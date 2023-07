[シュライヒジャパン株式会社]

ミュンヘン2023年7月18日 配信 世界中の子ども部屋が魔法にかけられます。



玩具メーカーのシュライヒは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル コンシューマー プロダクツ (WBDGCP)とのパートナーシップのもと、 「ハリー・ポッター」に登場する人気キャラクターをベースにした魔法ワールドラインを発売します。





2023年9月、シリーズより6人のメインキャラクターと動物の仲間たちが発売されます:

ハリー・ポッターとヘドウィグ、ロン・ウィーズリーとスキャバーズ、ハーマイオニー・グレンジャーとクルックシャンクス、ハグリッドとファング、ルーナ・ラブグッドとセストラル、アルバス・ダンブルドア校長とフォークス。

シュライヒはまた、「ハリー・ポッター」シリーズから6つの幻想的な魔法生物をデビューさせます:

屋敷しもべ妖精のドビー、ケンタウロスのフィレンツェ、クモのアラゴグ、ヒッポグリフのバックビーク、三頭犬のフラッフィー、ハンガリー・ホーンテイルドラゴン。シュライヒは今回の新製品フィギュアにおいても、魔法動物や魔法生物のリアルさと細部のこだわりに注力しています。



妖精たちが泥だらけになって遊んだり、ゾウが空を飛んだり、サメたちとウシが大親友だったり、子どもたちがシュライヒのキャラクターやセットで遊べば、魅惑的な想像の世界がたちまち繰り広げられます。

魔法ワールドのようなマジカルな世界では、すべてが可能で、創造性に限界はありません。

シュライヒの新しい商品ライン、魔法ワールドは、これらの要素を完璧に備えています。

「子どもたちがシュライヒのキャラクターで遊ぶ時、瞬く間に規則や限界のない独自の世界の中に没入できます。魔法ワールドの世界観ほどたくさんのことが可能で、様々なアイデアを具現化しているものがあるでしょうか?」と、シュライヒ社CEOディルク・ エンゲハウゼンは述べています。

新しい「ハリー・ポッター」ラインは9才から12才までの子ども向けですが、魔法ワールドコレクションはティーンエイジャー、大人のコレクター、ハリー・ポッターファンにもアピールします。



2024年と2025年にも新たなキャラクターとセットが発売される予定です。大人も子どももすべての魔法ワールドファンが、映画をさらに詳細に再現し、独自の魔法の物語を繰り広げることができます。





魔法ワールド の 12アイテムのフィギュアとセットの概要:

ハリー・ポッターとヘドウィグ





商品番号: 42633

メーカー希望小売価格: 3,278円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





ロン・ウィーズリーとスキャバーズ





商品番号: 42634

メーカー希望小売価格: 3,278円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





ハーマイオニー・グレンジャーとクルックシャンクス





商品番号: 42635

メーカー希望小売価格: 3,278円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





ルーナとセストラル





商品番号: 42636

メーカー希望小売価格: 3,498円(税込)

発売日:2023年10月5日(木)発売予定





ダンブルドアとフォークス





商品番号: 42637

メーカー希望小売価格: 3,498円(税込)

発売日:2023年10月5日(木)発売予定





ハグリッドとファング





商品番号: 42638

メーカー希望小売価格: 3,498円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





ドビー





商品番号: 13985

メーカー希望小売価格: 1,848円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





アラゴグ





商品番号: 13987

メーカー希望小売価格: 3,718円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





バックビーク





商品番号: 13988

メーカー希望小売価格: 3,718円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





ハンガリー・ホーンテール





商品番号: 13989

メーカー希望小売価格: 4,928円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定





フラッフィー





商品番号: 13990

メーカー希望小売価格: 4,268円(税込)

発売日:2023年10月5日(木)発売予定





フィレンツェ





商品番号: 13986

メーカー希望小売価格: 2,728円(税込)

発売日:2023年9月7日(木)発売予定









シュライヒ社について

1935 年にフリードリッヒ・シュライヒによってシュヴェービッシュグミュントに設立されたシュライヒは、今ではドイツ最大の玩具メーカーの一社であり、リアルな動物フィギュアの世界的メーカーとなりました。シュライヒ(R)ブランドのフィギュアやプレイセットは、60 カ国以上で販売されており、世界中の子ども部屋で愛されています。シュライヒ GmbH は、現在グローバル企業として、売上高の半分以上をドイツ市場以外から得ています。

2021 年、シュライヒは全世界で 2 億 5,500 万ユーロの売り上げを達成し、約 4,000 万個の動物フィギュアを販売しました。同社は包括的なサステナビリティ変革の過程にあります。最初のステップとして、2027 年末までにすべてのフィギュアをリサイクル可能または生分解性素材に移行する予定です。また、シュライヒは、将来の玩具生産のために、リサイクルまたはバイオベースの素材開発に取り組んでいます。それに加え資源が何度も再利用されるよう 、2027 年末までに Cradle to Cradle(R) 循環経済の原則に従って、製品とパッケージを最適化する予定です。同社は、グローバルなプライベートマーケット投資会社である Partners Group(パートナー・グループ) の傘下にあります。



「ハリー・ポッター」魔法ワールドとは

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。

さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。 また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッターニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。 「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ『ハリー・ポッター』シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル コンシューマー プロダクツ (WBDGCP) について

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・ブランド、フランチャイズ、エクスペリエンスの一部であり、同社の強力なエンターテインメント・ブランドとフランチャイズのポートフォリオを世界中のファンの生活に広げています。

WBDGCPは、ワーナー・ブラザースの映画、テレビ、アニメーション、ゲームスタジオ、HBO、ディスカバリー、DC、カートゥーン ネットワーク、HGTV、Eurosport、Adult Swimなどのフランチャイズにインスパイアされた、玩具、ファッション、ホーム用品、出版プログラムにおいて、世界トップクラスのパートナーと提携しています。革新的なグローバル・ライセンシングとマーチャンダイジング・プログラム、リテール・イニシアチブ、プロモーション・パートナーシップにより、WBDGCPは世界有数のライセンシングとリテールマーチャンダイジング組織となっています。



プレスリリースについての問い合わせ



Schleich GmbH(シュライヒ社)

Kristin Malbrant, Head of PR and Corporate Communication

Phone: +49 173 483 77 38

E-mail: kristin.malbrant@schleich-s.com



UHLMANN PR

Annette Uhlmann, CEO

Phone: +49 711 995 87 871

E-mail: a.uhlmann@uhlmann-pr.de



Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences

(ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバルブランドアンドエクスペリアンンス)

Lindsay Kiesel

E-Mail: Lindsay.Kiesel@warnerbros.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-21:40)