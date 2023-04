[SKECHERS JAPAN G.K.]



ロサンゼルス マンハッタンビーチで誕生したThe Comfort Technology Company™の「SKECHERS(スケッチャーズ)」のブランドアンバサダーを務め、2022年全米オープンゴルフ選手権チャンピオンのマシュー・フィッツパトリックが、 4月16日にサウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドのハーバータウン・リンクスで開催された、PGAツアー「RBCヘリテージ」最終日において、前年王者のジョーダン・スピースとのプレーオフを制して2023年シーズンの初勝利を収めました。



尚、SKECHERSは2022年よりフィッツパトリックとのグローバル契約を締結し、SKECHERS GO GOLF PRO 5HYPER™を着用。SKECHERS GO GOLFのマーケティングキャンペーンに参加しています。







着用モデル

SKECHERS GO GOLF PRO 5HYPER™

マシュー・フィッツパトリックが試合で着用したシューズは、プロ仕様のモデル「SKECHERS GO GOLF PRO 5HYPER™ (スケッチャーズ ゴー ゴルフ プロ 5ハイパー)」となり、コースで必要な快適さとパフォーマンスを提供しています。





SKECHERS GO GOLF PRO 5HYPER™ の主な特徴

・防水加工を施したアッパー

・超軽量で耐久性に優れたHYPER BURST™クッション付きミッドソール

・高性能Resamax™インソールクッション

・20年のデータと12万人の足型データをもとに足専門医と共同開発した土踏まずをサポートするSkechers Arch Fit™コンフォートインソール

・しっかとしたグリップを叶える交換可能なSoftspikes(R)





















About SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州マンハッタンビーチに本社を置くスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所:SKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェアをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する4,500の小売店、当社のオンラインストアを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は、世界のディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しており、アジア、イスラエル、メキシコにジョイントベンチャーパートナーを、カナダ、日本、インド、およびヨーロッパとラテンアメリカの各地に完全所有子会社を有しています。

スケッチャーズ公式ウェブサイト:http://www.skechers.jp

Facebook:https://www.facebook.com/SkechersJapan/

Instagram:https://www.instagram.com/skechersjapan/



商品に関する問い合わせ先

スケッチャーズ ジャパンお客様コールセンター

TEL:0120-056-505(平日10:00~18:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-20:16)