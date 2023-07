[株式会社越後薬草]

~開店から1週間で1000名の来店に感謝し顔用シートマスクも全員にプレゼント~



株式会社越後薬草(本社:新潟県上越市、代表取締役:塚田和志)は、表参道の『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』で、アジア最大級の酒類品評会『東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2023』(以下、TWSC 2023)において日本一のジンに選ばれた「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」を使用したドリンクを2023年8月1日(火)から8月6日(日)の6日間限定で、1日1杯まで無料で提供します。







『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』は、2023年7月8日(土)にオープンし、9月30日(土)まで「THE HERBALIST YASO GIN」を使用したジントニックとジンソーダ、ノンアルコールジントニックのいずれか1つを1日1杯まで毎日無料で提供しています。この度、オープンから1週間で1000名様にご来店いただいたことに感謝するとともに、より多くの方に日本一のジンを体験していただきたいという想いから、6日間限定で「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」を使用したジントニックとジンソーダを提供します。

また併せて、8月1日より『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』とTHE HERBALIST YASOオンラインショップで販売を開始する「ザ ハーバリスト ヤソ シートマスク」を期間中にご来店いただいた全ての方にプレゼントします。THE HERBALIST YASO の香りがたっぷり詰まった顔用シートマスクをぜひお楽しみください。

なお、期間中は通常時ドリンクメニューの「THE HERBALIST YASO GIN」は休止となります。



無料会員登録で1日1杯毎日無料

まだ無料会員登録をされていない方は下記のQRコードから手続きしていただくことで、お1人様1日1杯まで毎日無料で楽しめます。来店前に登録することでよりスムーズにオーダーすることが可能になります。



『越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND』概要

店舗名:越後薬草蒸留所 CRAFT GIN STAND

住所:東京都渋谷区神宮前4丁目1−22

提供メニュー:

【期間限定メニュー(8/1~8/6)】

・ジントニック THE HERBALIST YASO GIN ORANGE

・ジントソーダ THE HERBALIST YASO GIN ORANGE

・ノンアルジントニック NON ALCOHOLIC GIN~森の中にあるラベンダー畑~ ※通常メニューと同じドリンク ※数量限定

【通常メニュー】

・ジントニック THE HERBALIST YASO GIN ※8/1~6は休止

・ジンソーダ THE HERBALIST YASO GIN ※8/1~6は休止

・ノンアルジントニック NON ALCOHOLIC GIN~森の中にあるラベンダー畑~ ※数量限定

営業時間:

火-金 13:00 - 20:00

土日祝 11:00 - 18:00

LINE:https://lin.ee/EN0fM7V

Instagram:https://www.instagram.com/yaso_stand/



「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」について

「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」は、アジア最大級の酒類品評会『TWSC 2023』において金賞受賞、洋酒部門の特別賞である『ベスト・カテゴリー』賞の『ベスト・ジャパニーズクラフトジン』の受賞に続き、

洋酒部門のジャパニーズジン部門で『TWSC2023』全体の最高位である『ベスト・オブ・ザ・ベスト』を受賞し3冠を達成しました。

【ベスト・オブ・ザ・ベストとは (TWSC 公式サイトより引用)】

【ベスト・オブ・ザ・ベストとは (TWSC 公式サイトより引用)】

国や地域、原料などを越えて、そのカテゴリーの中から真の1位を決める特別賞「ベスト・オブ・ ザ・ベスト」はTWSC の中で最高位に位置づけられる賞となります。これは、一次審査の結 果で高得点だったアイテムを、二次審査の為に編成された特別審査チームがあらためてブラインドテイスティングにて採点して決定されます。



越後薬草について

会社名:株式会社越後薬草

代表取締役:塚田和志

所在地:〒942-0055 新潟県上越市大字小猿屋73番地

事業:健康食品(酵素商品)製造及び販売、キムチ製造及び販売、

酒類(スピリッツ)製造及び販売

越後薬草コーポレートサイト:https://echigoyakuso.co.jp/

THE HERBALIST YASOオフィシャルサイト:https://yaso80gin.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/yaso_gin/

Twitter:https://twitter.com/yaso_gin







