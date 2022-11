[株式会社LAND]

林田真尋、川後陽菜、尾形春水、中西香菜による4人組ガールズグループ"Youplus(ユープラス)" 2nd Single CD『無邪気』が2022年11月23日(水)発売、通常盤・限定盤のジャケット及びメインビジュアルを新たに公開。それに伴い行われるYouplus初の全国ツアー『無邪気な世界』、本日博多DRUM Be-1よりスタート!







『無邪気』 SCYP-008

●価格:¥1,320(税込) ¥1,200 (税抜)

収録曲

1、無邪気

2、Beautiful World

3、5月の嘘

4、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)





『無邪気~林田真尋盤~』 (SCYP-009)

●価格:¥1,320(税込) ¥1,200 (税抜)

収録曲

1、無邪気

2、In your Dreams

3、5月の嘘

4、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)



『無邪気~川後陽菜盤~』 (SCYP-010)

●価格:¥1,320(税込) ¥1,200 (税抜)

収録曲

1、無邪気

2、In your Dreams

3、5月の嘘

4、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)







『無邪気~尾形春水盤~』 (SCYP-011)

●価格:¥1,320(税込) ¥1,200 (税抜)

収録曲

1、無邪気

2、In your Dreams

3、5月の嘘

4、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)





『無邪気~中西香菜盤~』 (SCYP-012)

●価格:¥1,320(税込) ¥1,200 (税抜)

収録曲

1、無邪気

2、In your Dreams

3、5月の嘘

4、てがみ with 巫まろ(METAMUSE)



またCD発売に合わせて、全国各CD店にてインストアイベントが決定

■2nd Single CD『無邪気』発売記念インストアイベント

【内容】ミニライブ&特典会

11/20(日) 19:00~ タワーレコード池袋店

11/21(月) 19:00~ HMV&BOOKS SHIBUYA 6F

11/22(火) 19:00~ タワーレコード渋谷店 B1F

11/24(木) 19:00~ HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

11/26(日) 14:30~ タワーレコード梅田NU茶屋町店

【イベント参加方法】

イベント当日に店内レジにて対象商品をご購入の方に先着で、『整理番号付き入場券(お1人様1枚まで)』 と、『特典券』をご購入枚数分お渡しいたします。





Youplus初の全国ツアー『無邪気な世界』、大阪・東京2公演がSOLDOUT!

■ワンマンツアー『無邪気な世界』

11月18日(金) 博多 DRUM Be-1

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



11月25日(金) 大阪RUIDO 【SOLDOUT!】

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



11月30日(水) 名古屋SPADE BOX

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



12月2日(金) 原宿RUIDO【SOLDOUT!】

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



12月3日(土) 原宿RUIDO 【SOLDOUT!】

開場:17:00 開演:17:30

料金:5,000円



12月21日(水) 札幌SPiCE

開場:18:30 開演:19:00

料金:5,000円



12月25日(日) 長崎 DRUM Be-7

開場:17:00 開演:17:30

料金:5,000円



【Youplus公式サイト】

https://youplus.shop



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-22:16)