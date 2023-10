[シ―フォルクス]

株式会社SEAFOLKS(代表取締役/三宅裕介)、「想いをカタチにする起業の一歩目を応援する」ONE STEP事業部主催が主催する、11月2日のイベント『ガチンコ創業支援対決!千葉県松戸市の創業支援センターVS山形県米沢市のコワーキングスペース』。当日イベントで公開相談をする「相談者ゲスト」として、管理栄養士のキャリアを持つmomoさんの登壇が決定!さらにONE STEP史上初めての「自治体によるサテライト会場」として茨城県かすみがうら市役所 霞ヶ浦庁舎の協力が実現しました。(申し込みページ:https://matsudo-vs-yonezawa.peatix.com)







千葉・山形2つの創業支援施設に公開相談をする「相談者ゲスト」に、管理栄養士としてのキャリアを持ち、長年の夢であった「パン屋」の創業を準備しているmomoさんの登壇が決定しました!

実際に創業を考えているゲストが、リアルに悩んでいる事を2つの創業支援施設に公開相談する、11月2日(木)開催のイベント『ガチンコ創業支援対決!千葉県松戸市の創業支援センターVS山形県米沢市のコワーキングスペース』。当日、創業に関するリアルな悩みを公開相談する「相談者ゲスト」に、管理栄養士として9年間、学校、高齢者施設、商品開発に携わったというキャリアを持ち、今年の7月に退職後、幼少からの夢であるパン屋の創業を考え出しているmomoさんの登壇が決定いたしました。





雇用される立場ではなく、自分の好きなこと、自由な働き方がしたいと起業を考えているmomoさんですが、いざ準備をしようとすると思った以上にわからないことだらけ。先輩起業家の話を聞くも、「自分の状況に当てはめると今何をすれば良いのか具体的にわからない」と話します。そんなmomoさんが、千葉・山形2つの創業支援施設に公開相談します。

本イベントが、起業・創業を考えているけど、「何から始めたらよいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」「創業支援施設での相談イメージがわかない」という方には、実際の創業支援を見て頂くことで一歩踏み出す後押しを、各地の創業支援センターの方々には、他施設がどのような支援をしているかを知ることができ、ナレッジの共有もできるような場になれば幸いです。



ONE STEP史上初の、「自治体によるサテライト会場」での開催が決定!

当日は本会場の2拠点と、オンライン開催に加え、各地のサテライト会場でもリモートでイベントをご覧いただけます。これまでも複数のイベントを実施してきたONE STEP史上初めての「自治体によるサテライト会場」として茨城県かすみがうら市役所 霞ヶ浦庁舎の協力が実現しました。



■茨城県かすみがうら市役所 霞ヶ浦庁舎(茨城県かすみがうら市)



https://www.city.kasumigaura.lg.jp/

茨城県かすみがうら市大和田562



各地サテライト会場の情報は以下イベント申し込みページにて公開しておりますので最新情報をご確認ください。

申し込みページ:https://matsudo-vs-yonezawa.peatix.com



松戸市、米沢市にかけつけられない方も、是非各地サテライト会場でご参加いただき、創業支援を体感してみてください。



【募集】

サテライト会場として本イベントを一緒に盛り上げて下さる施設様も随時募集しております。

詳細につきましては、以下へメールでお問い合わせください。

ONE STEP事務局 freefolks@seafolks.net



イベント概要



<日時・開催場所>

日時:11月2日(木)

18:00~20:30(17:30開場)



場所:

・松戸スタートアップオフィス ( https://matsudo-startup.jp/ )

・スタジオ八百萬 ( https://studio800man.com/ )

・各地サテライト会場



申し込みページ:https://matsudo-vs-yonezawa.peatix.com



※イベントサテライト会場の情報については、随時Peatixイベントページに掲載いたしますので最新情報をご確認ください。

※参加費は会場ごとに異なる可能性がありますので、Peatixイベントページをご確認ください。





<創業相談を受けていただく専門家の方のご紹介>



■松戸スタートアップオフィス様 より





■ スタジオ八百萬様より







ONESTEPとは

イベントを主催する「ONE STEP」は、想いを持っている全ての人が、起業という手段をもって心のままに動き出せる自由な世の中を目指し、メディア運営やイベント、起業相談サービスなど「想いをカタチにする起業の一歩目を踏み出すきっかけ」を作るための様々な事業を展開しています。 日本の起業へのハードルを上げている一因として、「自分の身近な存在に起業家がおらず現実味が持てない」ことに注目し、これまでも起業家と起業志望者の交流イベントを実施してきました。



起業の一歩目を応援 ONE STEP 運営事務局

■お問い合わせmail:freefolks@seafolks.net

■オンライン起業相談所:https://freefolks.biz/

■起業の一歩目を応援するメディア ONE STEP:https://note.com/one_step_/

■少人数制オンライン起業スクール:https://www.docswell.com/s/documentlibrary/Z24W4M-jigyokochikuron2023







