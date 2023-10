[大田区商店街連合会]

~ 取り組みで得られた収益を商店街の維持管理費や商店街活性化に活用 ~



大田区商店街連合会は、株式会社ONE X、バーチャルエイベックス株式会社、蒲田東口商店街商業協同組合が連携し、エイベックス所属VTuberとのコラボレーションを通じて、商店街の稼ぐ力を向上して広告収入を原資に商店街の維持管理や商店街活性化を推進するSDGsの取り組みを応援しています。また、バーチャルエイベックス株式会社が、バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 6」の実施に合わせて2023年11月1日から約2週間、蒲田東口商店街で広告掲載をスタートすることを合わせてお知らせします。本取り組みでは、ONE Xのオンラインアシスタント「TIMEWELL」の仕組みを活用して「蒲田東口商店街フラッグ・アーケードボード広告」の掲載効率化の取り組みも推進して参ります。







企画概要

■概要 バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 6」と蒲田東口商店街の特別コラボ

■場所 大田区蒲田東口商店街

■日時 2023年11月1日から約2週間

■内容 バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 6」出演のVTuberが蒲田東口商店街に出演?!アーケードフラッグやスタンプラリーなどのコラボレーションを実現します。

■主催 バーチャルエイベックス株式会社、蒲田東口商店街商業協同組合、株式会社ONE X

■後援 大田区、大田区商店街連合会



バーチャルとリアルの融合による新価値創造について

大田区の商店街には、空きスペース、フラッグ、街路灯等「価値があるけど活用できていない」未活用の資産がたくさんあり、可能性を秘めています。その資産を事業に活用して商店街が「独自に稼ぐ力」を身につけることで、より魅力的な商店街への原資としつつ「老朽化するアーケード等の改修による安心安全な商店街の更なる推進」や「商店街の電力再エネ化・フードロス等の推進」など持続的に発展し続ける商店街を目指して参ります。今回はバーチャルエイベックス株式会社とのコラボレーションを実現することで、今まで以上にVTuberのファン層を巻き込んだ街の活性化の取り組みを推進し、バーチャルとリアルを融合を進めることで新価値創造に取り組んで参ります。



バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 6」とは

「Life Like a Live! 6」(通称:えるすりー)は世界初・世界最大のバーチャルアイドルフェスです。2020年から通算5回開催し、延べ20万人以上(無料視聴含む)が来場する大規模なオンラインライブイベントです。毎回総勢50名以上のバーチャルアイドルが出演。2023年11月10日(金)11日(土)12日(日)の3日間、開催されます。今回のテーマはデビル!?人を惑わし力を与える悪魔との契約により、不思議な力を手に入れたアイドルたち!どっぷり甘くてちょっぴり危険な禁断のライブ!?魅惑のパーティが幕を開けます。



商店街フラッグ・アーケード広告募集中

蒲田東口商店街は、「JR・東急・京急の3つの路線が通り多くの人が行き交う」「多くの飲食店が存在し、活気に溢れている」「地域に密着しつつ、蒲田以外からも人が集まる」「多くのホテルが点在しており、インバウンドだけでなくビジネスマンにも人気」といった特長がある、非常に魅力的な商店街です。また、その蒲田東口商店街にあるフラッグ広告は、多くの人が行き交う動線上に位置し、価値が高い広告となります。2023年度以降のフラッグ・アーケードボード広告についても広告主募集中です。他にも、よりジャック感のある広告メニューも用意しています。また、本広告掲載による商店街への貢献を通したSDGs企業ブランディングを推進できます。詳細は以下お問合せ先までご連絡ください。



主催者コメント

バーチャルエイベックス株式会社 取締役 原 佳祐



バーチャル・エイベックスが主催する「Life Like a Live!」(通称えるすりー)には50名を超えるバーチャルアイドル、VTuberの皆さんに出演いただきます。えるすりーはオンラインイベントであるため、リアルの場でファンの皆さまと触れ合う機会が持ちにくかったのですが、今回蒲田東口商店街さま、株式会社ONE Xさま、そして後援に大田区、大田区商店街連合会さまに入っていただき、バーチャルとリアルが融合するこの企画が実現いたしました。VTuberファンだけでなく、街にいらっしゃる皆さまにも楽しんでいただき、VTuberの魅力が広まっていくことを期待しております。





蒲田東口商店街商業協同組合 理事長 岩下 充博





蒲田東口商店街として、バーチャルエイベックス株式会社とのこの度のコラボレーションを心から歓迎いたします。私たちの商店街には多くの未活用の資産を保有しており、持続的な商店街運営に向けて新たな挑戦をしています。バーチャルとリアルが一緒になった新しい取り組みは、その資産を最大限に活用し、更なる活性化のチャンスとなると考えています。今回のコラボをきっかけに、多くのVTuberファンが蒲田東口商店街に訪れることで新しい客層との繋がりを生み、より多くの方々に蒲田の魅力を知っていただき、継続的な発展を目指してまいります。





株式会社ONE X 代表取締役 CEO 濱本 隆太



バーチャルエイベックス株式会社、蒲田東口商店街の皆さま、そして大田区、大田区商店街連合会の皆さまと共に、バーチャルとリアルが融合するマーケティングの取り組みを弊社TIMEWELLの仕組みを活用しながら、実践できることを大変嬉しく思っています。我々としても、地域を盛り上げたいという想いを持った皆さまと共にその地域やコンテンツの魅力を最大化するための挑戦を続けていき、今まで以上の賑わいを創出していきます。





後援コメント



大田区商店街連合会 事務局長 河野 玄



新型コロナウイルス感染拡大により、人流の減少、各種イベントの延期や中止など、コロナ前に比べて商店街は多大な影響を受けました。

2023年になって新型コロナウイルスの影響も落ち着いてきた中、大田区商店街連合会では、大田区にある約140の商店街の活性化を目指し、新たなチャレンジを進めております。

今回の挑戦については、商店街の稼ぐ力を向上して広告収入を原資に商店街の維持管理や商店街活性化を推進するSDGsの取り組みを進めていくということで、大変期待しております。











