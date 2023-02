[一般社団法人HASSYADAI social]

~2023年3月8日(水)恵比寿・オンラインにて開催~



若者の”選択格差”の課題解決に取り組む一般社団法人HASSYADAI social(代表:勝山 恵一・三浦 宗一郎、以下ハッシャダイソーシャル)は、2023年から新たに新成人となる18歳の人を対象に「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘23 #18歳の成人式」を2023年3月8日(水)に開催いたします。参加希望者からの声にお応えし、手話通訳や車いす席を設置するほか、交通費の補助、オンライン配信の対応など、経済的・環境的・身体的な要因に関わらず、誰もが参加することができるように、準備を進めております。(URL:https://choose-your-life-fes.jp)









■『CHOOSE YOUR LIFE FES '23 #18歳の成人式』概要

日時:2023年3月8日(水) 開場11:30 / 開演13:00 / 終演19:00頃

会場:恵比寿ザ・ガーデンホール (東京都渋谷区恵比寿4丁目20番)

オンライン配信

対象:18歳世代 約600名 (2004年4月2日~2005年4月1日生まれ)

※オンラインは、無制限でご参加いただけます。

※また、オンラインに限り19歳世代・20歳世代の方にもご参加いただけます。

(オンライン対象:2002年4月2日~2005年4月1日生まれ)

参加費:無料(一部交通費の補助を実施予定)

申し込み方法:イベント公式サイト(https://choose-your-life-fes.jp)内より。

※申し込み締切 1/31(火)23:59まで

主催:一般社団法人HASSYADAI social

協力:マイスエンタテインメント株式会社 / フラットホワイトエンタテインメント合同会社 / 株式会社URAKATA / 株式会社マルイチ / 株式会社worg / 株式会社やるかやらんか



■手話通訳・車椅子席設置の背景

2023年1月6日(金)に「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘23 #18歳の成人式」参加者募集及びクラウドファンディングのプレスリリースを配信しました。この配信を受け、多くの18歳の皆さまからご応募いただき、中には「耳が聞こえづらい方」や「足が不自由で車椅子の方」「吃音を持っていて、コミュニケーションに苦手意識がある方」からもお申し込みをいただきました。これをふまえ、 #18歳の成人式 では、耳が聞こえづらい方、車椅子の方、コミュニケーションが苦手な方など、身体的・環境的・経済的な要因に関わらず、誰もが安心して参加できる機会を提供する準備を進めています。できる限り寄り添った配慮を致しますので、安心してご参加ください。また、当日お手伝いが必要な方はお気軽にお申し付けください。(連絡先:chooseyourlife_fes@hassyadai.com)



■「CHOOSE YOUR LIFE FES #18歳の成人式」企画の背景

これから先の”人生のお守り”を手渡したい

ハッシャダイソーシャルは、これまで数々の取組を通じて多くの18歳とかかわってきました。18歳の若者たちは、人生において大きな選択の1つである進路選択や、家族や恋人、友達との人間関係など、 子供から大人へと移り変わってゆく日々の中で、悩みを抱えながら未来を生きていこうとしています。この先、様々な困難にぶつかっていくであろう、18歳の若者たちに向けて、あと一歩踏み出せる、あと一歩踏ん張れるような、これからの”人生のお守り”となるような人生に一度の体験をプレゼントし、いつか、この日の記憶を「ぎゅっ」と握りしめて、自分の人生を自分で選択する勇気となってほしい。そんな想いで、この企画を立ち上げました。



■HASSYADAI social代表三浦宗一郎コメント

「参加したいのですが、吃音があり他の方に不快な想いをさせてしまう気がしています」

「耳が聴こえづらいのですが、どうしても参加したいと思っています」

「車椅子でも参加できますか?」

「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘23 #18歳の成人式」参加者募集に際して、このようなお声をいただきました。私たちは「もちろんです」とお答えしています。そして、誰もが安心して参加できる機会を提供する準備を進めています。今回、あえてプレスリリースという形をとったのは「最初から参加をあきらめている人がいるかもしれない」という、当事者の方からお声をいただいたからです。私たちは、参加したい気持ちを少しでも持っていただけたすべての方に参加していただきたいですし、「それなら参加してみようかな」と少しでも参加したくなるような場所を目指しています。ぜひ、申し込んでいただきたいです。ご不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

三浦宗一郎



■一般社団法人HASSYADAI socialについて

一般社団法人HASSYADAI socialは、全国の高校・少年院・児童養護施設など、゙250校以上でキャリア教育を提供する団体です。「生まれ育った環境にかかわらず、自分の人生を自分で選択できる社会」を実現するために、全国の高校生向けの授業や独自の教育機関で効果測定などの活動を行っています。「ヤンキーインターン」など、中卒高卒の若者のキャリア支援事業を行う株式会社ハッシャダイから、教育機関向け事業をスピンオフしました。



代表:勝山 恵一・三浦 宗一郎

本社:東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

HP:https://social.hassyadai.com/

