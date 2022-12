[一般社団法人Tokyo Athletic United]

女子ラグビーチーム・東京山九フェニックスが3名の新加入選手を発表。また1名の選手が退団することとなった。





東京山九フェニックスに3名の選手が新加入することとなった。

【新加入選手】

Jade Coates選手

田中怜恵子選手

濱野妃菜選手



また、1名の選手が退団することになった。

【退団選手】

高崎真那選手



各選手よりコメント



■Jade Coates選手







Coming into the Phoenix I was so nervous but everyone is so kind, supportive, and very welcoming of me joining the team which has made that transition so much easier. (フェニックスに来たばかりのときは緊張していましたが、みんなが歓迎してくれ、とても親切にサポートしてくれたおかげですぐに馴染むことが出来ました。)

The game in Japan is different to what I’m use to so it’s taking a bit to get use to, It’s very quick and everything is so low and I’m not use to playing on turf, but loving polishing my skills each week to be better and learning a new style of rugby! Pretty Spoilt with facilities too!(日本での試合は私が経験していたラグビーと違い、慣れるのには少し時間がかかりました。プレースピードがとても速く、低く、人工芝でプレーすることにも慣れていませんでした。毎週練習のたびに自分のスキルが磨かれ、新しいラグビーを学べることがとても嬉しいです。施設もとても充実しています。)



The team is such a talented bunch of girls that work hard each week on and off the field! To be surrounded by such driven girls Is very inspiring and helps me grow and challenges me too. The management, support staff, sponsors, trainers, physio’s and coaching staff are very supportive and willing to go above and beyond to get the best out of you so you are able to perform your best come game day! (チームメンバーはフィールドの中でも外でもハードワークする才能のある女の子ばかりです。そんな意欲のある女の子たちに囲まれていることはとても刺激的で、私を成長させ、挑戦させてくれます。マネージメントスタッフ、サポートスタッフ、スポンサーの皆様、トレーナー、S&Cなどのコーチングスタッフもみな大変協力的で、試合で最高のパフォーマンスを発揮できるように全力を尽くすことが出来ます。)



I hope being apart of the team I can provide the team with some knowledge around the game, bring a different style of rugby they may not be use to, and add a bit of my experience around set piece to the team. As for me learning off my teammates each day to add to my toolbox too is a huge bonus.(チームの一員として、試合についての知識を提供し、チームのみんなが慣れていないかもしれない違ったスタイルのラグビーをもたらすことで、セットプレーに関する私の経験をチームに加えることが出来ることを願っています。私にとっては、毎日チームメイトから学んだことを私の引き出しに追加できることは大きなボーナスです。)



I have a lot of respect for my team and I’m very grateful for the opportunity to be apart of the Phoenix who I now call family! I Have some good laughs with the girls, they teach me Japanese, I teach them English and Fijian words and it’s a pretty cool sisterhood!(私は自分のチームに大きな敬意を払っています。今では家族と呼んでいるフェニックスの一員になる機会を得られたことにとても感謝しています。私はみんなと大笑いしているし、彼女たちは私に日本語を教えてくれます。私も英語とフィジー語を教えています。とてもクールな姉妹関係です!)



■田中怜恵子選手



この度、15人制シーズンより東京山九フェニックスに入団させていただくことになりました田中怜恵子です。清水建設江東ブルーシャークスに所属しています。

入団して数ヶ月経ちましたが、フェニックスのとても良い雰囲気とレベルの高い環境の中で良い刺激を受けながらラグビーができています。



今シーズンは新しいポジションに挑戦しながらの15人制となり、まだまだ学ぶことが多く新鮮な気持ちでとても楽しいシーズンを過ごせています。自分の得意とするプレーを活かしながらいいパフォーマンスでチームに貢献できるよう頑張ります!

また、チームと職場からの理解と協力があって今ラグビーができていることに感謝しながら、両立を目指し、しっかりと結果を残していきたいと思っています。

皆さま応援の程よろしくお願いいたします!



■濱野妃菜選手



この度、新加入させていただきました濱野妃菜です。これまで17年間柔道をやってきましたが、他のスポーツに挑戦したいと思いラグビーを始めました。

柔道では常に相手と組み合っていたので、ラグビーでも目の前の相手に怖がらず、思い切ったプレーが出来る選手になりたいです。

不安もありますがチームの一員として、貢献できるように頑張ります!

応援よろしくお願いいたします。





■高崎真那選手

この度、東京山九フェニックスを退団することとなりました。



今までご尽力頂いた関係者の皆様、温かいご声援をくださった皆様、このチームで共に戦ってきたチームのみんなにはとても感謝しております。

怪我と向き合う時間も多かったのですが、チームメイトやスタッフに恵まれ貴重な経験をすることができました。

今後は自分らしく、気持ちも新たに進んで行きたいと思っています。



これまで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。





・東京山九フェニックスとは



東京山九フェニックスは2013年に設立された女子ラグビーチーム。当時は練習場所もなく、渋谷区にある小学校の校庭を借りて練習を実施していた。

現在は神奈川にあるグラウンドを使用しているが、設立当初よりチームの拠点は常に渋谷区としている。

チームメンバーは仕事や大学での勉強をしながら、ラグビーと向き合っている。





常に最先端の情報や文化を発信し続ける、ダイバーシティーの街「渋谷」。チームスピリットとして、「ダイバーシティーの街、渋谷発のデュアルラグビーチーム」として、新しい女子スポーツ文化を創造し、渋谷から世界へ女子ラグビー文化を発信していく。チームの母体は2002年に作られていて、来年で20周年を迎える。

15人制においても、7人制においても、日本代表選手を常に輩出している。

監督は元日本代表選手の四宮洋平。

2019年度より、山九株式会社がネーミングライツスポンサーとなり、「東京フェニックス」から「東京山九フェニックス」に名前を変更している。



東京山九フェニックス公式アカウント

・公式HP https://rc-phoenix.com

・公式Twitter https://twitter.com/tokyo_phoenix

・公式Facebook https://www.facebook.com/tokyophoenixrc

・公式Instagram https://www.instagram.com/tokyo_phoenixrc

・公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCbJjzoYJREt4DW54n6qopDw



女子ラグビーチーム・東京山九フェニックスは、女子ラグビーを通じて、ラグビーの魅力発信、地域・経済の活性



化、また様々なスポーツや文化へ寄与して参ります。



東京山九フェニックス

https://rc-phoenix.com



