クラウドファンディングなのにクローズド型!?なかなか言えない本当の願いを特定の関係者に特化した応援を集めて叶えます。



人とつながり、まちを元気にする「コミュニティナース」の普及・育成、地域社会への実装を手がけるCommunity Nurse Company 株式会社(本社:島根県雲南市、代表取締役:矢田明子、以下CNC)は、株式会社ボーダレス・ジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役:田口一成)が運営するクラウドファンディングサービス「For Good(※1)」を活用し、身近な人の well being をコミュニティナースと共に応援する仕組みとして、「ファミリークラウドファンディング(以下ファミクラ)」を2023年3月より開始しました。







(※1)「For Good」は、株式会社ボーダレス・ジャパンが運営する、「社会をより良くしたい」という想いを、誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングです。

https://rescuex.jp/







ファミクラ開発の背景



CNCでは、コミュニティナースが定期的に地域住民と接点を持ち、対話することを通じて、生きがいの応援や、社会的な困難に対するサポート、暮らしの中でのケアを行ってきました。

また、2020年から開始した、コミュニティナースが個人を訪問する健康応援サービス「ナスくる(※2)」を提供する中で、「本当は趣味の蕎麦打ちでたくさんの人に喜んでほしい」「息子が大好きだった、焼き鳥をもう一度焼いてやりたい」「昔喫茶店で大好評だったドリップコーヒーを今度は家族や地域の人のために振る舞いたい」など、家族には伝えられていないけど、それぞれの暮らしの中にある本当の願いに触れてきました。





(※2) ナスくる公式サイト|Community Nurse Company 株式会社 https://nursekuru.com/



こうした願い(well beingにつながるアクション)は、少額な資金で叶えられることが多いことが分かりました。この願いは、顔も知らない多くの誰かではなく、恥ずかしくて言えないけれど、息子や娘、そして地域でともに暮らす身近なあの人など、特定の関係者からの応援が一番嬉しく求めているものであるリアルにも触れてきました。一方で、ご家族やご近所さんは身近な人を応援したい気持ちはあるものの、具体的な行動が分からないという課題を抱えています。

核家族化やライフスタイルの多様化が進んでいる今の社会でも、コミュニティナースのような第三者が介在することで、本当に願う繋がりをより豊かで強いものにしたい。そして、健康を取り巻く共助の脆弱さを解消し、社会をもっとより良くしたい。

そこで、ご家族など身近な人たちに代わって、コミュニティナースのような第三者が「楽しみ」や「生きがい」を見つけ、身近な人たちから応援を届けられる仕組みとして、ファミリークラウドファンディングを開発いたしました。









ファミリークラウドファンディングでできること



ファミクラは、従来のクラウドファンディングと異なり、コミュニティナースのような第三者がおせっかいな発起人となります。応援したいあの人の「楽しみ」や「生きがい」を実現するために、顔の見える関係性の中でクラウドファンディングを実施する、新しい応援の形です。



「お誕生日や記念日に毎年同じものしか送れていない」「感謝や応援をしたいけど、何が喜んでもらえるかわからない」といったご家族やご友人の思いを受け、ご家族やご友人に代わって、コミュニティナースが身近な人の「本当に実現したいこと」を引き出します。「For Good」の仕組みを利用したプラットフォーム上でコミュニティナースがファミクラを立ち上げることで、ご家族やご友人は、身近な人の本当の願いを知ることができ、誰もが応援する一歩を踏み出せます。





ぜひ、お気軽にこちらの窓口からご相談ください!

ファミクラ:ご相談・お問い合わせ▶︎https://48l5h.hp.peraichi.com







ファミクラ事例



<その1>「会話が一番の楽しみ!」人が集うお誕生日会を開催したい!

1人での外出は難しいが、いろんな方との会話が楽しみなFさん。

コミュニティナースがその願いを実現すべく、ファミクラを通じてご家族から資金を募り、盛大にお誕生日会を開催することができました。当日は、ご近所さんや普段Fさんの支援をしている方々が一同に会して、たくさんの会話が生まれ、Fさんにも大変喜んでいただくことができました。





<その2> 蕎麦屋さんをやってみたい!

趣味で蕎麦打ちを楽しむAさん。

ずっと忙しくお仕事をされていましたが、実は趣味の蕎麦打ちで、いろんな人に喜んでもらいたい!という願いがありました。そこで、コミュニティナースが、「1日蕎麦屋さん」の開催ををご提案。

近所の方などにもお声がけしてみんなが一同に会し、美味しい蕎麦を楽しむことで、新たな交流も生まれました。









ファミリークラウドファンディングの開発について



このファミクラは「社会をより良くしたい」という想いを、誰でもアクションに変えられる、掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」を運営するボーダレス・ジャパン株式会社のチームのみなさんに携わっていただきました。



チームのみなさんとの対話の中から誕生した、クラウドファンディングの概念を覆す完全クローズド型のクラウドファンディングは、「For Good」の「世界をグッドに。想いをアクションに。」のビジョンとも重なります。プロジェクトを通しての資金集めだけではなく、同時に本当に応援して欲しいと願っている人との「繋がりづくり」を行うことができます。



<株式会社ボーダレス・ジャパン For Goodチームのみなさんからのメッセージ>

「ファミリークラウドファンディング」は、改めて人とのつながりを感じており、今回お取り組みができることを大変嬉しく思っております。

身近な人の「人に伝えにくい想い」を、コミュニティナースさんがプロジェクトを立ち上げることで、想いが実現し、新たな生きがいを感じていただけるきっかけがつくれるプロジェクトだと感じております。

このような「個人の想い」を多く実現していくことが、私たちFor Goodが目指す「より良い未来」の実現につながると考えています。

1人でも多くのユーザーさまの想いが実現するよう、引き続きサポートさせていただきます!









ファミリークラウドファンディングで実現すること



ファミクラを通じて本当の願いを応援し合うことで、共助を実現するつながりづくりを広げていきます。

こうした応援の仕組みが社会の中に多く生まれ、つながりが広がることで、健康寿命の延伸や、それに伴う社会保険料の削減など、コミュニティナースにより生み出されるインパクトをより拡大していきます。







【Community Nurse Company株式会社について】

本社:〒699-1311 島根県雲南市木次町里方422番地

代表者:代表取締役 矢田明子

設立:2017年3月31日

資本金:1,000,000 円

URL:https://community-nurse.jp/



【事業内容】

コミュニティナースの育成に関する支援

コミュニティナースの普及に関する支援

医師、看護師、療法士、介護士、その他の医療・福祉人材の育成支援、教育カリキュラム開発、研修会の運営及びコンサルタント業務

コミュニティケア、地域医療、在宅医療に関する情報の提供、啓蒙、教育支援、講演会等の企画運営

コミュニティケア、健康の保持増進のための調査、研究、支援

地域振興活動に関する企画運営、支援



【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:Community Nurse Company 株式会社

担当者名:藤田

Email:pr@community-nurse.jp



