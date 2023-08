[株式会社ユートピアアグリカルチャー]

チーズワンダーが全国初の期間限定ショップ出店:2023年9月6日(水)~JR名古屋タカシマヤ



22世紀に続くお菓子作りのための放牧の実験を行う農業生産法人 ユートピアアグリカルチャーが手がける“発明的チーズケーキ” 「CHEESE WONDER(チーズワンダー)」から、2023年9月8日(金)より秋限定「CHEESE WONDER BROWN 2023(チーズワンダーブラウン2023)」を自社オンラインショップにて発売致します。栗とチーズの柔らかなクリームを融合させたモンブラン的チーズケーキで、チーズワンダーの季節限定プロダクト史上最高傑作の呼び声が高い商品です。また、9月6日(火)よりJR名古屋タカシマヤでスタートするチーズワンダー初の期間限定ショップでは、チーズワンダーブラウン2023を先行販売致します。







自社の放牧牛乳と平飼い卵を使い、ザクザクのプレスドアーモンドクッキーにしっとりした生チーズスフレと、搾りたてのふんわり食感が楽しめる生チーズムースの2層を重ねたチーズケーキ「チーズワンダー」。2021年2月に誕生して約2年半経つ今も、毎週金曜日と土曜日のオンラインショップ販売時には多くのお客様にアクセスしていただいています。ご購入いただいた方のうち3人に1人がチーズワンダーをもう一度ご注文していただいており、販売開始から累計販売個数は120万個を突破致しました。(※週2回のオンライン販売、2023年7月時点)



チーズワンダーでは季節ごとに限定プロダクトを展開していますが、昨年秋限定で販売した栗とチーズの柔らかなクリームを融合させたモンブラン的チーズケーキ「チーズワンダーブラウン」は特にご好評いただきました。

「栗とチーズ、幸せな組み合わせ」「栗のクリームだけでも食べたいくらい美味しかった」「季節限定フレーバーの中で一番好き!」といったお客様からの口コミをはじめ、季節限定プロダクトの中で最も熱量が高く反響が大きかったフレーバーです。

今秋は“幻の栗”と呼ばれる茨城県産の和栗「利平」をマロンクリームとマロンムースに使用し、深く上品な甘みが感じられる「チーズワンダーブラウン2023」にアップデートして登場致します。「利平」は実が大きく甘みが強いのが特徴で、その栽培の難しさ・収量の少なさから希少性が高い栗です。

チーズワンダーブラウンは、ザクザクのクッキーと栗のムース、栗のクリームに生チーズムースと生チーズスフレが合わさる5層構成になっており、栗の甘味をチーズの塩味が引き立てる最高の相性の良さをお楽しみいただけます。



また、9月6日(水)より、チーズワンダー初となる期間限定ショップをJR名古屋タカシマヤにオープン致します。実際に商品を選んでいただける機会やお客さまと直接コミュニケーションを取れる機会を増やしたいという思いから、スイーツファンの多い名古屋で期間限定でのオープンが決定致しました。

自社オンラインショップでの販売に先がけ、「チーズワンダーブラウン2023」は名古屋先行販売、さらに、初めてのお客様にお試しいただきやすい「チーズワンダー」と「チーズワンダーブラウン2023」のセットが名古屋限定で登場予定です。



CHEESE WONDER BROWN 2023 POINT







1)「幻の栗」と呼ばれる栗、利平

マロンクリームとマロンムースには茨城県産の和栗「利平」を使用しています。

実が大きく甘みが強い「栗の王様」。その栽培の難しさ・収量の少なさから希少性が高い栗です。利平栗により深く上品な甘みが感じられるチーズワンダーブラウン2023にアップデートされました。



2)国産和栗とチーズの柔らかクリームに溺れる

CHEESE WONDERでおなじみのチーズが香る生チーズムースと同様に、マロンチーズムースもふんわりと仕上げました。見た目以上の柔らかさと口溶けを体感してください。



3)チーズの塩味とコクが栗を引き立てる

栗クリームの下には生チーズスフレを隠し、上には生チーズムースをちょこっと乗せました。チーズの塩味とコクが栗を引き立てます。



4)器であり食感の鍵となるクッキー

柔らかさ、栗の甘さ、チーズの塩味とコクをどっしり受け止めるプレスドアーモンドクッキー。ザクザク食感とバターの香りが全体の味をまとめます。



CHEESE WONDER BROWN 2023 美味しいお召し上がり方







チーズワンダーブラウンの美味しさの決め手は、栗とチーズの柔らかいクリームと、ザクザククッキー、生チーズスフレの組み合わせ。しっかり解凍させてからクリームの柔らかさを堪能していただく食べ方が一番のオススメです。クッキーが柔らかくなる前にお召し上がりください。

1:全解凍 ★オススメ

冷凍庫から出し常温で1~2時間程度。とろりとしたムースの食感をお楽しみいただけます。

2:半解凍

冷凍庫から出し常温で30分~1時間程度。ムースの滑らかさとアイスのような食感の両方をお楽しみいただけます。

3:冷凍

冷凍庫から出し常温で3分程度。アイスのような味わいがお楽しみいただけます。

※解凍後は当日中にお召し上がりください。



CHEESE WONDER BROWN 2023 商品情報





■商品情報

・商品名 : CHEESE WONDER BROWN2023(チーズワンダーブラウン2023)

・内容量/価格 :1箱6個入り/3,840円(税込み)

・販売期間: 2023年9月8日(金)~約3か月間

・販売店舗:自社オンラインショップ ※毎週金曜と土曜の20時より

https://www.utopiaagriculture.com/products/cheesewonderbrown2023

・商品特徴:モンブランとチーズケーキが今年も再会 秋めく和栗が奏でるフォルテッシモ

チーズワンダーブラウン2023は、ふわふわで口溶けの良いマロンムースと、香り高いマロンクリームがチーズワンダーのムース&スフレの2層と織りなす「四重奏」が特徴の、チーズケーキとモンブランが融合した秋専用ハイブリッドスイーツです。クリームとムースに使用する国産和栗の香りと甘みが秋の調べを奏でます。

・賞味期限: 製造日より20日

・保存方法: 冷凍



■POP-UP SHOP情報

・POPUP期間:2023年9月6日(水)~2023年9月12日(火)まで

・場所:JR名古屋タカシマヤ地下1階イベントスポット

・営業時間:10:00~20:00 ※営業時間はJR名古屋タカシマヤに準じます

・販売内容:1)CHEESE WONDER(4個入) 1セット2,106円(税込)

2)CHEESE WONDER&BROWN2023(各2個入) 1セット2,430円(税込)

※賞味期限:製造日より20日

※持ち歩き時間 2時間以内(冷凍庫で保管)







CHEESE WONDER とは





「CHEESE WONDER」開発の背景



2021年2月に開始した我々の挑戦は、リジェネレイティブな放牧牧場の運営と、発明的チーズケーキCHEESE WONDERの販売の2つから始まりました。今回販売するCHEESE WONDER BROWNもこのCHEESE WONDERをベースにしたお菓子です。

「CHEESE WONDER」は“地球にも動物にも人間にも美味しい”発明的チーズケーキ。フレッシュである、手間をかける、最高の原材料を使うという美味しいお菓子作りの3つのポイントを追及するだけでなく、地球環境にも原材料を使用することから、発売当初より注目を集めています。

2021年2月の発売開始から約2年半、今なお毎週の発売時には数千名のユーザーがサイトにアクセスする状態が続いています。







ミッションは、地球環境、動物、人に負荷をかけずにおいしいお菓子を作ること

ユートピアアグリカルチャーは、「GRAZE EXPERIMENTS」をテーマに持続的で美味しいお菓子作りと放牧酪農・平飼い養鶏に挑戦している農業生産法人です。

お菓子は食べなくてもよいものではある。それでも食べたくなるお菓子だからこそ、地球環境に悪影響をもたらさずに心から楽しめる、本当に美味しいお菓子作りを目指しています。





牛と土壌、牧場と養鶏場、お菓子と牧場のそれぞれの循環を生み出すこの仕組みは、持続可能なビジネスモデルを構築しています。



公式WEBサイト https://www.utopiaagriculture.com/products/

公式instagram:https://instagram.com/cheesewonder_ua

公式Twitter:https://twitter.com/cheesewonder_ua



