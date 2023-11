[タキヒヨー株式会社]



1751年創業の繊維商社タキヒヨー株式会社(本社:名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員:滝 一夫)は、世界に誇る毛織物産地「尾州」の中心地である愛知県一宮市で11月11日および12日に初開催された「BISHU COLLECTION produced by TGC」(以下、「BISHU COLLECTION」)内で実施された学生ファッションショーを当社の“ものづくりの拠点”一宮工場から生まれたオリジナル生地の提供を通じてサポートしました。

史上最大級のファッションフェスタ東京ガールズコレクションがプロデュースする「BISHU COLLECTION」では、地元一宮市の愛知県立一宮高校と修文学院高校の生徒が衣装制作に挑戦し、当社は高校生デザイナーの「こんな服を作りたい」に寄り添った生地の提案、提供を行いました。生地選びの際には一宮工場での紡績工程を見学してもらい、次世代を担う高校生たちが改めて尾州産地のものづくりのすばらしさを体感する機会を創出しました。

高校生デザイナーによるプロジェクトの様子や当社一宮工場担当者へのインタビューは、東海テレビによる特別番組にて11月22日(水)24時25分より放送予定です。

今後も、地元に根差した企業として、多様な切り口からの地域創生への貢献を目指して参ります。



■「BISHU COLLECTION produced by TGC」公式Webサイト: https://tgc.girlswalker.com/bishu/2023/









■タキヒヨーサステナブルWebサイト「TAKIHYO FOR GOOD」英式紡績機:

https://takihyo.jp/materials/bradford-system/



■東海テレビ 特別番組

「BISHU TXTILE ウールの魔法が一宮を染める~高校生が創る夢のファッションショー~」

放送日時:11月22日(水)24時25分~24時55分(予定)



■東京ガールズコレクションとは

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担っています。



■タキヒヨー一宮工場長 神尾 芳コメント

尾州ウールは国内最大の毛織物産地ですが、高齢化や後継者不足が進み、縮小が進んでいます。タキヒヨーは失われつつある技術を受け継ぎ、伝統と技術の承継に取り組んでいます。今回のBISHU COLLECTIONへの参加では、一宮高校と修文学院高校の生徒たちに生地提供が行われ、尾州のすばらしさを広める機会となりました。尾州ウールと東京ガールズコレクションのコラボには驚きと新たな価値観の出現を感じ、製造現場への注目につながることを期待しています。工場見学では、高校生たちが英式紡績機から生まれた糸で織られた生地に興味津々で、次の世代に尾州の魅力を伝える可能性を感じました。





一宮高校と修文学院高校の生徒たちによる一宮工場見学の様子



■ものづくりの拠点「一宮工場」とは

当社が2014年に愛知県一宮市に新設した“ものづくりの拠点”。その源泉となる「英式紡績機」は70年前に製造されたものであり、国内に現存する物はほとんどありません。産業革命の時代の手工業から機械工業への過渡期の記憶を残す希少な紡績機により、現代に普及している仏式紡績機では出せない風合いの糸を生み出します。一宮工場で企画開発されたオリジナリティの高い糸や生地は、国内外のブランドから高く評価されています。



