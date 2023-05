[株式会社イーカムグループ]



アパレル・服飾雑貨の企画・製造を行なう株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、本社:福岡県福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、イーカムグループが商標権を持つブランド 「 LOVE BOAT 」、「LOVE GIRLS MARKET」の印象的なロゴを使用したニューエラとのコラボキャップを発売致しました。





■アイテム詳細

LOVE BOAT NEW ERA(R) COLLABORATION Low Profile 9FIFTY(TM) CAP





Low Profile 59FIFTY(R)と同様のフォルムながら、アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能になったシルエット。

大きなツバと深めの被り心地が、ニューエラの代表的なスタイルのLow Profile 9FIFTY(TM)

LOVE BOATロゴが印象的で、男女問わず着用頂けるデザインになっています。



販売価格:¥7,900(税込価格¥8,690)





LOVE BOAT NEW ERA(R) COLLABORATION 9THIRTY(TM) CAP





様々なファッションに合わせやすく、柔らかな被り心地が特徴の9THIRTY(TM)

シンプルなボディカラーにLOVE BOATロゴが映えて、どんなコーデにもアクセントになるはずです。





販売価格:¥7,900(税込価格¥8,690)





LOVE GIRLS MARKET NEW ERA(R) COLLABORATION 9THIRTY(TM) CAP





様々なファッションに合わせやすく、柔らかな被り心地が特徴の9THIRTY(TM)

LOVE GIRLS MARKETらしいカラーリングで、どんなファッションにも合わせやすく、コーデの主役になる事間違いなしです。



販売価格:¥7,900(税込価格¥8,690)





商品に関しての詳細はLOVE BOAT Official Instagramからチェックしてみてください。

LOVE BOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/





【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB/NFLなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP:http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram:https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/

LOVE BOAT Official Instagram:https://www.instagram.com/loveboat_official/





【New Era(R)】

ニューエラは1920年創設、100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア&アパレルブランドです。メジャーリーグ・ベースボール唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッションやカルチャーの領域でも高い支持をうけています。代表モデルであるベースボールキャップのスタンダード59FIFTY(R)をはじめ、アパレル、バッグなど多彩なラインナップを展開しています。



