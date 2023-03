[Beatrust]

ビートラスト株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:原邦雄、以下「ビートラスト」)は、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋誠、以下「KDDI」)の一部本部へ、社員の自律的協業やイノベーション創出を促すタレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」の導入・運用を開始したことをお知らせします。













導入の背景





KDDIの中ではじめて「Beatrust」を導入した事業創造本部は、2021年に新設された本部です。2022年度には本部の組織拡大もあり、インナーコミュニケーションに課題を抱えていました。

社内には、連絡先を検索できるツールはありましたが、パーソナルな部分まで相互に分かり合えるような仕組みはありませんでした。



そこで、新しく一緒に働くお互いのことを知り、本部内の横のつながりを強化する目的で「Beatrust」の導入を開始いたしました。



導入に期待する効果





・本部におけるインナーコミュニケーションを活性化する

・対面では接する機会の少ないオフィス所在地の異なる人同士でも、部署を跨いだ繋がりを創出する

・本部に新しく所属することになった人が、既に所属していた人とお互いに「人となりを知る」ことができ、それを通じて部署の風土を感じられるような仕組みを作る



KDDI株式会社 ご担当者様のコメント





「Beatrust」は、従業員の所属やスキルのみならず、今に繋がる過去の経歴や業務を超えた趣味など、パーソナリティに関わる情報を集約することができます。この点が、新設された事業創造本部内でのコミュニケーションを活性化するプラットフォームとして魅力的だと感じました。

実際に若手社員からは、役員層のプロフィールページを見て思わぬ「タグ」の共通項などを発見することで、親近感が湧いて心理的な距離が近づいたという声もありました。



また、部署を跨いだ繋がりとして、オフィスの有効活用に関するAskの投稿を起点とし、普段接することが少ない異なる部署の方からも提案をいただいた事例も生まれました。このように、通常の業務だけでは接点が少ない人同士でも「Beatrust」の投稿が交流のきっかけとなっています。



直近では、事業創造本部のみで「Beatrust」を導入していたところに、経営戦略本部が加わって両部門に所属する全従業員が利用できることとなり、更に情報システム本部(※トライアル期間中)が加わりました。今後は、3つの本部での部門横断的なコミュニケーションの活性化を期待しています。







KDDI株式会社について





KDDIは、「au」、「UQ mobile」、「povo」をマルチブランドで展開し、5G・IoTサービスなどを国内外の個人・法人の多くのお客さまに提供しています。また中期経営戦略(2022-2024年度)では、5Gによる通信事業の進化と、通信を核とした注力領域を拡大する「サテライトグロース戦略」を推進しています。

具体的な注力領域は、DX(デジタルトランスフォーメーション)、金融、エネルギー、LX (ライフトランスフォーメーション)、 地域共創の5つを中心に構成されています。特にDXでは、法人のお客さまに、通信をIoTという形であらゆるものに溶け込ませ、お客さまが意識することなく5Gを活用できる環境を整備し、業界ごとの個別ニーズに応じたビジネスプラットフォームを提供し、お客さまのビジネス創造をサポートします。

さらに、パートナーの皆さまとともに社会の持続的成長と企業価値の向上を目指す「サステナビリティ経営」を中期経営戦略の根幹に置いています。5Gの特性を活かすことにより「つなぐチカラ」を進化させ、新たな価値が生まれる時代を目指していきます。



KDDI株式会社 WebサイトURL:https://www.kddi.com/



ビートラスト株式会社について





ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップ企業です。グローバルな知見・経験を持つメンバーによって提供される「Beatrust People」、「Beatrust Ask」といったプロダクトを軸に、世界中の組織の皆様がより最高の自分を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発をおこなっています。







※2022年10月18日に一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会が主催する「Digital HR Competition 2022」におけるHRテクノロジーソリューション部門でグランプリを獲得しました。











タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは





Beatrustは組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。現在 Beatrust People、Beatrust Ask という2つの機能を中心に展開されています。





Beatrust People の特長



(1) 従業員の業務内容やスキル・経験の可視化

(2) チーム構成・組織体制の把握

(3) 横断的かつスピーディで強力な検索機能

(4) コラボレーションを生み出すためのコンタクト情報などの表示



Beatrust Ask の特長



(1) 質問や相談・共有の投稿(匿名投稿も可能)、投稿内容の検索

(2) 投稿内容の解析による、自動的なキーワード生成、タグとして投稿に付与

(3) 投稿のタグを保持している人だけに通知を飛ばすマッチング機能

(4) 知りたいことが、詳しい社員の元に届き、自分の詳しい情報を、必要とする社員に提供可能





ー ビートラストの採用情報はこちら(https://beatrust.com/careers)



【会社概要】



社 名:ビートラスト株式会社(Beatrust Inc.)



所在地:東京都千代田区鍛冶町二丁目7番15号 AD神田駅東口ビル3F



代表者:原邦雄



URL:https://beatrust.com







