、ライブ配信コンテンツの作成、ライブ配信を用いた販売代行、プロストリーマーの育成・管理・採用、収益性の高いライブ配信プラットフォーム(Facebook, Tiktok, Youtube, Instagramなど)の有料レンタルを通して、出店者の収益の最適化が図れるようサポートを行っています。



<Global2MEの成り立ち>

Global2MEは、修士・女優・起業家のMai Thu Huyen氏 (取締役会会長兼代表取締役)と、ベトナム専門コンサルティング企業であるONE-VALUE株式会社の創業者Phi Hoa氏(取締役会副会長兼財務責任者)やIT等各分野の複数名の専門家によって共同設立されました。Global2MEの運営チームは、 (1)メディアコンテンツの作成(2)経営・投資戦略 (3)IT技術 (4)マーケティング戦略の4つに強みがあります。







<Global2MEの目標>

Global2MEは2028年を目途にベトナムでの上場を目標としています。日本の投資家からの資金調達を積極的に行いたいと考えています。







問合せ先





詳細については下記のお問い合わせフォームにお願いします。

https://global2me.com/contact-info



株式会社Global2ME

URL: https://global2me.com



