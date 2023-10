[A'alda Japan 株式会社]

A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)は運営する本間獣医科医院、アロハナ、ローコストペットクリニックの「DCC動物病院」への名称変更に伴い、ホームページをリニューアルいたしました。





A’aldaは、「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurposeに、国内外において動物病院事業をはじめとする各種ペット関連事業(ヘルスケア事業・ライフスタイル事業)を展開しております。



現在、本間獣医科医院 浜松三方原病院をリニューアル第一号店(https://aalda.com/ja/news/202307192082/)として、外装・内装工事や院内で使用する備品、スタッフが着用するユニフォーム等の刷新を進めておりますが、この度、DCC動物病院グループのホームページリニューアルが完了し、10月25日に公開したことをお知らせいたします。



DCC動物病院グループはテクノロジーの力を信じ、クライアント目線でサービスの価値と体験を再デザインすることで、世界中の飼い主とペットに信頼される動物病院グループを目指しています。



その取り組みの1つとして、この度のホームページリニューアルでは、病院を探している飼い主様にとって必要な情報を素早く提供できるよう店舗検索に特化し、サイト訪問後、TOPページより都道府県や提供サービスから検索できる仕様になっています。また、位置情報を利用して近くの動物病院を探すことも可能です。



その他、DCC動物病院の紹介やA’aldaグループ総院長である中村篤史先生のメッセージ、採用情報の案内など、DCC動物病院グループとして必要な情報を掲載し、個別の分院ページで獣医師の紹介、お知らせなど各コンテンツを掲載しています。



<DCC動物病院 新ホームページ>

https://dccpets.jp/





パソコン表示



スマートフォン表示



DCC動物病院が目指すのは日本と世界の獣医療の変革です。

先進的な設備と熟練した医師によるグローバルスタンダードの獣医療を提供する総合病院として、ペットとの生活をより良いものにするために、最高の技術とサービスを提供いたします。全国各地にDCC動物病院を展開していくことで、どこにいても質の高い獣医療を受けられる環境を整え、Purposeとして掲げている「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」ことを実現していきます。







■A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■会社概要

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



■ 報道関係者お問い合せ先

A’ALDA Pte. Ltd,. 広報室お問い合わせフォーム:https://aalda.com/contact/



