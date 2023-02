[株式会社シンビジャパン]

大人女子のハイブランドコスメ「THE RAPUEZ(ザ・ラピューズ)」が2023年2月17日~3月10日、マルイ北千住にて日本初のオフライン販売を開催いたします。







THE RAPUEZ(ザ·ラピューズ)について







THE RAPUEZ(ザ·ラピューズ)は、バイオ技術とコスメティックをつなげたバイオブリッドコスメティックです。エイジングサインのサポートに着目した、ワンランク上のお手入れを目指す方のハイブランドコスメがついに店頭に上陸。





THE RAPUEZ(ザ·ラピューズ)商品ラインナップ



今回登場のTHE RAPUEZ(ザ·ラピューズ)は、全6種類。

THE RAPUEZ(ザ·ラピューズ)の独自成分「R3ペプチド」を配合し、肌にハリや弾力、うるおいを与えるシリーズです。



ザ・ラピューズの独自成分であるR3ペプチドのR3は、以下の3つをイメージした言葉。



・Relief (リリーフ)



・Repair(リペア)



・Recovery (リカバリー)





R3 エッセンシャル スターター 【化粧水】

価格:6,400円(税込)

内容量:130mL



みずみずしい肌に導く、ブースター化粧水。あとで付けるアイテムの浸透

(※)をサポートする、うるおい肌の土台作りには欠かせない1品です。(※角質層まで)



R3ペプチドの働きを助けるLive Deliveryの技術で新しいスキンケアを提。

成分名: iCP-NI (※)< Bio CP-RTM >

(※ トリペプチド-1 銅、セラミドNP、パルミトイルトリペプチドー5、パルミトイルペンタペプチド-4、ローズヒップエキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸 )





R3コンセントレート セラム【美容液】

価格:9,700円

内容量:35mL



スキンケアの最後に、クリーム代わりとしても使える多機能美容液。独自成分「R3ペプチド」と独自伝達技術で、肌へなめらかに浸透し角質層をうるおいで満たします。



年齢とともに気になるサインにアプローチします。





エンリッチドクリーム(フェイスクリーム)

価格:13,200円

内容量:50g



独自成分「R3ペプチド」配合のリッチなうるおいで、ハリや弾力を与えるエイジングケアクリーム(※1)。のびやかなタッチで心地よく肌を包み込みながら、気になるエイジングサインをサポートします。





ライブハイドロインテンシブクリームセット

価格:7,200円(税込)

【セット内容】

・ライブハイドロジェルイントナー(化粧水)22mL

・ライブハイドロジェルソフトエマルジョン(乳液)22mL

・ライブハイドロインテンシブクリーム(保湿クリーム)50g

・ライブハイドロインテンシブクリーム(保湿クリーム)7g



化粧水+乳液+クリームのスキンケアセットです。

べたつきのない軽い使用感で、保湿と弾力を同時にケアします。乾燥肌や大人のゆらぎ肌のサポートにおすすめの4点セット。





R3エッセンシャルマスク【フェイスマスク】

価格:3,300円(税込)

内容量:25g×5枚入り



密着力と水分保有力のあるマイクロファイバーシートに、エッセンスを染みこませたうるおいケアパックです。

肌に密着したシートマスクの美容成分が、ゆっくりと角質層に浸透しもちもち肌へ。乾燥が原因のくすみ肌へアプローチします。





R3グロウクッション SPF50+PA+++

価格:6,160円

内容量:本体11g、レフィル11g

4カラー:アイボリー、バニラ、ウォームベージュ、サンド



ムラのないツヤ肌が続く、軽い付け心地のクッションファンデーションです。

ラピューズ独自の成分 R3 peptide配合、スキンケアしながらベースメイクができ、マスクをしても崩れにくいカバー力が人気です。

グロウエッセンスブレンドパウダー配合で、光を反射するツヤをお届け。

春夏の太陽の下でも心強い、SPF50+、PA++++と、アジア女性の肌になじむ4色のカラーでみずみずしい肌見せを叶えます。





R3カバーラスティングクッション SPF40 PA+++

価格:6,160円

内容量:本体11g、レフィル11g

4カラー:アイボリー、バニラ、ウォームベージュ、サンド



モイスチャーエッセンスブレンドパウダーを配合、しっとりとしたうるおいのある仕上がりのクッションファンデーションです。

ラピューズ独自の成分 R3 peptide配合、微細なパウダー粒子が均一に分散し、 肌にぴったりフィット!

モイスチャーエッセンスが日中の乾燥を支え、ぱさつきや崩れをサポートします。





【販売イベント場所】



期間:2月17日(金)~3月9日(木)

場所:北千住マルイ 2階 期間限定ショップKOREAJU

営業時間:10:00ー20:00





【会社概要】

会社名: 株式会社 シンビジャパン

所在地: 東京都墨田区本所4-13-4

代表者: 代表取締役 沈 載哲(シム ゼチョル)

設立日: 1995年12月

事業内容: 1.化粧品の製造及び販売 2. 韓国化粧品・生活健康・美容雑貨の関連輸入及び卸小売業 3. 輸出入業及びコンサルティング

【HP】http://shinbee-japan.com/

【EC】 https://www.rakuten.co.jp/kanryubijin/

【Instagram】 https://www.instagram.com/shinbeejapan/



【お客様からのお問い合わせ先】

TEL:0120-55-4894(平日09:00∼18:00/土日・祝日休み)

E-mail:shop@shinbee-japan.com



