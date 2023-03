[エンターテイメント株式会社]

チケット販売サービス「チケジャム」を運営するエンターテイメント株式会社は、夏木マリ氏がクリエイションする印象派NEOの最新舞台『The Miracle of Pinocchio「ピノキオの偉烈」』の特別協賛を行います。それに伴い、新機能「グラデーション販売機能」で先行販売を担当します。







印象派NEO vol.4 The Miracle of Pinocchio「ピノキオの偉烈」概要と協賛の背景







印象派NEOは、歌手、俳優、演出など幅広い分野で活躍される夏木マリ氏がクリエイションし、今年で30周年を迎えるコンセプチュアルアートシアターの舞台です。

今回、その最新作として、『印象派NEO vol.4 The Miracle of Pinocchio「ピノキオの偉烈」』が6月に開催されます。

チケット販売サービス「チケジャム」を運営するエンターテイメント株式会社は、印象派NEO、そして夏木マリ氏の演劇に対する考え、ビジョンに賛同し、今回の舞台で特別協賛をすることになりました。

この協賛を通し、新型コロナウィルスの影響で一度延期になってしまったこの舞台を楽しみに待っていた多くのお客様、そして演劇界に少しでも還元ができればと考えております。

またチケジャムの新機能「グラデーション販売」でお客様には購入したい座席の位置を自由に選んでいただき、新たな観劇体験を味わっていただければと思います。



■演出 夏木マリ様コメント



ひとり舞台としてスタートした印象派NEOは、今年で30年を迎えます。今回の作品「ピノキオの偉烈」は、土屋太鳳さんをお迎えしての上演です。作品はもちろんのこと、皆さまに楽しくご覧頂く演劇としての配席をずっと模索しておりましたが、この度チケジャムさんのオーガナイズによりグラデーション販売でチケットをご提供出来ることとなりました。映画館でお好きなお席をお選びいただけるように印象派公演でもお好みのシートをお選び頂き新しい演劇体験をお楽しみくださいませ。6月、劇場でお待ち申し上げております。



夏木マリ

印象派NEO vol.4 The Miracle of Pinocchio「ピノキオの偉烈」公演概要













【公演名】

印象派NEO vol.4 The Miracle of Pinocchio「ピノキオの偉烈」【キャスト・スタッフ】

演出: 夏木マリ演出助手: 川本裕子出演: 土屋太鳳 / マメ山田 / Mari Natsuki Terroir (山崎麻衣子 / 小島功義 / 城俊彦 / 牟田のどか / 高橋綾子 / 岩崎未来 / 川崎萌々子 / 国枝昌人) / 夏木マリ振付: 井手茂太 / 小㞍健太【公演日程】

■ 高崎芸術劇場 スタジオシアター6.3(土)開場13:15 開演14:006.4(日)開場13:15 開演14:00■ 北九州芸術劇場 中劇場6.10(土)開場13:15 開演14:006.11(日)開場13:15 開演14:00■ 新国立劇場 中劇場6.14(水)開場18:15 開演19:006.15(木)開場18:15 開演19:006.16(金)開場18:15 開演19:006.17(土)開場13:15 開演14:00 / 開場18:15 開演19:006.18(日)開場13:15 開演14:00■ ロームシアター京都 サウスホール6.22(木)開場18:15 開演19:006.23(金)開場18:15 開演19:00【チケット】

S席 11,000円 / A席 10,000円 / B席 9,000円 / C席 8,000円 / D席 7,000円 / E席 6,000円 / F席 5,000円※ その他 、特典付きプラチナチケットもご用意しています。■チケット販売スケジュール・オフィシャル一次先行 3月4日(土)15時~3月19日(日)23時59分

※前回ご購入者の方はオフィシャル一次先行開始2時間前からご購入いただくことができます。(2020年オフィシャル先行販売購入者が対象になります。)

・オフィシャル二次先行 3月25日(土)13時~4月5日(水)23時59分

チケットの詳細は公式HPよりご確認ください。https://inshouha-neo.comチケット購入ページhttps://ticketjam.jp/direct/inshoha-neo

チケジャムダイレクトとは







「チケジャムダイレクト」とは、イベント主催者が直接ユーザーに電子チケットの販売を簡単に出来るチケットプレイガイド(1次流通)サービスです。「チケジャムダイレクト」は興行主様が簡単に電子チケットの販売を出来るプラットフォームです。「チケジャムダイレクト」とチケジャム [ticketjam]のリセール機能によりエンタメ業界の課題解決に取り組んでいます。





チケットの公式販売、公式リセールを希望される事業者の方は、こちらからご連絡ください。https://direct.ticketjam.jp/

新機能「グラデーション販売機能」とは







グラデーション販売機能とは、座席の位置、興行主が提供する付属の特典など、ユーザー体験に即して、細分化されたエリアごと、あるいは1つ1つの細かい座席ごとに適正な販売価格を設定できるシステムです。そして、ユーザーは映画館で好きな座席を選ぶように、舞台やコンサートでも好きな座席を選択することが可能になります。





「グラデーション販売機能」で興行主が得られるメリット



従来のチケット販売では、1つのチケット種別(S席、A席など)に含まれる座席のエリアが広く、イベントごとに3~4種類というのが一般的でした。そのため座席ごとの、ユーザー体験を含めた「本来の価値」を反映したチケット販売価格の設定は基本的には行われていません。そこでチケジャムダイレクトでは、過去のチケットの売り上げなどから座席ごとの需要を分析。また実際の会場、イベント特有のステージの見え方などもヒアリングし、座席ごと、細かいエリアごとに適切な価格設定を行い、売り上げに貢献する機能をリリースしました。「グラデーション販売機能」でユーザーが得られるメリット



また、ユーザーも広い範囲のエリアからランダムで座席が決定されることが一般的です。そのため、適切な金額を支払い、自分の好きな場所でエンタメを楽しむ、という需要はあっても、それが叶えられる機会はほとんどありませんでした。「グラデーション販売機能」があれば、まさに自分が求める、他ではない唯一の座席のチケットを購入して、最高のエンタメ体験を得ることが可能になります。【会社概要】社名:エンターテイメント株式会社所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609代表取締役:飯田 貴矢

ご連絡先: direct@ticketjam.jp



