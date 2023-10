[SAKURA United Solution株式会社]



SAKURA United Solution株式会社(東京丸の内オフィス:東京都千代田区、本社:埼玉県さいたま市南区、代表取締役:井上 一生)は、中小企業の経営課題を抜本的かつ継続的に解決すべく、新たな経営支援サービス「SAKURA U.S. コンサルティング(※U.S.はUnited Solutionの略)」のご提供を開始いたしました。本サービスは、弊グループ自身が100年企業となり、さらに弊グループの経営支援によって1社でも多くの“100年企業を創る”という大きな目標を実現するための第一歩です。

SAKURA United Solutionがご提供する各サービスは、SDGsで掲げられている「1 貧困をなくそう」「3 すべての人に健康と福祉を」「4 質の高い教育をみんなに」「8 働きがいも経済成長も」「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」「10 人や国の不平等をなくそう」といったグローバル目標の達成に貢献するものです。











中小企業の生存率を高め100年企業を創る





中小企業庁が発表した「2021年版中小企業白書小規模企業白書」によれば、日本国内の全企業数のうち、99.7%が中小企業に所属しています。そのうち企業が10年存続する確率は、6.3%程度と言われています。中小企業の生存率を上げるためには、企業の価値創造を高める必要があるでしょう。





そこで弊グループは、中小企業の存続、承継、再生、成長循環の支援を行い、売上拡大、資金調達、補助金・助成金活用、事業承継コンサルティング、税務、労務、M&A、再生、IPO支援、財務経営などの各専門家を選定し、企業の価値創造を高めるための案件を受けられるチームとして「SAKURA U.S. コンサルティング」という新たな経営支援サービスのご提供を開始いたします。この新サービスは、弊グループの事業基盤である会計事務所(アカウンティングファーム)がコンサルティングファームへと進化する礎でもあります。







SAKURA U.S. コンサルティングは、Collective Genius(集合天才)の考え方をベースとしております。Collective Geniusとは、さまざまな専門知識と才能を持つ異才たちが、企業、業界の枠を越え、横串を貫き、一堂に会し、顧問先企業様の最速・最高の成功を目指して、私たちが成し得る限りの最高のサービスをご提供するチームのことです。隠れた「天才」たちを集め、多面的・根源的・長期的なアプローチをもって、顧問先企業様のビジネスに期待を超えた新たな価値をお届けいたします。







会社の一生涯を支援するSAKURA U.S. コンサルティング





SAKURA U.S. コンサルティングの特徴は、「創業・起業時(入口)」と「事業承継時(出口)」の両サイドの支援、さらに入口と出口の間にある「成長支援」までを一気通貫で行うことです。会社の一生涯を、世代を超えて伴走いたします。また、以下のような弊グループがこれまで培ってきたノウハウや経験、ネットワークを投入してまいります。





・財務経営コーチ(一般社団法人 日本財務経営協会)

・事業承継、相続支援

・M&A、事業再生、企業再生支援

・IPOを含めた成長支援

・国税出身税理士シンクタンク(一般社団法人さくら税務実務研究所)



豊富な知識と経験がある専門家チームが、「資金調達・銀行融資」「事業承継・相続対策」「財務経営・IPO支援」「税務・労務」「M&A・再生」「補助金・スタートアップ」など、あらゆる経営課題に対応いたします。コンサルタントがヒアリング、課題抽出、課題解決のための立案、ディレクション、伴走型実行支援を行ない、経営課題の総合解決を実現してまいります。









4000社以上のSAKURA United Solutionの支援実績





弊グループがこれまでに経営支援を行なってきました業種は、以下のとおりです。





・IT、SaaS企業

・デザイン会社

・HP制作会社

・映像制作会社

・システム開発会社

・メディア企業

・マーケティング会社

・印刷会社

・人材紹介/派遣会社

・経営コンサルティング会社

・プロスポーツチーム

・自動車関連企業

・産廃事業者

・広告代理店

・輸出入会社

・リース会社

・ホテル

・ジム

・飲食店

・エステサロン

・美容室

・アパレル店/企業

・材料卸会社

・VR/AR企業

・工場

・製造会社

・保険代理店

・レンタル会社

・建設会社

・解体会社

・物流会社

・営業代行会社

・メーカー

・薬局

・不動産会社

(一部抜粋)





弊グループは1988年の創業以来、「資本政策・資金調達を行いたい」「補助金や助成金を活用したい」「収益性の高いビジネスモデルを作りたい」「事業承継・相続に備えたい」「IPOを狙っている」「起業前、創業初期で相談したい」「社外CFOを依頼したい」「総合的な経営支援を受けたい」といった経営者様のご要望にお応えしてまいりました。





弊グループの集大成とも言えるSAKURA U.S. コンサルティングをご提供することにより、中小企業の経営課題を抜本的かつ継続的に解決してまいります。







SAKURA United Solution(株)について

SAKURA United Solution(株)は会計事務所を基盤に、国税出身税理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士・銀行出身者などを組織化した士業・専門家集団です。SAKURA United Solutionのビジョンである「経営の伴走者 ~日本一の中小企業やスタートアップベンチャーの支援組織になる~」という言葉の基、"100年企業を創る"という壮大な目標をアライアンス戦略で進めています。







【会社概要】

会社名: SAKURA United Solution株式会社(旧 株式会社さくら経営)

所在地: 埼玉県さいたま市南区(武蔵浦和 本部)、丸の内東京オフィス(WeWork丸の内北口ビル) 他多数

代表者: 井上 一生

設立: 1988年9月(井上一生税理士事務所創業)

URL: https://www.sakura-united.com/





事業内容:

財務経営コーチング

9ヶ月目仮決算対策(R)

VA-BPOサービス

資金調達支援

資金繰り改善支援

税務セカンドオピニオンサービス

補助金・助成金活用支援

特化会計、決算申告

人事労務コーチング

人財採用・定着支援

マーケティング支援

デジタル出版支援







【お客様からのお問い合わせ先】

SAKURA DX BPO株式会社 お問い合わせ先

担当:中山

問い合わせフォーム:https://www.sakura-united.com/contact/









