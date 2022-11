[BlackBerry Japan 株式会社]

2022年11月24日(木)10:00開始~11月25日(金)18:00終了。オンデマンド・ウェビナー方式。





BlackBerry(R) Limited (本社: カナダ オンタリオ州、CEO: ジョン・チェン、NYSE: BB、TSX: BB、以下BlackBerry)は、年次イベント「BlackBerry(R) Security Summit 2022 Japan」< https://www.blackberry.com/ja/jp/events/2022/blackberry-security-summit >を、2022年11月24日~25日の2日間にわたりオンデマンド・ウェビナー方式で開催することを発表いたします。



本イベントでは、各界のサイバーセキュリティ第一人者を招いています。特に、注目はキーノートです。例えば、ウクライナのサイバーセキュリティの現在を、ウクライナ通信情報保護局副局長、ビクター・ゾーラ氏自ら現地からオンラインで伝えています。また、米国宇宙軍 米国宇宙システム司令部 最高情報責任者である、ジェニファー・クロリコウスキー大佐によるプレゼンテーションなど、あまり目にする機会のない貴重なセッションを数多く取り揃えています。



なお、当イベントは10月26日(現地時間)に開催された米国版「BlackBerry Security Summit 2022」 < https://www.blackberry.com/us/en/events/2022/blackberry-security-summit >をベースにした同時通訳付きのアーカイブ動画(一部字幕)に日本オリジナルプレゼンテーションを付加したコンテンツとなります。すべてのセッションはオンデマンドタイプのため、ご登録いただいた参加者の方は期間中にいつでも、また何度でも再生・視聴いただけます。



ぜひ本イベントにご参加いただき、AIを活用した最先端技術、米国政府などが採用するグローバルなセキュリティ関連ソリューションとその技術について、本イベントならではのセミナーを通して得られる知見を皆さまにお役立ていただけましたら幸いです。



本イベントの詳細情報と参加登録は、以下のURLをご覧ください。

■ 日時: 2022年11月24日(木)10時00分開始、11月25日(金)18時00分終了

■ 会 場: オンライン(オンデマンド・ウェビナー方式 下記URLからご登録後、当日用のURLを送付いたします)

■ 詳細URL:https://www.blackberry.com/ja/jp/events/2022/blackberry-security-summit

■ 参加費用: 無料

■プログラム:

※本イベントで配信するセッションの記事化はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



Opening

拡大するサイバー脅威とBlackBerryの サイバーセキュリティ戦略

【セッション概要】本セッションでは、進化を続けるCylance(R)AIと日本におけるサイバーセキュリティの現状と戦略について、お話させていただきます。

登壇者: BlackBerry Japan (株) 執行役員社長 吉本 努



AIセキュリティ技術がなぜ日本で特に重要となるのか、日本におけるロードマップのご紹介

【セッション概要】ランサムウェアの被害や攻撃は増大し続け、既存の技術は時代遅れになっています。プロアクティブにAIと、そして人間の知見をどう活用してゆくかが、防御の鍵となっています。BlackBerry製品の日本でのロードマップを含め、技術的な要点を説明します。

登壇者: BlackBerry Japan株式会社 サイバーセキュリティ事業部

セールスエンジニアリング部 シニアマネージャー 池田 企



なぜ日本と世界では発生する脅威が異なるのか?知るべき被害と原因

【セッション概要】エモテットの被害は日本において特筆すべきものでした。また、ウクライナ紛争などに関連して多くのランサムウェア攻撃や情報搾取が世界で発生しています。日本で常識とされているセキュリティ対応をグローバルレベルに持ち上げる、これが2023年のセキュリティを先取りするために知っておくべきことではないでしょうか?

登壇者: BlackBerry Japan (株) マーケティング部 フィールドマーケティング・ディレクター 山崎 裕二



KEYNOTE

BlackBerryの戦略アップデート ~高度に結合され、集約された世界のなかで信頼を築いてゆく

登壇者:BlackBerry 取締役会長 兼 最高経営責任者 ジョン・チェン



【緊急登壇】ウクライナのサイバーセキュリティの現在(上記キーノートビデオの後半でご視聴いただけます)

登壇者:ウクライナ通信情報保護局副局長 ビクター・ゾーラ



国家のサイバーセキュリティと防衛に関してお話します。

登壇者:下院歳出委員会 トニー・ゴンザレス下院議員(TX-23)

BlackBerry チーフ・ガバメント・アフェアーズ&パブリック・ポリシー・オフィサー マージョリー・ディックマン



データ駆動型の宇宙領域という、新たな重要なサイバーセキュリティのフロンティアを管理し確保するという課題に直面しています。

登壇者:アメリカ宇宙軍 米国宇宙システム司令部 最高情報責任者 ジェニファー・クロリコウスキー大佐



ゼロ・トラストを活用して、組織内と顧客との信頼の輪を広げる

登壇者:ConvergeOne社 情報セキュリティ、データプライバシー&コンプライアンスオフィサー

コリン・ビュヒラー



あらゆるステージで信頼にコミットする ~サイバーセキュリティの成熟を加速させる~

登壇者:テキサス・スコティッシュ・ライト・ホスピタル・フォー・チルドレン 最高情報セキュリティ責任者兼最高技術責任者 ジェームズ・カーペンター



攻撃者の進歩に対応するために脅威のインテリジェンスは、どのように革新を進めているのか。

登壇者:BlackBerryサイバーセキュリティ部門 スレットリサーチ&インテリジェンス担当バイスプレジデント イスマエル・バレンズエラ・エスペホ



脅威の現状と組織におけるベストプラクティスについてのパネル・ディスカッション

登壇者:BlackBerry サイバーセキュリティビジネスユニット プレジデント ジョン・ジアマッテオ

BlackBerry 上級副社長兼最高情報セキュリティ責任者 ジョン・マクラグ

BlackBerry 上級副社長兼最高情報セキュリティ責任者 シシル・シン



CYBERSECURITY TRENDS & STRATEGIES

ゼロトラスト・ネットワークを紐解く

【セッション概要】ゼロトラストセキュリティモデルがどのようにビジネス資産を保護し、行動インテリジェンスがどのようにスマートなセキュリティ、プライバシー、そしてあらゆる場所、あらゆる管理・非管理デバイス上のあらゆるビジネスアプリケーションへの信頼できるアクセスを提供するのかをご覧ください。

登壇者:BlackBerry サイバーセキュリティ事業部 エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・テクノロジー・オフィサー シシル・シン



2022年サイバーセキュリティのトップトレンドと考察~2022年脅威レポートから~

【セッション概要】BlackBerry CISO のJohn McClurg と元Gartner Sr. Director AnalystのPaul Webberと一緒に、敵対者の戦術、 AI、リアクティブな防御から予防的な戦術への移行、物理的な準備とサイバーセキュリティの準備の融合などを学ぶことができます。

登壇者:BlackBerry 上級副社長兼最高情報セキュリティ責任者 ジョン・マクラグ

BlackBerry シニア・プロダクト・マネジメント・ディレクター ポール・ウェバー



二つの世界がぶつかる。ITとIoTの融合

【セッション概要】今日のサイバーフィジカルシステムは、強力なコンピュートOSとIP接続を加速させ、ITとIoTの世界が衝突しています。革新的なサイバーセキュリティのリーダーであるBlackBerryは、お客様の企業を成功に導くために重要な提案を行っています。

登壇者:BlackBerry 最高技術責任者 チャールズ・イーガン



CYBERSECURITY INNOVATIONS & BEST PRACTICES

XDR- 何から始めればよいのか?フォーカス技術ではなく、セキュリティの成果に注目すべき

【セッション概要】CylanceGUARDは、お客様のニーズを満たすために人と技術を融合させることで、XDRのセキュリティを実現します。そして、リアルタイムの検知、連携した対応、回復時間において、測定可能な情報を提供するなどの多くの利点を提供できるのです。

登壇者:BlackBerry 戦略・製品管理担当バイスプレジデント ネイサン・ジェニゲス



ZTNAに取り掛かる方法~ CylanceGATEWAYの仕組み

【セッション概要】CylanceGATEWAYは、Office 365を含むあらゆるアプリケーションへの、あらゆるユーザーとデバイスによる、あらゆる場所での安全なアクセスを可能にします。迅速な導入、容易な管理、無理のないスケール拡張により、ビジネスの変革をサポートし、AIを活用したZTNAでランサムウェアを防止、ソーシャルエンジニアリング攻撃を阻止します。

登壇者:BlackBerry シニアプロダクトマーケティングマネージャー マーク・マリアーニ

BlackBerry 製品管理部 シニアディレクター スリラム・クリシュナン"



人的リソースの時間を最適化する - ベストアラートマネジメントの実践

【セッション概要】新しい OneAlert と Behavioral Detection Engine を使用すると、エンドポイント全体のアラートを単一のダッシュボードに合理化および関連付けることができます。CylancePROTECTとCylanceOPTICSのアラート管理のベストプラクティスで、組織のセキュリティに対する予防第一のアプローチを確保しながら、すべてを実現します。

登壇者:BlackBerry プロダクトマーケティングマネージャー アブドゥル・ラフマン・ホドル

BlackBerry プリンシパルプロダクトマネージャー ダニー・サノック

BlackBerry プロダクトマネジメントディレクター ロブ・ロンバルディ



重要かつ機密性の高いモバイルアプリケーションのためのサイバーセキュリティ

【セッション概要】サイバーセキュリティは、エンドポイント AV で終わるものではありません。アプリケーション、接続、ユーザーの行動もエンドポイントです。

登壇者:BlackBerry グローバルセールスエンジニアリング担当バイスプレジデント

ネットワークが侵害されたとき、あなたの組織はどのようにコミュニケーションをとるのでしょうか?

【セッション概要】本セッションでは、ネットワーク、電話、電子メール、アプリが侵害されたときに、効果的かつ迅速に通信する方法について説明します。

登壇者:BlackBerry サービス部門 バイスプレジデント ラモン・ピネーロ



通信の安全~ウクライナ戦争から得た7つの教訓

【セッション概要】各国がサイバー攻撃を仕掛けてくる中、メッセージングサービスの傍受、スパイ行為、未承認のメッセージングツールの使用が横行しています。重要な業務に支障をきたすことなく、機密性の高い通信を評価し、保護するためのグローバルな協力体制の構築方法をご紹介します。

登壇者:BlackBerryセキュアコミュニケーションズ バイスプレジデント デビッド・ワイズマン



ADVANCED THREAT RESEARCH & INTELLIGENCE

脅威リサーチ&インテリジェントについてのパネルディスカッション

【セッション概要】BlackBerryの脅威研究者や専門家と共に、サイバーセキュリティの現状に適応した2021年の脅威ステージについて徹底的なレビューを行います。過去1年間の脅威の傾向、トップマルウェアアクター、モバイルセキュリティの問題、アイデンティティアクセスソリューションなどを探ります。

登壇者:BlackBerry フィールドマーケティングマネージャー、コンサルタント ヘクター・ディアス

BlackBerry サイバーセキュリティビジネスユニットスレットリサーチ&インテリジェンス担当バイスプレジデント イスマエル・バレンズエラ



PARTNER INNOVATION AND BEST PRACTICES(当セッションは日本語字幕表示になります)

エンドポイントリスクとセキュリティの現状に関する洞察

【セッション概要】企業のデバイス・セキュリティ・リスクがかつてないほど高まっている中、アブソリュートのデータ・インテリジェンスが提供するエンドポイント・リスクとセキュリティの状況に関する洞察をお聞きください。これにより、重要なセキュリティツールの健全性についての思い違いを回避することができます。

登壇者:アブソリュート・ソフトウェア社 データ・プロダクト・ディレクター ヘイリー・デイビス

アブソリュート・ソフトウェア社 製品管理担当副社長 ジェイソン・ショート

BlackBerry グローバルセールスエンジニアリング担当バイスプレジデント アレックス・ウィリス



BlackBerryダイナミクスの導入障壁を取り除く

【セッション概要】Blue Cedar は BlackBerry(R) Dynamics™ 対応の iOS および Androidアプリを迅速に開発することができます。本セッションでは、すでにコンパイル済みのモバイルアプリに BlackBerry Dynamicsを追加することがいかに簡単であるかをご紹介します。

登壇者:ブルーシダー社 最高技術責任者 ケビン・フォックス

BlackBerry ビジネス・ディベロップメント・マネージャー



BlackBerryとグーグル:UEMとChrome OSによるイノベーションのための新しいパートナーシップ

【セッション概要】本セッションでは、Chrome EnterpriseとBlackBerry UEMを使用して、どのようにクラウドファーストコンピューティングを実現したかを紹介します。

登壇者:Google Chrome パートナーセールス、エンジニアリング&サービス部門責任者 Sajed Sahni

BlackBerry アライアンス&ビジネスデベロップメントディレクター スティーブ・クレアリー



すべてのXDRSは、同じようには構築されない。UEBAが違いを生み出すカギとなる

【セッション概要】サイバーセキュリティの技術的進歩の転換点として注目されているXDRは、業界の流行語となっています。XDRソリューションの有効性は重要な要素に依存します。それは、UEBAです。品質行動分析学がどのように環境脅威の検知と対応を可能にするのかをお話ししましょう。

登壇者:エクサビーム、最高戦略責任者 ゴルカ・サドウスキー



ISEC7 パートナーシップによるイノベーション

【セッション概要】BlackBerryとの長年のコラボレーションにより、ISEC7はCylance製品群との統合を発表します。ISEC7のソリューションにより、エンジニアリング、オペレーション、サポートチーム、エンドユーザーにとって、手の届かないような情報が存在しなくなることを目的としています。

登壇者:SEC7、米州担当マネージングディレクター アーサー・タン

BlackBerry シニアビジネスディベロップメントマネージャー グレッグ・ギンズバーグ



安全な移動通信の実現

【セッション概要】MoviusのMultiLine™は、あらゆるビジネスにおいて安全で信頼性の高いモバイル通信を実現するのに役立ちます。完全なSaaS型で、音声とSMSをサポートし、両方を自動的に記録できる初めてのモバイルコミュニケーションプラットフォームです。

登壇者:Movius社 最高技術責任者、最高情報セキュリティ責任者 アミット・モディ

Movius社 最高セキュリティ責任者兼エバンジェリスト デニス・ナポレロ

信頼と検証 - 最適化とは~CylancePROTECTとCylanceOPTICSセーフブリーチベースプラットフォームの性能

【セッション概要】本セミナーでは、SafeBreach を導入して CylancePROTECT および CylanceOPTICS を検証および最適化し、進化する脅威からより良く保護することがいかに簡単であるかをご紹介します。

登壇者:セーフブリーチ社 テクニカルアライアンスディレクター アーロン・ペイン



BlackBerryとサムスンのパートナーシップによるイノベーション:ミッションクリティカル・モバイルセキュリティー

【セッション概要】KnoxやBlackberry UEMの基礎から、政府機関や進化するコラボレーション・プロジェクトに特化したセキュリティまで、エンタープライズ・セキュリティにおけるサムスンとBlackBerryのイノベーションについてご紹介します。

登壇者:サムスン、グローバルアライアンスマネージャー ロドリゴ・ゴンザレス

BlackBerry アライアンス&ビジネスデベロップメントディレクター スティーブ・・クレアリー



ゼロ・トラストデータ:サイバーセキュリティの次のフロンティア

【セッション概要】ゼロトラストデータに関するパネルディスカッション:ゼロトラストデータとは何か、従来のサイバーセキュリティとの違い、ゼロトラストデータ(XQ)がビジネスにどのように必要なのかについてのディスカッションです。

登壇者:XQ社 サイバーセキュリティ・コンサルタント クレブ・アダムス

XQ社 最高技術責任者 ジュナイド・イスラム



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-17:46)