[株式会社クレドインターナショナル]

総合ウェルネス事業を行う株式会社クレドインターナショナル(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:白井浩一)は、北海道ニセコ町「ヒルトンニセコビレッジ」内に、日本のおもてなしがコンセプトのジャパニーズスパ『庵SPA NISEKO(アンスパニセコ)』を、2022年12月24日(土)にオープンします。









四季折々の感動あふれるニセコで、日本ならではのおもてなし

『庵SPA』は、日本のおもてなしをテーマに、国内外で12店舗展開している高級ホテルスパです。

ニセコ町の「ヒルトンニセコビレッジ」に『庵SPA NISEKO』をオープンします。



『庵SPA NISEKO』では、日本特有の厳選素材を生かした当社オリジナルコスメ「禅(ZEN)」、日本の植物が持つ自然治癒力を活かした「庵SPAオリジナル精油」など、日本ならではの高品質なプロダクトを使用し、熟練のセラピストが、お客様に合わせたトリートメントをご提供します。国内外のスパに精通した当社が、『庵SPA NISEKO』のお客様のために開発した特別なトリートメントメニューもご用意しており、世界有数のマウンテンリゾートならではのラグジュアリーな空間で、至福のひとときをお過ごしいただくことができます。



また、『庵SPA NISEKO』ご利用のお客様は、ニセコの大自然を眺めながら心身ともにゆったりとくつろげる、ヒルトンニセコビレッジの自家源泉かけ流し温泉施設を無料でお楽しみいただけます。

(※通常は日帰り入浴を実施しておらず、ご宿泊のお客様・フィットネス会員様限定です)





庵SPAについて

当社は、ヨーロピアン、アジアン、ジャパニーズ、モロッカン、ハワイアンというテーマ別のホテルスパを、国内外で運営しています。中でも『庵SPA』は、日本のおもてなしをコンセプトにした純日本スパとして注目され、現在、国内外のラグジュアリーホテル内に12店舗を展開しています。



【国内】 東京駅、お台場、箱根、熱海、軽井沢、鬼怒川、能登、沖縄

【海外】 ニューヨーク、コロンボ、台北、ダナン



スパの文化自体が海外発祥ということもあり、アロマオイルなどのスパ用プロダクトは、ほとんど日本で作られていません。そのため、一般的なスパではヨーロッパやアジアなどの海外製品を使い、トリートメントの手法も西洋式ですが、当社は「日本のスパなのだから、日本の製品を使って、日本の技術、そして日本のおもてなしの心を提供したい」と考え、『庵SPA』のサービスを確立しました。今治タオルや信楽焼の茶器ほか、小物類にも日本の上質な伝統工芸をちりばめ、セラピストの制服も着物をイメージしたものにするなど、徹底して「純日本」を追求していることが特長です。



『庵SPA』は今後、3年間で国内外30店舗を展開していく予定です。









ヒルトンニセコビレッジについて

ヒルトンニセコビレッジは、ニセコ連峰の主峰・ニセコアンヌプリの麓、レストランやショッピングエリア、温泉などが立ち並ぶエリア「ニセコビレッジ」の中心に位置する、プレミアムマウンテンリゾートホテルです。ニセコの中でも特別な立地で、ゲレンデに隣接し、ゴンドラ乗場もホテル直結。標高およそ1,000mのニセコアンヌプリ山頂まですぐにアクセスでき、秀峰羊蹄山、洞爺湖、有珠山、昆布岳、噴火湾と大パノラマを一望することができます。





冬は、世界有数のパウダースノーゲレンデでスキーやスノーボードはもちろん、スノーラフティングやスノーシューツアーなど、ご家族で楽しめるアクティビティも充実。春秋は、羊蹄山の神秘的な雲海ウォッチング。夏は、雄大なパノラマの中で楽しめる2つのゴルフコース、乗馬、マウンテンバイク、ラフティング、テニス、ハイキング、木々の中を探索するようなツリートレッキング、ジップラインでの空中飛行。四季折々に、ニセコならではの豊富な楽しみ方がいっぱいです。



また、温泉は、北海道で唯一、4つ星温泉ソムリエがおすすめする「あたたまりの湯」として紹介された湯量豊富な自家源泉かけ流しです。池に隣接した大露天風呂と、四季の変化を堪能できる室内浴場の二種類をご用意。羊蹄山を眺めながら心身ともにリラックスでき、スキーやゴルフなどのリゾートアクティビティで心地よく疲れた身体を優しく癒します。









【施設概要】

施設名 庵SPA NISEKO(アンスパ ニセコ)

所在地 ヒルトンニセコビレッジ 1F

北海道虻田郡ニセコ町東山温泉

営業時間 13:30~22:30(最終受付21:30)

HP http://an-spa.com

オープン日 2022年12月24日



メニュー (一部)

※価格はいずれもサービス料・税込

フェイシャル&ボディ<禅ZENシグネチャー>

珠=TAMA= 60分 24,900円

晶=HIKARI= 90分 31,100円

昴=SUBARU= 120分 38,600円

日本が誇る伝統を詰めた庵SPAオリジナルコスメ「禅=ZEN」=フェイシャルと、「庵=AN」=ボディアロマが織りなす、庵SPAを代表する最上級トリートメント。ハマナス花、さくら、ゆず、茶葉、米セラミドに加え、24金とプラチナを配合し、輝く素肌に導きます。90分、120分のロングコースでは、お客様一人一人のニーズに合わせて施術をカスタマイズいたします。



フェイシャル<マドンナ スキンセラピー>

凛=RIN= 60分 24,300円

珀=HAKU= 90分 28,600円

皇=KOU= 120分 33,000円

世界的な美の象徴であるマドンナをパートナーに迎え日本で創造された、ミステリアスで神秘的なスキンケア。「自然素材の希少な成分を、先進の理論とテクノロジーで肌に届けて本質的に強い肌へ導く」をコンセプトに、透明感のある潤い肌に仕上げます。マドンナが作り上げた香りのストーリーを感じながら、心までも満たす究極のスキンケアをご堪能ください。



ボディ<アロマテラピーボディ>

湧=YOU= 60分 22,400円

璃=AKI= 90分 27,400円

廉=REN= 120分 34,900円

日本の植物が持つ自然治癒力を活かした「庵SPAオリジナル精油」を用い、ゲストに合わせてアレンジした施術を組み合わせたカスタマイズトリートメントで心身ともにリラックスしていただけます。





【会社概要】

社名 株式会社クレドインターナショナル

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

HP https://www.cred-in.com/

設立 2005年11月

社員数 200名

アルバイト等 1,500名

事業内容 ホテルスパ事業、温浴・サウナ事業、ビルメンテナンス事業、日本語学校事業、

エンタメレストラン事業、人材派遣事業、アメニティプロダクト事業

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、さいたま、

宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、松山、高松、

北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ、スリランカ



<報道関係者からのお問い合わせ先>

株式会社クレドインターナショナル

MAIL: info@cred-in.com

担当:佐藤





参考資料 株式会社クレドインターナショナルについて

ホテルスパ事業

当社が運営しているホテルスパブランドは、7種類です。

・ジャパニーズスパ 庵SPA

・ジャパニーズスパ 禅SPA

・アジアンスパ SANATIO SPA

・モロッカンスパ HAMMAM

・ハワイアンスパ SOLANI

・ヨーロピアンスパ LA VILLA SPA by L'OCCITANE(◆)

・ブランドコンセプトスパ Le Spa Fauchon(★)

スパは、今後5年間で、国内100店舗・海外100店舗の出店を予定しています。



◆LA VILLA SPA by L'OCCITANEは、ロクシタン製品を贅沢に使用したオールハンド施術を提供するスパです。南仏プロヴァンスを感じられる完全個室の空間で、心地よい香りに包まれて、日常から離れた癒しのひとときをお過ごしいただけます。表参道『Petit Spa L'OCCITANE』、大阪『LA VILLA SPA by L'OCCITANE OSAKA』、横浜『LA VILLA SPA by L'OCCITANE YOKOHAMA』、東京日本橋『LA VILLA SPA by L'OCCITANE TOKYO』、広島『LSPA by L'OCCITANE』運営。



★Le Spa Fauchonは、フォションの世界観を五感で味わうことができる世界初のスパです。スパコンセプト、トリートメントシグネチャー、プロダクトまで当社が全面プロデュースしました。





温浴・サウナ事業

世界のスパやスパプロダクトを知り尽くし、国内外で高級ホテルスパを展開している当社ならではの視点で、カジュアルながらも高品質な温浴施設を運営しています。

・新宿区歌舞伎町 SOLA SPA 新宿の湯

・千葉県印西市 SOLA SPA 印西牧の原

・静岡県浜松市 SOLA SPA 浜松

・静岡県浜松市 SOLA SPA 浜松浜北

・大阪府和泉市 SOLA SPA 和泉府中の湯

・広島県呉市 SOLA SPA 呉

2023年春には愛知にオープンが決まっており、今後2年間で20店舗の展開を予定しています。



ビルメンテナンス事業

ホテルスパ運営で培ったホテルの状況把握や人材育成・管理のノウハウを活かし、指定管理施設の運営、ビルメンテナンス、ホテルメンテナンス、客室清掃などを行っています。



エンタメレストラン事業

主に宿泊者への朝食提供のみとなっていたホテルレストランに着目し、新業態のレストランを運営しています。

・ホテルグレイスリー銀座 SAKURA 銀座店

・ホテルグレイスリー新宿 SAKURA 歌舞伎町店

・アパホテル&リゾート<六本木駅東> SAKURA ROPPONGI

また、当社運営の温浴施設内で、ウェルネスメニューやサウナ飯を提供するカフェ&レストランを運営しています。



アメニティプロダクト事業

国産アロマオイルや石けん、ヘアケア製品など、美容にまつわる日本の優れた製品をブランド化してインバウンドのお客様を中心に販売しています。

今後3年間で、国内外のホテルや空港等に、50店舗の出店を予定しています。



