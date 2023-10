[774株式会社]

774株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西岡明彦)は、

弊社が運営するVTuberプロダクション「ななしいんく」に所属するVTuber 飛良ひかり & 瀬島るい が、

2023年10月10日(火)0時に 1st Single「シスターピース」をデジタルリリースすることをお知らせいたします。







VTuber事務所ななしいんくの飛良ひかりと瀬島るいがユニットを組み、

1st Single「シスターピース」をDigital Release する事が決定!



2020年に同時デビューした同期である2人はひかるいの愛称で親しまれており、

「ひかるいの友情を表現した⻘春ソング」を楽曲コンセプトに、

ロックバンド[the peggies]のGt&Voや、

ソロプロジェクト"Q.I.S."として活動中の北澤ゆうほ氏から提供を受けている。



作詞は本人達へ2時間超えのロングインタビューを行い、

デビューから現在までの2人の関係性の変化を歌詞に落とし込んでおり、

そこに、力強く飾らないツインVo.と、自然と体が動いてしまうバンドサウンドが合わさり、

エモーショナル且つ、アオハルナンバーに仕上がっている。



同楽曲は 野球型青春体験ゲーム「八月のシンデレラナイン」のタイアップが決まっており、

期間限定でゲーム内BGMとして楽曲実装される事が決定している。

ななしいんくの楽曲としては、ゲームのタイアップが付く事が初となる。



また、飛良ひかり & 瀬島るいのデビュー3周年と、

1st Singleリリースを記念して、

初の単独での現地イベントを開催する事も決定した。



概要





飛良ひかり & 瀬島るい 1st Single「シスターピース」



<収録曲>

M1. シスターピース

M2. シスターピース(飛良ひかりver.)

M3. シスターピース(瀬島るいver.)

M4. シスターピース(Instrumental)



<クレジット>

・作詞:北澤ゆうほ

・作曲:北澤ゆうほ

・編曲:藤永龍太郎(Elements Garden)

・Guitar & Bass:藤永龍太郎

・All other instruments & programming:藤永龍太郎

・Recorded by 藤永龍太郎

・Mixed by 中谷浩平

・Directed by 北澤ゆうほ, 藤永龍太郎

・Recorded at ARIA studio

・Sound Produced by Elements Garden

・Production Management : 吹田亜沙美(ARIA entertainment)

・MV:gojima

・ジャケットデザイン:はみこ



<楽曲配信>

・10月10日(火) 0:00 Digital Release

・楽曲購入:https://linkco.re/2bGeMhFF



<MV>

・10月10日(火) 19:00 @ななしいんく公式 ch. プレミア公開

・ななしいんく公式 ch.:https://www.youtube.com/@774inc_official



<飛良ひかり & 瀬島るい × 北澤ゆうほ 対談コラボ生配信>

・日程:10月11日(水) 19:00 @瀬島るい ch.

・瀬島るい ch.:https://www.youtube.com/@Rui_Seshima

・質問フォーム:https://forms.gle/SczjXzUEWZXCfiTZ9



<ハッシュタグ>

#シスターピース #飛良ひかり #瀬島るい #ひかるい



タイアップ





野球型青春体験ゲーム「八月のシンデレラナイン」



<期間>

・10月15日(日) - 10月31日(火)



<内容>

1. ゲーム内イベント「クリスタルウィーク(10月)」中、BGMに「シスターピース」を使用

2. ゲーム内「お知らせ」でタイアップの旨を告知

3. ゲーム内「ログインボーナス」でタイアップの旨を告知。※10/15(日) - 10/17(火)のみ限定実施



<YouTube生配信>

・10月16日(月) 20:00 @瀬島るい ch.

・待機所 後日公開

・瀬島るい ch.:https://www.youtube.com/@Rui_Seshima



イベント





飛良ひかり & 瀬島るいのデビュー3周年と1st Single「シスターピース」リリース記念イベント



<日程>

2023年11月5日(日)

OPEN:16:00

START:18:00



<会場>

LOFT9 Shibuya

https://www.loft-prj.co.jp/loft9/



<チケット価格>

¥4,400(税込) + 1ドリンク



<チケット販売日>

10月7日(土) 12:00 @LivePocket

※先着順のため売切次第終了となります。



飛良ひかり







インコがモデルのゲームが得意なVTuberタレント。



「ななしいんく」内で一番 e-sports (主にFPS) の大会に出場しており、

優勝経験数も事務所内 No.1 を記録している。



FPS以外にも、テトリス・Minecraft・格闘ゲーム・MMORPG・ソーシャルゲーム

リズムゲーム等、多種多様なジャンルのゲームを得意としている。



また、アコースティックギターを演奏する事が出来、

自身のYouTube ch.のShortsに、幾田りら・Vaundy等の弾き語り動画をアップしている。

自宅にスコティッシュフォールドとマンチカンの2匹の猫を飼っている。



・誕生日:1月5日

・身長:147cm

・メンバーカラー:コーラルピンク #EA998F



・YouTube:https://www.youtube.com/@Hikari_Hira

・X (旧 Twitter):https://x.com/Hikari_Hira?s=20



瀬島るい







⽝がモデルの音楽が好きなオタクに優しいギャル。



特にガールズロックバンドが好きで、音楽好きが高じて、

2023年の自身の誕生日3Dソロライブでは完全セルフプロデュースで開催した。



自身のYouTube ch.に投稿している「歌ってみた動画」のイラスト制作や動画編集は、

全て自身で手掛けている。



また、ナースの経験があり、そこでの知識を活かして、

YouTube生配信では、リスナーの健康に関する相談に乗っている。



・誕生日:4月20日

・身長:157.5cm

・メンバーカラー:ボルドー #9D3636



・YouTube:https://www.youtube.com/@Rui_Seshima

・X (旧 Twitter):https://x.com/Rui_Seshima?s=20



ななしいんくについて







あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-



公式サイト

https://www.774.ai/



ななしいんく公式Twitter

https://twitter.com/774inc_official



ななしいんく公式YouTube

https://www.youtube.com/@774inc_official



お問い合わせ

https://www.774.ai/info-contact



