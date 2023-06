[株式会社demmpa]

1年間で「277記事」「1483購読者」となりました。



株式会社demmpa(本社:東京都世田谷区 / 代表取締役:三井滉平)が運営するリサーチニュースレターが発刊から1周年を経過しました。







web3 Research JAPAN とは?





「web3 Research JAPAN」は、弊社代表でもあるweb3リサーチャーmitsuiが運営するweb3に関するリサーチニュースレターです。メールアドレスの登録でweb3に関する豊富な事例がオリジナル考察付きで届きます。週2本の無料記事と週5本の有料記事の合計7記事が毎朝届きます。



「web3 is fun(web3って楽しい)」をコンセプトに掲げ、web3の理解や事業構築のサポートになるように、非エンジニア目線で様々なプロジェクトの解説をオリジナル考察付きでお届けしています。







★記事の閲覧 / メールアドレスの登録はこちらから

https://www.web3researchjapan.com/



運営開始から1年が経過





そんな「web3 Research JAPAN」が運営開始から1年が経過しました。過去1年間で合計「277記事」が公開され、累計「1,483名」がメールアドレスを購読しました。







いつも購読いただいている皆様、誠にありがとうございます。引き続き質の高いリサーチ記事を更新していくと共に2周年に向けて下記のような活動にも力を入れていきます。



・英語版の展開

・執筆記事数の増加

・コミュニティの構築

・限定イベントの開催

etc...



★記事の閲覧 / メールアドレスの登録はこちらから

https://www.web3researchjapan.com/



また、web3に関するリサーチ依頼だけでなく、アドバイザーや新規事業立案のサポートも行っていきますので、ご興味ある企業様はお気軽にお問い合わせください。



web3の社会実装に向けて





現状、web3業界は大きな盛り上がりを見せていますが、やはり新規参入時のハードルの高さは変わっていません。大企業の資本やブランド力を持ってしても、web3の世界で成功するとは限りません。



そこで、リサーチャーという立場からweb3業界をリサーチし、既存企業がweb3へ参入するお手伝いをさせていただいております。



■相談例

・web3のリサーチをお願いしたい

・web3の研修をお願いしたい

・web3の新規事業を作りたいのだけど、何から始めればいいのかわからない

・web3事業を初めてみたもののうまくいかない

・web3に関するイベントの開催、登壇をお願いしたい

etc...



★web3に関する○○の相談はどんな分野でも受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください!!

https://web3researcher.io/



web3の社会実装の一助となることを願い、活動しています。



株式会社demmpaについて





web3のリサーチ事業を軸に、web3領域のあらゆるサポートを実施しています。



・会社名:株式会社demmpa

・所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C

・代表取締役:三井滉平

・会社HP:https://demmpa.co.jp/



※web3に関するお問い合わせはこちらよりご連絡いただけるとスムーズに対応可能です。

https://web3researcher.io/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-19:46)