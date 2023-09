[トラストトウキョウ株式会社]

東京タワーコラボレーションイベントのお知らせ



『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER』

2023年10月27日に公開される、デジモン映画最新作『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING 』と東京タワーのコラボイベントが実施決定。





トラストトウキョウ株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にてデジモン最新映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING 』と東京タワーのコラボイベント『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER』を開催いたします。東京タワー内を巡るスタンプラリー、メインデッキ(展望台)での特別展示や「Co・Lab -TOKYO-」での限定コラボチケット&限定コラボグッズ販売されます。他、会場でしか聴けない本イベント限定の東京タワー館内放送も!



【デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER】コラボ企画1. ~コラボチケットセット販売~





今回開催される『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER』では、東京タワーの館内に隠れたキャラクターやデジモンのパネルを探すスタンプラリーとメインデッキに昇れる展望台チケットがセットになったコラボチケットセットを販売致します。スタンプラリーをクリアして【限定の達成特典】を手に入れよう!



【デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER】コラボ企画2. ~限定コラボグッズ販売~





東京タワーフットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」では、映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』と東京タワーのイベント限定コラボグッズを販売致します。(全9アイテム35種類)

限定コラボグッズを手に入れて一緒に映画を観に行こう!



【デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER】コラボ企画3. ~オリジナル館内アナウンス~





イベント期間中は東京タワー館内にて「大輔とブイモン」によるイベントアナウンスが放送されます。『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER』の為に録りおろしたオリジナル館内アナウンス、ご来場の際はぜひ耳を傾けてみてください。

【デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER】コラボ企画4. ~コラボドリンク&ソフトクリーム~





メインデッキ併設のカフェにて、映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』と東京タワー限定のコラボドリンク&コラボソフトクリームを販売。限定コラボメニューには特典コースターが付いてきます。

展望台から見える景色やスタンプラリーを楽しみながら、一緒に東京タワーを満喫できること間違いなし!



デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING





「デジモンアドベンチャー」の続編にあたる「デジモンアドベンチャー02」(2000-2001)が 23年の時を経て新作映画化!小学5年生だった主人公たちが20才となり、”選ばれし子どもたち” が大人になって成長した姿が描かれる作品。2020年2月公開「デジモンアドベンチャーLAST EVOLUTION 絆」 は コロナの影響を大きく受けながらも興収3億円、動員数19万人を記録。 中国では興収20億円、公開5日間で約32.5万回の上映が行われ、 動員数245万人を記録した。 ほかにもアメリカ、フランス、スペイン、中東で上映。続編として公開される本作では、期待が高まる新キャラクターの大和田ルイ役に緒方恵美、そして物語の鍵を握るデジモンのウッコモン役に釘宮理恵が決定し話題となっている。





■開催概要

デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER

日程:2023年10月7日(土)~2023年11月20日(月)

時間:10:00~19:00(※最終受付18:30)

会場:東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」



■コラボチケット&グッズ販売場所

会場:東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」店舗内

公式ホームページ:https://colabtokyo.hp.peraichi.com/digimon

※東京タワーのオフィシャルチケットカウンターでの販売ではございませんのでご注意ください。



■物販エリアのご入場に関して

開催期間中は多くのお客さまのご来店が予測される為、混雑緩和の観点から、一部期間のご入場は時間指定入場整理券の配布を実施させていただく場合がございます。

※変更等があった場合はCoLab-TOKYO-のHP、公式X(旧Twitterにてご案内いたします。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。



■整理券配布について

整理券配布を実施する場合は

CoLab-TOKYO-公式ホームページ https://colabtokyo.hp.peraichi.com

または公式X(旧Twitter)アカウント https://twitter.com/colab_tokyo にてお知らせ致します。



■デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING

公式HP https://www.toei-anim.co.jp/movie/digimon-adventure/

公式X(旧Twitter) https://twitter.com/DM_Partners



企画&運営:トラストトウキョウ株式会社

CoLab TOKYO 公式X(旧Twitter) → https://twitter.com/colab_tokyo

CoLab TOKYO 公式HP → https://colabtokyo.hp.peraichi.com/digimon

