［株式会社 キーワードマーケティング］

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社キーワードマーケティング（東京都中央区、代表取締役：滝井 秀典、以下キーワードマーケティング）は、株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 尭行、以下トライハッチ）と共同で、無料オンラインセミナー「MEO×運用型広告のプロが解説 インバウンド集客を強化するマーケティング施策とは」を12月14日（木）14時より開催します。







セミナー内容





2023年5月以降、アフターコロナへの移行とともに訪日外国人の数も増加し、観光名所をはじめとして日本各地でインバウンド需要の回復を感じるようになりました。店舗ビジネスを展開する企業においては、この需要を取り逃さずに商戦を勝ち抜く方法を模索されているのではないでしょうか。



店舗ビジネスにおいてインバウンド集客を最大化するには、ニーズが顕在化しているユーザーを着実に獲得する手法が有効です。また、訪日旅行者のほとんどは、地図アプリや検索エンジンなどを使用して目的地や現在地周辺の情報を収集する傾向にあります。そのため、検索結果画面で自店舗情報を目にしてもらえるように対策することで集客強化へと繋がります。



今回は、地図アプリや検索エンジンを利用し訪日旅行者を集客する手法を学んでいただけるセミナーを、インバウンド集客を強化するMEOツール「インバウンドMEO」を提供しているトライハッチと、運用型広告に強みを持つキーワードマーケティングの共同で開催します。



【申込URL】

https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/20231214/





このような方におすすめです





・店舗ビジネスのマーケティングについて情報収集している方

・インバウンド集客を強化したい方

・MEO対策（マップにおける検索エンジン最適化）に興味のある方

・来店促進の広告手法について興味のある方





登壇者プロフィール







株式会社トライハッチ 営業本部 営業課 主任

田島 諒

前職では店舗専門の不動産会社で仲介を行い、テナント募集と新規出店の支援を経験。コロナ禍になり、出店どころではなく集客が大変な店舗の実情を目の当たりにし、集客支援をしたいという思いから、「STORE FIRST」を掲げ店舗のデジタルマーケティングを行うトライハッチにジョイン。現在は直販のアカウントセールスとして、GoogleMapsの最適化（MEO対策）サービス・GoogleMaps管理分析ツールの販売を行い、300店舗以上のMEOサービス導入を支援。





株式会社キーワードマーケティング 広告事業部 マーケティング部 課長

小野寺 幸多

2021年5月に広告事業部に中途入社。クライアントの広告運用に従事しつつ、マネジメントやオウンドメディアの記事執筆も担当。2023年9月からマーケティング部へ異動し、COO直下でマーケティングチームとインサイドセールスチームを指揮。リードジェネレーションからナーチャリングまでの最適化に取り組んでいる。





プログラム





【14:00-14:25】インバウンド対策におけるMEOのメリットとGoogleマップでの活用方法

【14:25-14:50】効果的な店舗集客を実現！インバウンド集客にも活用できる運用型広告の施策とは

【14:50-15:00】Q&A

※内容は一部変更になる可能性がございます。



【申込URL】

https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/20231214/





セミナー概要





日時：2023年12月14日（木）14 : 00 - 15 : 00

開催会場：オンライン開催（Zoom）

参加費用：無料

定員：200名

参加方法：自動返信で参加URLをお送りしますので、直前までお申し込みいただけます。

条件：本セミナーは法人/事業会社様限定とさせて頂いております。

※同業と判断される企業様のお申し込みはご遠慮頂いております。





会社概要





社名：株式会社トライハッチ

代表者：武藤 尭行

所在地：東京都新宿区新宿1丁目8-4 近鉄新宿御苑ビル 7F

URL：https://tryhatch.co.jp

事業内容：デジタルマーケティング事業、SaaS事業、SNS運用支援事業

▼主要サービス

MEOチェキ：https://meo.tryhatch.co.jp/meocheki/

MEOチェキ for 複数店舗：https://meo.tryhatch.co.jp/meochekilp2/

MEOチェキHP：https://meo.tryhatch.co.jp/meochekihp/

MEOチェキforレビュー：https://meo.tryhatch.co.jp/hoshikakutokun

Insta Cheki：https://lp.insta-tools.com/

MEOチェキBLOG：https://meo.tryhatch.co.jp/



社名：株式会社キーワードマーケティング

代表者：滝井 秀典

所在地：東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 2F

URL：https://www.kwm.co.jp/

事業内容：運用型広告の運用代行、検索エンジンマーケティングの研究・教育事業

▼主要サービス

運用型広告の代行運用：https://www.kwm.co.jp/service/ad-agency/

運用型広告コンサルティング：https://www.kwm.co.jp/consulting/advertising/

インハウス運用支援・教育：https://www.kwm.co.jp/in-house/kenkyukai/

認知獲得広告：https://www.kwm.co.jp/service/promotion-ads/

PR：https://www.kwm.co.jp/service/pr/



【申込URL】

https://www.kwm.co.jp/blog/seminar/20231214/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/22-18:46）