企業のDE&I(Diversity, Equity & Inclusion)推進を目的とした、社外メンターの育成・マッチングを行う株式会社Mentor For(東京都渋谷区、代表取締役・池原真佐子、以下 Mentor For)は、11月30日にフィンランド大使館商務部と共催で、先進事例からDE&I/女性活躍について学ぶ交流会を開催します。

















本イベントの開催目的







フィンランド大使館商務部共催により、Mentor Forのサービスを導入いただいている企業を中心に、人事・DE&I/女性活躍に取り組む方々が、他国の文化や企業の先進事例からDE&I/女性活躍について学び交流することで、知見とネットワークを広げる機会を提供することを目的として開催いたします。







開催の背景



世界の幸福度ランキングで5年連続1位を誇るフィンランドは、ジェンダー・ギャップ指数2022でも世界2位*。このような国の取り組み、歴史、そして組織における人事制度、組織風土の形成手法、哲学から日本企業が学ぶことは多々あります。一方で、日本のこれまでの取り組みや課題についても、他国の視点で議論をしていくことは、DE&I推進には不可欠だと考えています。そこで、企業のDE&Iに積極的に取り組むMentor Forでは、フィンランド大使館商務部と共催し、フィンランドのDE&I、人材戦略、イノベーション、女性活躍について国内企業に向けて共有する機会を企画いたしました。

*データ元:World Happiness Report,WEF, Global Gender Gap Report 2022







イベント概要



開催日時:2022年11月30日(水)

開催場所:フィンランド大使館

主 催:フィンランド大使館商務部・Mentor For共催

参加企業:22社46名の企業役員、人事、DE&Iご担当者(定員46)

(Mentor Forのサービスを導入いただいている上場企業、大企業等に加え、イベント等でご一緒した省庁からのご参加)



プログラム:

【第一部:意見交換・ワークショップ】

オープニング 16:30-16:35

■駐日フィンランド大使 ターニャ・ヤースケライネン氏よりご挨拶

■Mentor For 代表取締役 池原真佐子よりご挨拶

ケース紹介

1.メッツァ・グループ 採用&人材開発ヴァイスプレジデント スサンナ・タイニオ氏

2.スタルケ社 取締役会長 アリ=ヴェリ・スタルケ氏

3.ナイチンゲールヘルス・ジャパン社 日本事業ディレクター イーダ・トゥオノネン氏

※一部のケース紹介はオンラインでフィンランドと繋ぎます(英語→日本語逐次通訳付き)



グループディスカッション 18:00-18:15

参加者をランダムにグループにして分けし、自己紹介・ケース紹介の感想・質問を予定



Q&A 18:15-18:25

登壇者へのQ&A Session



クロージング 18:25-18:30

■ フィンランド大使館商務部 上席商務官 志垣圭氏よりご挨拶



【ネットワーキング・交流会18:30~20:00】

■乾杯ご挨拶

■各社紹介、ご歓談







登壇者紹介



1.ターニャ・ヤースケライネン氏/駐日フィンランド大使

2.スサンナ・タイニオ氏/メッツァ・グループ 採用&人材開発ヴァイスプレジデント

3.アリ=ヴェリ・スタルケ氏/スタルケ社 取締役会長

4.イーダ・トゥオノネン氏/ナイチンゲールヘルス・ジャパン社 日本事業ディレクター

5.志垣圭氏/フィンランド大使館商務部 上席商務官

6.池原 真佐子/株式会社Mentor For 代表取締役社長

一般社団法人ビジネス・キャリアメンター協会 代表理事







株式会社Mentor Forについて



設立:2014年9月(旧社名 株式会社MANABICIA)

代表:池原 真佐子

事業内容:メンター育成、社外メンターマッチング、社内メンター制度構築支援組織のDE&I推進コンサルティング、研修・講演

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町37-11 大久保ビル503

HP:https://mentorfor.jp/





