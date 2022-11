[Novakid Inc.]

英語でサッカーについて学べる特別レッスンを提供



世界約70か国で子ども向けオンライン英会話を提供するEdTech企業、Novakid(本社、米国サンフランシスコ、以下、ノバキッド)は、2022年11月25日、世界の4から12歳の英語学習者を対象とした「Football Fans Academy(フットボールファンズアカデミー)」をローンチします。生徒たちは、現在カタールにて開催されているFIFAワールドカップ2022に夢中になりながら、世界中で愛されているスポーツであるサッカーを英語で学ぶことができます。







画像:ノバキッド フットボールファンズアカデミーイメージ



フットボールファンズアカデミーのとは?

フットボールファンズアカデミーは、サッカーをテーマにした、4歳から12歳の生徒向け英会話コースとなっています。コースの内容は、一般公開される2回のライブストリーミング英語レッスンが含まれています。

また、フットボールファンズアカデミーの教育コンテンツは、「Content and Language Integrated Learning(内容言語統合型学習)」というCLIL(クリル)メソッドに基づいて開発されており、生徒自身の周りにある世界を探求しながら英語力を向上させることができます。

さらに、ゲーム化されたテーマ別レッスンでは、サッカー選手とその役割について話したり、サッカーファンについて学んだり、サッカーで使われるさまざまなワードを知ることができます。

フットボールファンズアカデミーは、子どもたちがFIFAワールドカップ2022に夢中になって楽しめるよう、自分のペースでできるアクティビティにより構成されています。





フットボールファンズアカデミー公開レッスンを配信

8歳から12歳のサッカーファンの子供たちために、2つの公開英語レッスンが11月25日にノバキッドのYouTubeチャンネルでライブ配信されます。公開レッスン前半では、サッカーの歴史について学び、生徒自身のサッカー技術について話します。後半は、サッカー用語やファンゾーンの慣習について学習します。公開レッスンの最後には、楽しいクイズやノバキッド・スーパーリーグへ参加できます。



公開レッスンはノバキッド受講生以外でも視聴可能で、ノバキッドのYouTubeチャンネルで11月25日午前0時にライブ配信予定です。フットボールファンズアカデミー無料英語レッスン詳細については、WEBサイトをご覧ください。

FIFAワールドカップ2022に特化したテーマレッスンは、ノバキッドをご受講中の生徒がご利用可能です。





CEOマックス・アザロフのコメント:

「オリンピックやFIFAワールドカップのような国際的スポーツイベントは、文字通り世界中の人々の関心を集めており、、何十億人もの人々が画面を通して見ています。FIFAワールドカップは、サッカーファンを1つのコミュニティとして繋げさせてくれます。同じようにして、ノバキッドの フットボールファンズアカデミーに参加する生徒たちが、このコースに参加し、その繋がりを感じてくれることを期待しています。子どもたちは、世界中の仲間と英語でサッカーについて話す方法を学ぶことになるでしょう」





無料のトライアルレッスンを受付中

ノバキッドでは、初回無料の体験レッスンを提供しています。クレジットカード登録不要でアカウント作成と同時に体験レッスンの予約が可能です。詳細はサービスサイトをご覧ください。

https://new.novakid.jp/jp_lp_teacher





■ノバキッドについて

ノバキッドは、2017年にMax Azarov、Dmitry Malin、Amy Krolevetskayaによってシリコンバレー(米国)に設立された子ども向けオンライン英会話スクールです。世界70か国、約7万人以上の生徒が登録しています。ノバキッドにはアメリカ、イギリス、カナダなど海外在住のネイティブスピーカーをはじめ2,000人以上の講師が登録。全員がCELTA、TEFL、TESOL、またはTKTなどの英語教授資格を保有しており、教育歴2年以上の子ども向け英語教育のプロフェッショナルのみを採用しています。



ノバキッドのESL(English as a Second Language)教育プログラムは、CEFR(Common European Framework of Reference)に準拠し、子どもたちの個々の興味や年齢を考慮して開発されたものです。ノバキッドは、英語を話す環境を作るためにゲーミフィケーションとバーチャルリアリティの技術を使用しており、世界中の子どもたちが楽しく、興味深い方法で英語を学ぶことができるようサポートしています。

ノバキッド独自の上達評価方法(1500以上のパラメータ、A/Bテスト、その他のデータ駆動型アプローチの構成要素)により、大きな成果を保証し、教師は子どもたち一人ひとりのニーズや関心に合わせてプログラムを適応させることができます。

日本語サイト:https://www.novakid.jp/





■ノバキッドの受賞歴・認定歴





J'son & Partners Consulting(2021年)によると、Novakid ESLプラットフォームは、ヨーロッパにおける同分野のリーダーであるとされています。(※1)

2021年、NovakidはThe Orgによって新興教育テクノロジー企業として特定されたトップ50社の中にリストアップされました。(※2)

HolonIQは、2021年、Novakidをヨーロッパから最も有望なスタートアップ企業トップ100のリストに掲載しました。(※3)

Novakidは、2年連続で、デジタル学習分野の主要な民間企業の年次GSV EdTechトップ150リストに掲載されました。(※4)





■企業概要

社名:Novakid Inc.

米国本社所在地:US 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401

URL: https://www.novakidschool.com/

