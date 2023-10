[株式会社バンダイ]

10/20(金)~22(日)イベント「なりきりワールド2023」内で開催(東京・秋葉原)



株式会社バンダイ トイディビジョンは、「なりきり玩具」をテーマにした展示イベント『NARIKIRI WORLD(なりきりワールド) 2023』(会期:2023 年10月20日(金)~10月22日(日)、場所:秋葉原UDX 2F AKIBA_ SQUARE、入場無料)において、株式会社ビームスの監修のもと、『未来のなりきり玩具×BEAMS in space』のコラボ企画展示を実施します。展示内にて、本イベントのために設計・開発した"BEAMS のキャリーケースがBEAM(ビーム)砲に変形するなりきり玩具"をお披露目します。







『NARIKIRI WORLD(なりきりワールド) 2023』は、キャラクターになりきって遊ぶ「なりきり玩具」の総合展示イベントです。人気キャラクターの変身アイテム玩具を中心に、"かつてヒーローに憧れた、そして今も憧れる"すべての方にお楽しみいただける展示と体験を取り揃えました。20周年を迎えた「仮面ライダー555」の最新アイテム「スマートフォン型変身ベルト玩具」をはじめとして、スーパー戦隊、プリキュア、ウルトラマン、デジモン、遊戯王など、多数のキャラクターの「なりきり玩具」を計100点以上展示しています。



■BEAMS のキャリーケースが、対狂暴宇宙生命体BEAM(ビーム)砲に変形!?

今回イベントの目玉として、"まだ見ぬ「なりきり玩具」を想像する"をテーマに、バンダイとビームスのコラボ企画展示『未来のなりきり玩具×BEAMS in space』が実現しました。

モノを通して文化を作るカルチャーショップ ビームスとのコラボレーションにより、近い将来、さらに世代とエリアを越えて広がっていく夢のある未来を提示します。

デザインは、これまで数々のキャラクター玩具企画・デザイン制作を行ってきたPLEX が担当。

世界観とともにお披露目するのは「キャリーケースがビーム砲に変形」する、新たななりきり玩具です。まだ見ぬ「BEAMS in space」の世界観と、バンダイの玩具開発技術を詰め込んだ「なりきり玩具の未来」をお楽しみください。













■イベント概要







(C)石森プロ・東映

(C)東映

(C)東映アニメーション

(C)円谷プロ



■「なりきり玩具」とは

作品に登場する変身アイテムなどを忠実に再現した玩具です。バンダイでは1971年に発売した初代「仮面ライダー」の変身ベルト「仮面ライダー 光る!回る!電動変身ベルト」以来、50 年以上にわたってさまざまなIPのなりきり玩具を展開しています。これまでに展開している作品は「プリキュアシリーズ」、「スーパー戦隊シリーズ」など多岐にわたり、最新の趣向・トレンドを反映しながら、これまでに培った知見とノウハウを生かした「ホンモノ志向」のモノづくりを徹底しています。

NARIKIRI WORLDブランドサイト:https://toy.bandai.co.jp/series/narikiri-world/





・「NARIKIRI WORLD 2023」公式サイト:https://toy.bandai.co.jp/series/narikiri-world2023/

・「NARIKIRI WORLD」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/bandai_narikiri/

・「NARIKIRI WORLD」公式Instagram:https://www.instagram.com/bandai_narikiri/

・「NARIKIRI WORLD」イベント開催記念特集ページ(プレミアムバンダイ):https://p-bandai.jp/b-toys-shop/pb-narikiri2023/?rt=pr



