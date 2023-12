[吉田カバン]

吉田カバンのブランド「POTR(ピー・オー・ティー・アール)」から、最新作「PACKS(パックス)」が2023年12月15日(金)に全国発売となります。







「POTR」は長年にわたりメイド・イン・ジャパンにこだわったモノづくりを続けている吉田カバンが、『One stitch for Life. ひとつのステッチが人と暮らしをつなぐ 』のメッセージを掲げて発表したブランドです。



多様化したさまざまなライフスタイルに寄り添い、日々の暮らしを豊かにすることをコンセプトにしています。



旅の準備をシンプルに、旅先を快適にするツール“PACKS”





新作「PACKS」は準備・移動・宿泊、旅の始まりから終わりまで、様々なシーンで活躍するトラベルシリーズです。

一人旅や家族旅行、出張など、旅行先や旅の期間・目的は人それぞれですが、持っていく衣類の量は宿泊数によって決まります。

PACKSは、宿泊数によって変化する持ち物の量に合わせたパッキングキットと、旅の道中や目的地・宿泊先での使用に最適なバッグを含む全8型のラインナップです。



使いやすさにこだわったディテール





PACKSのメイン素材には撥水・防汚効果のあるテフロン加工を施した軽量なナイロンツイルを使用しており、旅先の急な雨でも安心して使うことができます。

内装には、視認性の良い鮮やかなマリンブルーカラーを採用しました。



全型にオリジナルジップパックが付属し、内装にはロバート・ルイス・スティーヴンスンの「To travel hopefully is a better thing than to arrive, and the true success is to labour.」という旅にまつわる言葉を載せたタイベック素材のタグを縫い付けました。

ポーチに取り付けができるトレイがセットになったGROOMING POUCH & TRAYなど、POTRならではの機能的でオリジナリティ溢れるアイテムを展開します。



TRIP PACK・SHOULDER PACK(L)・SHOULDER PACKにはスーベニアバッグが付属します。コンパクトに折り畳むことができるパッカブル仕様で、バッグに取り付けて持ち運び可能です。旅行先で買ったお土産などを入れるのにもぴったりです。





商品詳細







・SHORT TRIP KIT

¥36,300(tax included)





・LONG TRIP KIT

¥48,400(tax included)







・TRIP PACK with SOUVENIR BAG

¥44,000(tax included)





・SHOULDER PACK(L) with SOUVENIR BAG

¥35,200(tax included)





・SHOULDER PACK with SOUVENIR BAG

¥29,700(tax included)





・STROLL BAG

¥19,800(tax included)





・NAVIGATOR BAG

¥22,000(tax included)







・GROOMING POUCH & TRAY

¥20,900(tax included)



発売日/取扱店舗





【発売日】

2023年12月15 日(金)



【取扱店舗】

・PORTER flagship store(表参道・東京・大阪)

・PORTER GINZA

・PORTER STAND(新宿・品川・京都)

・KURA CHIKA by PORTER(仙台・丸の内・渋谷・池袋・上野・横浜・難波・福岡・香港)

・POTR(札幌・新宿・横浜・阿倍野・名古屋・沖縄)

・CLOAKROOM by PORTER(舞浜・阪急うめだ・福岡)

・PORTER KOREA

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

・全国のPOTR ブランド取扱店舗

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアはPM12:00(正午)頃から発売します。

※海外店舗は発売日が異なります。

※PACKSは現在開催中の「POTR POP-UP TOUR」でも展開予定です。



POTR PACKS 取扱店舗一覧

https://www.yoshidakaban.com/special/shop/potr_packs_shop.pdf



POTRスペシャルサイトはこちら

https://www.yoshidakaban.com/special/potr.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-20:16)