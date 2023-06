[株式会社EVeM]

30人の壁・50人の壁など、あらゆる組織が成長過程で直面すると言われているリスクを先回りで解消



ベンチャー企業のCxO・マネージャー向け育成トレーニングを提供する株式会社EVeM(本社:東京都新宿区 代表取締役:長村禎庸 以下EVeM)は、CrossBorder株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:小笠原 羽恭)にベンチャー企業のCxO・マネージャー向け育成トレーニング「EVeM for Business/CxOプログラム」の提供を開始します。









導入の背景





CrossBorder株式会社は昨年「Sales Marker」をリリースした後、T2D3を超える勢いで順調に導入社数と売上を伸ばし、今年2月にシリーズAの資金調達を完了しました。今後の組織力強化に向けて、採用活動や文化形成、制度設計など組織に関するあらゆる面でのアップデートを図っています。スタートアップ業界では「30人の壁」「50人の壁」などのあらゆる組織が成長過程で直面すると言われている問題があります。同社は、そのようなリスクを先回りで解消しておくことで、最短で事業を成長させたいと考えており、急成長するスタートアップに特化したマネジメントの型化を実現しているEVeMに出会い、サービスの導入に至りました。

「EVeM for Business/CxOプログラム」の講義や実践課題などを通じてマネジメントの型化を実現し、同社の更なる事業成長を支援してまいります。



CrossBorder株式会社 代表取締役 CEO 小笠原 羽恭氏のコメント





今回、EVeM社のCxOプログラムに取り組む最大の目的は、現場をリードしている社員や業務委託メンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備するためです。弊社は様々なバックグランドを持った個性豊かなメンバーで構成されており、最近では部門が増えてきたため、日頃から共通認識を持つことの重要性を感じていました。



また、これまではCxO4人がプレイヤーとして事業を推進してきましたが、シリーズA以降のスケールフェーズでは組織全体で事業を成長させることが最も重要であると考えているため、CxOが組織マネジメントを学ぶタイミングとして今が最適だと考え導入を決定しました。今後、CrossBorderという存在が社員それぞれにとって自分の人生の夢の実現に向けて挑戦できる場となり、社員全員が活き活きと働ける会社にしていくことが楽しみです。



Sales Marker(セールスマーカー)について





Sales Markerは、492万件の企業データベースと「興味関心データ(インテントデータ)」を活用することにより、成約確度の高いターゲティングを可能にします。また、狙ったターゲットの興味関心が高まっているタイミングを「セールスシグナル」としてユーザーに通知することでベストタイミング・ベストターゲットな営業を実現できる上、リード情報を取り込むことで、社内に分散しているリードを名寄せ・情報を拡充することができます。



サービスページ:

https://sales-marker.jp/

Sales Marker紹介動画:

https://www.youtube.com/watch?v=4dmQ22m4qjM



株式会社EVeMについて





ベンチャー企業に必要なマネジメントの型をインストールすることを目的に設立された教育事業会社。2020年8月に設立以降、個人及び法人向けにマネジメントトレーニングを提供しています。



会社名:株式会社EVeM

代表取締役:長村禎庸

所在地:東京都新宿区新宿1丁目30−12窪田ビル4階

設立 :2020年8月

URL :https://www.evem-management.com/

事業内容:

法人向けマネジメントトレーニングプログラム「EVeM for Business」の運営

(https://www.evem-forbusiness.jp/)

個人向け実践型マネジメントスクール&コミュニティ「Emo」の運営

(https://emo.evem-management.com/)

問い合わせ先:evem-contact@evem-japan.com



