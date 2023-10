[株式会社スーパーマニアック ]





拝啓 向寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび 11 月 14 日(火)に、神戸ポートタワーホテル 13F にて

トリュフレストラン & バー HIDE OUT を開店することとなりました。

「高級素材であるトリュフをもっと身近に、もっと美味しく。」をテーマに

お客さまにご満足いただけるレストランを目指して参る所存でございます。

つきましては、皆様をお招きし、店舗の披露も兼ねて ささやかなパーティーを開催いたします。

ご多忙中の折とは存じますが、皆さまお誘いあわせの上ご来場賜りますようよろしくお願い申し上げます。

スタッフ一同、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。



先着順にて 50~100 名(要予約)のお客様をご招待いたします。

料理はアラカルトをビュッフェスタイルで提供いたします。

誠にお手数ですが、ご参加の際は 11 月 6 日 (月)17:00 までに

メール、またはお電話にて、【お名前、電話番号、ご参加人数】をお知らせください。

定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。



■オープン記念レセプションパーティー概要

【日時】2023 年 11 月 10 日(金) 19:00~20:30

【予約連絡先】※担当 岡田 予約締切 11 月 6 日 (月)17:00

お電話でのご予約:078-371-5775 (対応時間 10:00~17:00)

メールでのご予約:kusaka@abest.jp

【会場】

トリュフレストラン&バー HIDE OUT

兵庫県神戸市中央区波止場町6−1 神戸ポートタワーホテル 13F



※メディア様のお申し込みについては、別途資料をご確認いただけますと幸いです。



HIDE OUT スタッフ一同



