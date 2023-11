[NOT A HOTEL株式会社]

開業1周年を記念した「NOT A HOTEL AOSHIMA」宿泊プレゼントキャンペーンを開催。また、11月21日にトークイベントも開催決定。



NOT A HOTEL株式会社(東京都渋谷区、代表取締役CEO:濱渦伸次、以下「NOT A HOTEL」)は、NOT A HOTELの第一弾プロジェクトである「NOT A HOTEL AOSHIMA」が2023年11月1日に開業1周年を迎えたことを記念し、これまでの実績とアップデートを振り返るインフォグラフィックサイトを公開しました。

また、日頃のご支援とご愛顧に感謝の気持ちを込めて、NOT A HOTEL AOSHIMAを代表する建築「MASTERPIECE」の1泊2日宿泊体験を抽選でプレゼントいたします。さらに、11月21日に開業1周年記念トークイベントを開催することも決定いたしました。









◼️ 開業1周年記念インフォグラフィックサイトについて

http://notahotel.com/1st_anniversary



「世界中にあなたの家を」というコンセプトを掲げてサービスインしたNOT A HOTELは、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。自分で利用する時はくつろげる自宅・別荘として 、滞在しない期間はホテルとして貸し出すことができるのが特長です。

さらに、自宅や別荘のように資産として保有でき、最小で年間10泊単位から、必要な分だけ物件の所有権を購入できるシェア購入という販売モデルも多くの方にご支持いただいております。



この度、2023年11月に開業1周年を迎え、総販売金額100億円を突破いたしました。2022年11月にAOSHIMA(宮崎県)、同年12月にNASU(栃木県)が開業し、そして本日2023年11月1日にFUKUOKA(福岡県)も無事に開業を迎えました。

これもひとえに皆様のご支援とご愛顧のおかげであり、心より感謝申し上げます。



NOT A HOTELは、オーナーの快適性・利便性を追求すべく、開業後も公式アプリやスマートホームにおいて新機能を継続的に開発し、進化し続けています。

これまでの実績と各種アップデートを振り返るインフォグラフィックサイトにてNOT A HOTELの1年間を是非ご覧ください。



今後も、拠点をさらに拡大し、皆様に喜んでいただける新サービスを提供していく予定です。さらに進化し続けるNOT A HOTELにご期待ください。



◼️ 開業1周年を記念し、NOT A HOTEL AOSHIMA「MASTERPIECE」1泊2日宿泊体験プレゼントキャンペーンを開催。



日頃のご支援とご愛顧に感謝の気持ちを込めて、NOT A HOTEL AOSHIMAの中でも敷地内で屋内面積約200平方メートル に加え、テラスが560平方メートル と最大規模を誇る「MASTERPIECE」の1泊2日宿泊体験を抽選で1組最大4名様にプレゼントいたします。潮風を感じながら屋外で過ごす時間の豊かさを全身で感じることのできる、海とつながる青島の家をお楽しみください。



NOT A HOTEL AOSHIMA「MASTERPIECE」 詳細:https://notahotel.com/shop/aoshima/masterpiece



【プレゼント内容】

抽選で1組最大4名様に、NOT A HOTEL AOSHIMA「MASTERPIECE」1泊2日分の宿泊体験



【応募方法】

1.NOT A HOTEL公式X(https://twitter.com/notahotel_inc)をフォロー

2.NOT A HOTEL公式X(https://twitter.com/notahotel_inc)からポストされた該当ポストを「#NOTAHOTEL開業1周年」「 #NOTAHOTEL」をつけ引用ポスト



【キャンペーン期間】

2023年11月1日(水)12:00~2023年11月15日(水)23:59



※宿泊体験は2023年12月~2月の指定期間となります。当選のご連絡後、指定期間の候補日時からご希望の日程を選択いただきます。日程が合わない場合は、当選権利を次点の方に繰越とさせていただきます。

※非公開設定の投稿は無効となります。

※当選発表は、11月中にXのダイレクトメッセージにてお送りさせて頂きます。DMを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、無効となります。

※宿泊地現地までの交通費・滞在中の飲食代・ドリンク代は含まれません。

※当キャンペーンは予告なく変更・中止・終了する場合があります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※お預かりした個人情報は、本キャンペーンの当選結果のやりとり、お問合せの対応のためにのみ利用いたします。



◼️ ANRI代表 佐俣アンリ氏×NOT A HOTEL代表 濱渦伸次によるトークイベント『NOT A HOTELのすべて -最初の投資家と創業者が語る、誕生から未来-』を開催



開業1周年を記念し、NOT A HOTELを投資家の立場からご支援をしていただいているANRI代表の佐俣アンリ氏とNOT A HOTEL創業者兼CEOである濱渦伸次による対談イベントを11月21日(水)に開催します。

開業前後の日々をさまざまなエピソードから振り返りながら、今後のNOT A HOTELの展開やチャレンジについてもお話しさせていただきます。



お申し込み方法など詳細は下記をご覧ください。

https://notahoteltalk13.peatix.com/





◼️ 株式会社NOT A HOTELについて







NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

会社名:NOT A HOTEL株式会社

代表者:濱渦 伸次

設立:2020年4月1日

事業内容:NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL:https://www.notahotel.com/

ニュースレター:公式サイトトップページ下部のフォームよりご登録ください

Twitter:@notahotel_inc(https://twitter.com/notahotel_inc)

Facebook:@NOTAHOTEL.official

Instagram:notahotel_official(https://www.instagram.com/notahotel_official/)

お問い合わせフォーム:https://notahotel.com/contact











