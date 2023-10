[株式会社Bespo]

飲食DXの開発提供を行う株式会社Bespo(代表取締役:高岳 史典、以下「当社」)は、ディップ株式会社(代表取締役社長 兼 CEO:冨田 英揮、以下「ディップ社」)の出資を受けると共にOEM契約を締結します。これに併せ、ディップより飲食店向け集約支援サービス「集客コボットfor SNS Booster」を開始いたします。







当社は2018年の設立以降、全国の飲食店15,000店に加入頂いている無料の予約・集客サービス「TABLE REQUEST」と飲食店の人手不足の解消とコスト削減を実現するサービス「SMART REQUEST」を提供しています。これらは、飲食業界の構造的な課題である人材不足を改善するため、オペレーション全体の業務効率を改善し集客とコスト削減を同時に実現する、飲食店の現場を熟知している当社だからこそご提供できる一貫したソリューションです。

また、ディップ社の調査によると、6割近くの消費者が飲食店や小売店などを探す際にGoogleを活用しており(※1)、飲食店の予約時に飲食店検索・予約サービスを通さず、GoogleやSNSなどを通じて店舗公式サイトから直接予約をする「ダイレクト予約」も増加しています。

このような背景を踏まえ、DX推進を強力にサポートし、人手不足や業務効率に課題を抱える業界・業種での定型業務を自動化する「コボット」シリーズを展開しているディップ社とOEM契約を締結し、飲食店予約関連の包括サービス「集客コボットfor SNS Booster」をローンチしました。(※2)併せてディップ社からの出資を受け、より一層の連携強化を目指して参ります。

当社は、今後も飲食店様の立場で最新のテクノロジーを活用し、飲食業界全体の盛り上げを実現します。



「集客コボット for SNS booster」について





GoogleマップやInstagramに席予約機能を設置し、飲食店の集客強化に繋げるサービスです。簡単にインターネット上での席予約機能が設置できる他、予約が増加しても手数料が発生しないため、低コストで利用でき導入のハードルが低いことが特徴です。 また、予約経路別の実績や傾向を見ることのできるレポートや、インバウンドの予約受付など、今後の販促に役立つ機能も利用できます。



(※1)回答者データ 地域:全国 年代:20代以上 性別:男女 回答者数:1110名(調査期間:2023年8月)

(※2)初期費用無料、予約手数料無料、月額20,000円(税別)



<主な機能>

・席予約ボタン設置

Google、Instagramに「席予約ボタン」を設置し、予約経路を拡充できます。





・インバウンドからの予約導線設置



中国最大のモバイル決済Alipay(アリペイ)アプリ内の日本の飲食店検索・予約ミニアプリに店舗を無料掲載いたします。











・レポート機能



本サービスで設置した各予約経路(Google、Instagram、Alipayなど)からの予約数や人数、一組あたりの平均人数といった実績や全店舗、店舗ごとのサマリーなどさまざまな情報をグラフ表示して傾向を可視化でき、今後の販促戦略に役立ちます。

※内容は順次拡張予定です。







・予約台帳



本サービスで設置した各予約経路(Google、Instagram、Alipayなど)からの予約情報が確認できる他、主要グルメサイトの予約を連携して取り込む事も可能です。

また、営業時間、テーブル、コース料理設定など予約受付に必要な機能を取り揃えています。





※詳細な連携方法・条件はお問い合わせください。

※画面はイメージです



「集客コボット for SNS booster」 サービスサイト:https://kobot.jp/sh/lp/003/





■ディップ株式会社概要

社 名:ディップ株式会社(dip Corporation)

代 表: 冨田 英揮(代表取締役社長 兼CEO )

本 社:東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話:03-5114-1177(代表)

設 立:1997年3月

資本金:1,085百万円 (2023年2月末現在)

従業員数:2,925名(2023年4月1日現在の正社員)※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容:求人情報サイト「バイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」看護師転職支援サービス「ナースではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所:東京証券取引所(プライム市場)

売上高: 493億円(2023年2月期)

URL:https://www.dip-net.co.jp/



■株式会社Bespo概要



社 名:株式会社Bespo

代表者:高岳 史典

本 社:東京都港区北青山 2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

設 立:2018 年 1 月

事業内容:飲食 DX サービスの開発・提供

URL:https://bespo.tech/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-12:16)