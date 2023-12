[三井アウトレットパーク 倉敷]



くらしきシュークリームフェス2024

三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する三井アウトレットパーク 倉敷は、3回目の開催となる「くらしきシュークリームフェス」を開催します。

今年は全国各地から20店舗が集まり、多種多様なシュークリームが楽しめる3日間をお届けします。

「くらしきシュークリームフェス」とは



2022年に三井アウトレットパーク 倉敷ではじまり、年々お客様の認知も拡大。昨年は延べ4,000人以上のお客様にご来場いただいた人気イベントです。全国各地から様々なお店が出店し、多種多様なフレーバー、食感がお楽しみいただけるなど、シュークリームに愛を注ぐ人たちが集うイベントです。



開 催 日:2024年1月6日(土)~1月8日(月・祝)

開催時間:10:00~17:00

開催場所:三井アウトレットパーク 倉敷 1F イベントスペース

主催:三井アウトレットパーク 倉敷



※画像はすべてイメージです。

※イベントの時間・場所等の内容が予告なく変更または中止になる場合がございます。



<出店店舗>

・cafe The SUN LIVES HERE

・chou a la creme Capri

・Tiara THE GARDEN RESTAURANT

・パティスリー・ルシカ

・カリカリクロワッサン専門店「CARI DE CRO(カリクロ)」

・ハニーハニー

・崖淵シュークリーム

・Dem

・パティスリーピアジェ

・amagami Kyoto

・を菓子と。coffee and bake(オカシトコーヒーアンドベイク)

・小さな洋菓子店 プティ・グレーヌ

・custard

・コメコノトリコ

・CAFE Lululu

・As canele&.

・cafe MARU

・ショートケーキ&クッキー専門店1004

・EYRIEY

・マリーガトー



三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント会員様限定 特別キャンペーン開催



1. 1月1日(元日)~1月8日(月・祝)の期間中、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの登録画面をご提示いただくと、シュークリームフェスで使えるお買物チケット50円分をプレゼント。



引換時間:11:00~18:00

引換場所:三井アウトレットパーク 倉敷 1F ママワークラウンジ



※お一人様1回限り ※各日先着100名様

※シュークリームフェスのお店で500円(税込)以上お買上げで、会計毎に1枚(50円)ご利用いただけます。

※1月6日(土)~1月8日(月・祝)は三井アウトレットパーク 倉敷 1F イベントスペース内特設スペースで引換



2. 1月6日(土)~1月8日(月・祝)の期間中、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの登録画面と、館内店舗1円以上のお買上げレシート提示で、シューアイス1個プレゼント。



引換場所:三井アウトレットパーク 倉敷 1F イベントスペース内特設スペース

引換時間:10:00~17:00



※お一人様1回限り ※各日先着100名様



