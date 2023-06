[AYANA Hospitality]

アヤナエステートは、子供たちの関心を引き付け没頭することのできるプログラムを提供するため、国際的に有名な教育の専門家と提携し自然にインスパイアされた新しいデイキャンプを開催します。



インドネシア バリ島(2023年5月)- 家族旅行でのリラックスと、子供の休暇中のアクティビティーの両方のニーズに応え、ジンバランのアヤナエステートは、東南アジアで初となるリゾートでの子供向けデスティネーションキャンプを開設します。包括的な子供の教育の世界的リーダーであるガイドポストモンテッソリーとグリーンキャンプバリとのコラボレーションにより、バリ最大の統合型リゾートは、子供たちにとって魅力的な学びの体験と両親にとって心からリラックスできる休暇を提供するプログラムをご用意します。







アヤナエステートは、1.3キロにわたる海岸線に沿って豊かな森林と庭園が広がる、受賞歴を持つ4つのリゾートが集まった90ヘクタールの敷地を所有しています。この自然豊かな環境を活かし、自然に触れ合う「デスティネーションキャンプ」を提供することで、子供たちの革新的な休暇を実現することを目指します。アヤナエステートは、包括的な子供向け教育の世界的リーダーであるガイドポストモンテッソリーとグリーンキャンプバリと協力し、総合リゾートとして環境に合わせた多彩なプログラムを提供します。また、広大な敷地は、多様な環境にわたって生物多様性を育むだけでなく、子供たちが敷地内で過ごすことができるため子供たちにとっての安全性と保護者にとっての利便性の高い環境を提供します。



2023年7月4日より、アヤナエステートのアイランドキャンプが開始されます。このキャンプには、2歳から6歳までの子供を対象とした、1週間の本格的なモンテッソーリカリキュラムであるガイドポストと、7歳から12歳までの子供を対象とした自然への愛を育むためのデイリーアクティビティであるグリーンキャンプの2つの異なるプログラムがあります。



ガイドポストモンテッソリーは、子供たちの早期の年齢において、彼らを導き、力を与え、自立心を育むことを使命としています。子供たちの持続的な学習への愛情を育み、成人として成功するために必要な学術的、社会的、感情的なスキルを提供するためのグローバルな学校のネットワークです。経験豊富なガイドポストの教育者と特別な訓練を受けたアヤナのスタッフによって導かれるガイドポスト は、2歳から6歳までの子供向けの休暇プログラムと、バリ島で長期滞在する家族向けのプログラムを提供しています。



ガイドポストに参加する子供たちは、アヤナエステートの美しい景観とバリの活気ある伝統文化と交流しながら、心を刺激し、安全な環境の中挑戦し、心躍る多様なアクティビティーを体験することができます。プログラムには4つのユニークな1週間のテーマがあり、子供たちの自然へのつながりを育み、海の世界を敬う気持ちを植え付け、新鮮な食への理解と感謝を促し、文化的な好奇心をかき立てます。



2022年12月のコラボレーションに続き、アヤナは再びグリーンキャプバリと提携し、グリーンキャンププログラムを実施します。このプログラムは、7歳から12歳の子供たちを対象にしたデイリーアクティビティのシリーズで、トロピカルな冒険に興味をもつ子供たちに、刺激的な体験を提供します。これらのアクティビティは、複数日間に渡って組み合わせた体験を楽しむことができます。グリーンキャプバリはグリーンスクールバリの取り組みの一環であり、昨年は環境活動における世界最優秀学校賞のトップ3に選ばれました。



「アヤナエステートのアイランドキャンプは、親がリラックスできる癒しの家族休暇を望む人々に希望によって実現されました。」と、アヤナエステートの総支配人であるジョルダノ・ファジオリは述べています。「リゾート内での初のデスティネーションキャンプとして、アヤナエステートのアイランドキャンプは、親が穏やかでリラックスした休暇を過ごしながら、子供たちにとって充実した体験を提供するための私たちの革新的な取り組みです。ガイドポストaとグリーンキャンプ は、家族全員が望んでいた休暇を楽しむことができます」と付け加えています。



アヤナエステートは、幼い子供を持つ親が世界的に最新の旅行のトレンドの一つであるワーケーションとは縁遠いことにも着目しています。「ガイドポストとグリーンキャンプにお子様が参加することで、アヤナエステートでの滞在中に仕事をしたいと希望する親は、生産性とインスピレーションに満ちたバリでのワーケーションを実現することができます」とファジオリは締めくくっています。リモートワークをする親は、リンバのキッズクラブに隣接したプールサイドのカバナワークスペースや、インド洋のパノラマビューが広がるユニークルーフトップバーにあるオープンエアのワークスペースを利用することができます。



期間限定で、ガイドポストにお子様が参加するゲストは、最低5泊の滞在で最大30%の宿泊割引と最大100ドルのリゾートクレジットをご利用いただけます。パッケージには、1時間のタラソセラピープール体験(2名様)、50分のボディマッサージ(2名様)、空港送迎、スパトリートメントの10%割引、およびロックバーを含む飲食の10%割引が含まれます。



一方、グリーンキャンプにお子様が参加するゲストは、アヤナエステートの宿泊予約時にコードGREENCAMPを入力すると、最低2泊の滞在で最大28%の宿泊割引をご利用頂けます。パッケージには、1時間のタラソセラピープール体験(2名様)、飲食とスパトリートメンの10%割引が含まれています。このオファーは他のプロモーションや割引との併用はできません。



アイランドキャンプの詳細につきましては、ayana.com/bali/ayanacamps/をご覧ください。



About AYANA Estate アヤナエステート



バリ国際空港からわずか12kmの距離に位置するアヤナエステートは、ジンバラン湾の上に広がる壮大な1.3kmの崖沿いの海岸に位置し、この90ヘクタールの敷地には、受賞歴のある4つのリゾートがあります:



●アヤナ リゾート バリ、294室の客室とスイートは、クラシックなエレガンスと伝統的なバリの美学を融合させ ており、大理石のバスルーム、家具付きのバルコニーを備え、コネクティングルームのリクエストも

可能です。

●アヤナ セガラ バリ、197室の客室とスイートは、伝統的なバリのインスピレーションを現代的な室内外のスタ

イルで提供しています。

●アヤナ ヴィラズ バリ、78棟の豪華なヴィラは、プライベートのプランジプールと壮大な海の背景を特徴として

います。

●リンバ by アヤナ バリ、403室のファミリーフレンドリーなリゾートです。





アヤナエステートには、バリ島初の5つ星リゾートと統合した住居のアヤナ レジデンスがあります。また、世界最大級のタラソセラピープールとインド洋の崖の上に建つスパ オン ザ ロック、53のトリートメントルームを備えた22,000平方メートル のアヤナスパ、インフィニティのオーシャンビーチプール、プライベートビーチ、15のウェディング会場、子供用プールを含む14のプール、19のレストランバー、15のミーティング施設、ビジネスセンター、18ホールのゴルフパッティングコース、2つのテニスコート、ジョギングコース、2つのフィットネスセンター、2つのキッズクラブ、ビジネスセンターも備えています。





About Guidepost ガイドポスト



ガイドポストは、アジアで成長しているモンテッソーリ学校のネットワークで世界中に100以上の学校があります。香港に7か所、中国本土に8か所、そして2023年7月からバリにも1つのロケーションが加わります。ガイドポストのカリキュラムは、自立心、創造性、学ぶことへの愛を育むことを目指しており、子供たちに人生の鍵を与えます。ガイドポストのプログラムは、妊娠中から小学校まで、子供の成長と親の旅をサポートするように設計されています。





About Guidepost Bali Adventure at Guidepost AYANA Bali

アヤナバリのガイドポストバリアドベンチャーについて



アヤナエステートに位置し、自然に囲まれた環境で行うガイドポストバリは、短期滞在者や長期滞在する家族向けのプログラムを提供します。幼い子供たちは、心を支え、体を鍛え、心を喜ばせる様々な活動に取り組むことで充実した時間を過ごします。アヤナエステートの中で探求し、子供たちにこの世界を輝かせる多様な風景と文化を垣間見る機会を提供します。毎週の終わりには、家族での施設外学習活動が予定されており、家族で思い出作りにも最適です。





Program Highlights プログラムハイライト

●モンテッソーリを核とした教育: 質の高いプログラムと美く整った環境

●2か国語プログラム: 英語と中国語の日常的な言語活動

●自然の中での学習環境: 屋内外の教室と日々の自然との関わり

●家族での共有体験: アヤナエステートの特徴を紹介する週ごとの親子体験





About Greencamp Bali グリーンキャンプバリについて

グリーンキャンプバリは、自然を中心に持続可能なライフスタイルを育む体験を提供します。さまざまな魅力的な活動を通じて、身体的・精神的な挑戦だけでなく、自然や仲間との意味のあるつながりを築くことも学びます。この体験は、生存スキルや持続可能性への意識を育むだけでなく、楽しい時間を過ごす力をも与えます。



About AYANA Hospitality

アヤナホスピタリティについて



2009年に設立されたアヤナ ホスピタリティは、10軒のラグジュアリーホテルとレジデンスで構成されています。バリ島のアヤナ リゾート バリ、アヤナ セガラ バリ、アヤナ ヴィラズ バリ、リンバ by アヤナ バリ、アヤナ レジデンス バリを含むアヤナエステート、インドネシア首都ジャカルタのアヤナ ミッドプラザ ジャカルタ、アヤナ レジデンス ジャカルタ、フローレス島のラブアンバジョーにあるアヤナ コモド ワエチチュビーチ、西ジャワのカラワンにあるデロニクス ホテルとデロニクス レジデンスからなります。アヤナホスピタリティは、トリ・ヒタ・カラナというバリの哲学に基づいた、心配りの行き届いたサービスを提供します。アヤナは、サンスクリット語で「安息の地」を意味し、平和、調和、幸福が体現されています。





