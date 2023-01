[株式会社log build]

湘南の建設会社社長(元現場監督)が創業したスタートアップ企業、株式会社log build(本社:神奈川県藤沢市、代表取締役:中堀 健一、以下「ログビルド」)は、2022年12月にアジア太平洋地域の生産性向上に取り組む政府間組織のアジア生産性機構(APO)の生産性向上の革新的事例にて紹介されたことをご報告します。









ゼネコン、ハウスメーカー、工務店、リフォーム、リノベーションなど幅広い領域でリモート施工管理を実現するためのサービス「Log System(ログシステム)」を開発する建設テックの(株)log buildは、湘南の建設会社である(株)ecomo※1のVR・AI・ロボット事業部として発足し、2020年2月に創業。2021年11月には、プレシリーズAラウンドとなる総額約1億円の資金調達を実施。



代表中堀は、建設テックの経営者であり、建築会社の経営者という側面を持ち、自身の現場監督経験を活かしながら業界にとって課題を解決する本当に必要なソリューションを開発。



この度、アジア生産性機構(APO)から『Log System』は、建設業界で大きく生産性の向上が期待出来るサービスとして革新的事例に紹介されました。



建設業界で深刻化する人材不足や高齢化、長時間労働、属人的な管理体制、品質管理体制などの社会課題を解決する策として、「どこからでも簡単にアクセス可能なリモートで現場を可視化するアプリケーション」であるLog Systemは有効です。







アジア生産性機構(APO)について











The Asian Productivity Organization (APO) is an intergovernmental organization committed to improving productivity in the Asia-Pacific region. Established in 1961, the APO contributes to the sustainable socioeconomic development of the region through policy advisory services, acting as a think tank, and undertaking smart initiatives in the industry, agriculture, service, and public sectors. The APO is shaping the future of the region by assisting member economies in formulating national strategies for enhanced productivity and through a range of institutional capacity-building efforts, including research and centers of excellence in member countries.



公式HP:https://www.apo-tokyo.org/

公式Youtube:https://www.youtube.com/@AsianProductivityOrganization



■革新的事例:log build

https://youtu.be/xB_u8AODBBA







Log Systemについて











■Log Walk(ログウォーク) / VR写真による360度のリモート安全管理・進捗管理アプリ

Log Walkは、VR写真によるリモート現場可視化アプリで「まるで建築現場にいるような体験」が可能です。



職人によりアップロードされた360度写真を瞬時にVR空間化し、担当の施工管理者(現場監督)のみならず設計や品質管理部、上長などの社内メンバーはもちろん、外部の協力業者など建築に関わる全ての人が、簡単に今の現場状況をリモートで確認可能。



このサービスなら、職人さんが現場からアップロードしてくれたVR現場を確認しながら、移動レスで事務所やリモートワークスペースから進捗管理や品質管理のみならず安全管理をする事が可能。

日本の建設テックにおいて、全く新しいリモート現場管理のツールです。



▷Log Walkのサンプル(1)

https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/_KUbHQ9hWw8v5V_MU63pCANZuE4yIBKL



▷Log Walkのサンプル(2)

https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/qX2Y5LqdysI560DHtdo06jvibzJU_Jpk



▷Log Walkのサンプル(3)

https://bazaar.log-system.jp/url-share/603336b4062abe001213a630/_KUbHQ9hWw8v5V_MU63pCANZuE4yIBKL





■Log Meet(ログミート) / リモート現場立ち合いに特化したリモート品質管理アプリ

職人でも活用のしやすいUIにより、建設現場に関わる全ての人とビデオ通話機能でオンライン打ち合わせが可能。建設現場特有のコミュニケーションロスを防ぐための機能である、画面上での共有ポインター、遠隔シャッター、各種図面やLog WalkのVR空間の画面共有も可能。





■Log Kun(ログくん) / 24h好きな時に現場を巡視できるアバターロボット

場所や有人無人問わず、現場に配置したアバターロボットをスマホやiPad、PCから操作可能な、アバターロボット。進捗確認や安全管理、品質チェックを現場への移動レスで1日に何度もする事が可能です。







代表プロフィール









株式会社 log build

代表取締役 中堀 健一

KENICHI NAKABORI



1971 年生まれ。神奈川の高校を卒業後、会社員を経て都内の工務店で勤務し、26 歳で独立。自ら現場監督も経験したことから、建築業界における課題を見出す。自然素材の建築会社、株式会社 ecomo を経営する傍ら、業界の未来を見据えた新しい仕組みを構築。2020 年 2 月、AI や VR Photo の開発、リモート現場立ち合いアプリ、リモート施工管理ロボットなどを展開する株式会社 log build を立ち上げる。建築業界に携わり約 30 年、業界DXの始め方や仕組みを伝えるべく全国の建設会社への講演も多数。







会社概要



■株式会社log build

代表者:代表取締役 中堀 健一

所在地:〒251-0057 神奈川県藤沢市城南4-1-9

設立:2020年2月

事業:AI開発、VR開発、遠隔臨場アプリ開発、建設現場施工管理ロボット、クラウド現場管理、建設現場プラットフォーム

URL:https://www.log-build.com/







補足



※1(株)ecomo

湘南の建設会社。(本社:神奈川県藤沢市城南4-1-9、代表取締役:中堀 健一)

テクノロジーにより新しい働き方を実現するSmart Builders(スマートビルダーズ/商標登録済)を発足し、業界のDX化を牽引。全国でも一番デジタルシフトが進み、オンライン体制が整っており、自社のノウハウを日本全国に広げる活動を実施。様々な全国で開催されている業界セミナーでは特別講師として代表の中堀が登壇。

URL:https://www.ecomo-life.com/





【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社 log build

事業責任者 國吉 慶太

お問い合わせ:https://www.log-build.com/inquiry/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/14-18:40)