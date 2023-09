[ACTUS]

- Focus on Long life & Good Design - ACTUS MARUNOUCHI OPEN!



インテリア販売を行う株式会社アクタス(東京都新宿区/代表取締役社長 村田謙)は、2023年10月6日(金)、商業施設 新丸の内ビルディング (東京都千代田区丸の内1丁目)3階に、「アクタス・丸の内店」をオープンいたします。



店舗概要

アクタス・丸の内店

住所:東京都千代田区丸の内1丁目5−1 新丸の内ビルディング3F

店舗面積:183坪

オープン日:2023年10月6日(金)

営業時間:平日・土曜日 11:00 - 21:00

日曜日・祝日 11:00 - 20:00

定休日:施設休館日に準ずる





ストアコンセプトは “ACTUS THE STORE”









丸の内は、東京の中心。情報やヒト・モノが行きかい常にブラッシュアップする場所。この度オープンする「アクタス・丸の内店」は、 日本に欧州のモダンインテリアを届けるために1969年に東京・青山にオープンした第一号店の志に還り、次世代の価値観を掘り起こし、新しい生活文化を発信し続ける、もっともアクタスらしいスタイリッシュで挑戦的なお店として2023年10月6日(金)にオープンいたします。

Store designed by DAIKEI MILLS









今回店舗設計をお願いしたのは、GYREの「CIBONE」や「Artek Tokyo Store」などの商業空間から「avex」や「Takram」といった企業のオフィスまで、幅広い空間デザインを手掛けて話題となっているダイケイミルズ。商業施設の中のお店でありながら路面店の雰囲気を漂わせ、既存のアクタスの店舗とは一線を画す意匠の異なる店舗となります。



アクタス・丸の内で会える、はじまる 新商品、限定品





日本初登場のファニチャーブランドなど、アクタス・丸の内店オープンを記念して、限定品、新商品の先行発売をいたします。



柴田文江さんとの協業で生まれた

インテリア性を意識したNODERIUMオリジナルプランターカバー

インテリアの視点から植物との共生を提案するアクタスのオリジナルインドアグリーンブランドNODERIUM(ノードリウム)から、”インテリアと植物の間を繋ぐ良いデザイン”で「今までの鉢だと何かが違う」と感じている方に、インテリアとしての植物のあるべき姿をアクタスとデザイナー・柴田文江さんと議論を重ね、2年がかりで作り上げた鉢カバーが登場。インドアグリーンをペットのように愛でたくなるような形状のユニークさとインテリア性を高めるために仕上げにもこだわった「蓋付き」「脚付き」の2種類。いずれも有機的で、オブジェのような仕上がりです。





NODERIUM Original Planter Cover Design : Fumie Shibata(2023)

[脚付きタイプ] Size : φ25×H31cm(適合鉢サイズ:6号) Price : ¥35,200(税込)

[蓋付きタイプ] Size : φ36×H37.5cm(適合鉢サイズ:8号) Price : ¥44,000(税込)





スウェーデン最古の木工家具メーカー「gemla」日本初上陸

長い歴史の中で培われてきた曲木の技術“スチームベンディング”が特徴の1861年に設立されたスウェーデン最古の家具メーカーgemla(ゲムラ)。19世紀にボヘミアの職人たちがトーネットで培った技術を持ち込んだことが始まりとなっており、スウェーデンでこの技術を取得しているのはgemlaだけともいわれています。洗練されたデザインの美しさと長い歴史の中で培われてきたクラフトマンシップを感じとるgemlaの製品を丸の内店からみなさまにお披露目します。



gemla OPEN Lounge Chair Design : Samuel Wilkinson(2022)

Size : W74 D84 H104 SH40cm Price : ¥880,000(税込)





コンテポラリーデザインで注目のスウェーデンFOGIAから新作シェーズロング

面々と受け継がれるスカンジナビアンデザインの美学をルーツにしながら、革新的なデザインを発表するFOGIA(フォギア)。今回丸の内店にてお披露目するLYLAは“ただ横になりたいときに”をコンセプトに、広い座面とボリューム感のあるクッションから高い快適性が特徴のイージーチェアです。身体を包み込むファットなボディに繊細なスチールレッグで構成されたアンバランスなフォルムが、浮遊感と軽快さを生み、北欧コンテポラリーデザインを象徴するカタチになっています。



FOGIA LYLA CHASE LOUNGE Design : Andreas Engesvik

Size : W92 D134 H85 SH40cm Price : ¥840,400(税込)





20世紀を代表するデザインの巨匠”リートフェルト”のデスクランプがアクタス・丸の内店先行限定販売

20世紀のオランダを代表する建築家ヘリット・リートフェルトによって1925年にデザインされたデスクランプ。2019年にバウハウスのデザイン思想を現代に伝える稀有なブランド、ドイツ・TECTA社によって光源をLEDに変えて復興、この度日本の規格にあわせた10台を先行限定販売いたします。支柱・ベース共に軽快で品格のあるデスクランプは、現代のモダンなインテリア空間にもなじむデザインを丸の内店でご覧ください。



TECTA L25 Desklamp Design : Gerrit Thomas Rietveld(1925)

Size : W12 D19 H38cm Price : ¥187,000(税込)*10台限定





北欧を代表する名作シェルフ String(R)より自立式フリースタンドシェルフが丸の内店オープンを機に正式発売

1949年にスウェーデンの建築家ニルス・ストリニングによりデザインされ、壁付けシェルフの定番として70年以上もの歴史を持ち、北欧のみならず全世界で愛用されているStringシェルフ。今回そのStringより、アクタスからの要望で自立式フリースタンドシェルフタイプが実現。部屋の壁を傷つけることなく軽快なシェルフ収納が可能になりました。

こちらのモデルは丸の内店オープンに合わせて正式発売となり、2024年まではアクタスでの独占販売となります。



String Shelf Free Stand

Size : W240 D30 H85cm Price : ¥283,030(税込)



ご紹介の他にも、丸の内店限定・先行発売アイテムを多数ご用意しております。



オープン記念キャンペーン





~ アクタス・丸の内店オープン記念 ~ フォローキャンペーン <2023.10.22 Sun.まで>

インスタグラム(@actus_marunouchi)をフォローして素敵なアイテムを手に入れよう!



丸の内店公式インスタグラム@actus_marunouchiでは2023年10月22日(日)までフォロワー数の達成人数に応じてプレゼントアイテムが増えるフォローキャンペーンを開催。

期間中にアクタス・丸の内店のインスタグラムをフォローしていただいた方の中からに素敵なアイテムをプレゼント。プレゼントアイテムはフォロワー数の達成人数により総計38名様に当たります。

さらに、フォロー&ご来店で、アーティスト・常田泰由さんのグラフィックステッカーをもれなくプレゼントいたします。

※グラフィックステッカーはアクタス・丸の内店の店頭にてお渡しいたします。<枚数限定に付き無くなり次第終了となります>

Shop Official Instagram

https://www.instagram.com/actus_marunouchi/



<新店店舗概要>





OPEN特設サイト<随時更新中>

https://www.actus-interior.com/news/2310marunouchi/



<会社概要>







【株式会社アクタス】

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアをいち早く日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミー推進にも取り組んでいます。



会社名:株式会社アクタス

代表者:代表取締役社長 村田 謙

事業内容:オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など



公式HP URL https://www.actus-interior.com/

公式オンラインショップ https://online.actus-interior.com/

Instagram https://www.instagram.com/actus_press/



